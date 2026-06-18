日能研関西は、2026年7月下旬から8月下旬にかけて、新規事業である小学1・2年生向け少人数制コース「ネクサス」と、文章力育成講座「読み書きラボ：ことばの学校」において夏期講習を開講いたします。





「ネクサス」では、低学年のうちから学ぶ姿勢や考える力を育てる夏期講習を実施します。また、「読み書きラボ：ことばの学校」では、夏休みの宿題として多くの小学生が取り組む読書感想文をテーマに、読書から作文完成、添削までをサポートする「読書感想文講座」を開講します。





日能研関西は、中学受験に向けた学力だけでなく、子どもたちの「考える力」「読む力」「書く力」を育む学びを提供してまいります。









■1年生・2年生の少人数制コース「ネクサス」





1年生・2年生の少人数制コース「ネクサス」





ホームページ： https://nexuss.jp/





現在、西宮北口・岡本の2校舎で開講している小学1・2年生向け少人数制コース「ネクサス」において、夏期講習を実施いたします。





今回の夏期講習では、現在通塾されていないお子さまでも参加しやすい特別カリキュラムを用意し、1学期に学習した重要単元の定着を図ります。





「2学期から塾通いを検討している」「まずは少人数で学習習慣を身につけたい」とお考えのご家庭のお子さまにも、参加しやすい内容となっています。





なお、西宮北口会場・岡本会場ともに同一内容で実施いたします。





会場 ： 西宮北口駅第2教室・岡本校

日程 ： 西宮北口／2026年 7/23(木)・7/27(月)・7/30(木)・

8/3(月)・8/6(木) 各10：00-12：00

岡本／2026年 7/24(金)・7/28(火)・7/31(金)・

8/4(火)・8/7(金) 各10：00-12：00

会費 ： 22,000円(税込)

お申込： https://entry.nichinoken-kansai.com/@nichinoken1-2

よりお申し込みください。

上記サイトよりお問い合わせも承ります。









■書く力を育てる「読み書きラボ：ことばの学校」





書く力を育てる「読み書きラボ：ことばの学校」





ホームページ： https://yomikaki.jp/kotoba/





「ことばの学校」では、速聴読アプリによる読み聞かせと実際の書籍、読書ワークを組み合わせながら、読解力と語彙力を育てる学習を行っています。





夏期講習として開講する「読書感想文講座」では、1冊の本を読み、感想を整理しながら読書感想文を完成させるまでをサポートします。さらに、完成した作文にはプロ講師による添削指導を実施します。





「何を書けばよいかわからない」「最後まで書き切れない」といったお子さまにも取り組みやすい講座となっており、成果物である読書感想文の文字数に応じた複数のコースをご用意しています。





日程 ： 開催日程期間中(7/22～8/28)に1コマ50分の枠を

4コマもしくは6コマ任意に選択

会場 ： 日能研西宮北口駅第2教室

会費 ： 4コマ(600字もしくは800字コース)：9,680円(税込)

6コマ(1200字コース)：14,520円(税込)

お申込： https://entry.nichinoken-kansai.com/@kotogaku-taiken

よりお申し込みください。

上記サイトよりお問い合わせも承ります。





また、夏期講習としてオンラインイブニングセミナー「夏休み直前！入試につながる読書とは？」を開催いたします。





出題される素材文の傾向、中学受験における読書の役割、そして本講座の内容についてご紹介いたします。申し込み不要でご参加いただけますので、ぜひお気軽にご参加ください。





日時： 7月11日(土)19：30より約40分

会場： Zoomにてオンライン配信

(後日の録画配信はございません)

https://www.zoom.us/ja/join

ミーティングID「917 0732 6578」

パスコード「903430」





上記以外にも下記の講座を開講しております。日能研関西では、中学受験の枠を超え、これからの時代に求められる力を育む新しい学びにも取り組んでいます。









■英語「ミライングリッシュ：英会話コース」

ホームページ： https://miraenglish.com/









■英語「ミライングリッシュ：英検対策コース」





ミライングリッシュ(英会話・英検対策)





ホームページ： https://miraenglish.com/proficiency/





河合塾グループの株式会社日米英語学院との共同事業として、「ミライングリッシュ」の名称で「英会話コース」と「英検対策コース」を開講しています。





英検5級から3級レベルを目標に、小学生のみを対象とした少人数制講座として、西宮北口駅第2教室と西宮北口駅ビル校で実施しています。





英語力の向上だけでなく、中学受験の学習との両立を図れる点も特徴です。





体験授業につきましては下記フォームより随時受け付けております。なお、英会話コースと英検対策コースを併用受講した場合、最大25％割引となる特別会費をご案内しています。





・英会話コース体験お申し込み

https://entry.nichinoken-kansai.com/@english4





・英検対策コース体験お申し込み

https://entry.nichinoken-kansai.com/@miraenglish-eiken





※両コースの体験をご希望の場合はいずれかからお申し込み、備考欄にその旨を記載してください。









■読み書きラボ「表現力講座」





読み書きラボ「表現力講座」





ホームページ： https://yomikaki.jp/





考えを書き出し、整理し、ひとつの文章としてまとめる力を養う講座です。





中学受験では国語だけでなく、さまざまな教科で自分の考えを文章で表現する力が求められます。本講座では、作文作成を通じて、自分の考えを相手にわかりやすく伝える力を育成します。





体験授業では作文を完成させるところまで取り組みますので、文章を書くことに苦手意識をお持ちのお子さまにもおすすめです。





・表現力講座

https://entry.nichinoken-kansai.com/@hyogenryoku-taiken









【会社概要】

株式会社日能研関西

〒650-0033 神戸市中央区江戸町94-2ファーストプレイスユニオンビル7F

TEL： 078-321-5050

URL： https://nichinoken-kansai.co.jp/