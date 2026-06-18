エンドレスハウザー ジャパン株式会社(本社：東京都新宿区、代表取締役社長：泉 俊彰)は、長寿命バッテリー駆動の革新的な電磁流量計「Proline Promag W 800」を2026年6月18日より発売いたします。本製品は最大15年間のメンテナンスフリー運転を実現するとともに、携帯通信ネットワークを介したグローバルでの安全なデータ伝送を可能にします。





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長寿命バッテリー駆動の電磁流量計《Proline Promag W 800》を発売





左：Promag W 800 Advanced(DN 25 ～ 600)― セルラー通信機能搭載、世界中でのデータ伝送に対応

右：Promag W 800(DN 25 ～ 600)― セルラー通信機能なし、シンプルな用途向け









■Promag W 800の概要

水の取水および輸送は、多くの場合、電源供給や有線による測定データの伝送が困難な遠隔地で行われます。こうした用途に対応するため、Endress+Hauserは、バッテリー駆動でクラウド通信が可能な電磁流量計「Proline Promag W 800」を開発しました。堅牢かつ完全溶接構造のため設置場所は自由で、直接地中設置、水没設置も可能です。バッテリー駆動の変換器は、追加の電源不要で測定データを世界中に送信することができ、Heartbeat Technologyにより、測定の信頼性の確保と適合性の検証も可能です。









■Promag W 800の利用シーン：

Promag W 800は、水処理産業における電源が用意できないアプリケーションに最適です。水供給ネットワークの信頼性の高い監視だけでなく、効率的かつ省力化された保守も実現します。例えば、漏水箇所を確実に特定し、無収水(non-revenue water)による損失の低減に貢献します。本機器は、湖水・河川水・湧水・地下水の測定に加え、飲料水およびプロセス水、さらに海外の法定計量対象となる配水ネットワークでの用途にも適しています。また、乾燥地域において広大な農地を灌漑する際には、使用水量の正確な把握が極めて重要であり、「Proline Promag W 800」はこうした用途にも適しています。









■Promag W 800の主な特長：

・最大測定誤差±0.5％による信頼性の高い連続的な測定

・バックライト付きディスプレイで、測定値が読み取りやすく、現場での操作やデータの取得にはSmartBlueアプリを使用

・KTW/W270、WRAS BS6920、ACS、NSF 61など国際飲料水認定対応

・オプションで、EN ISO 12944に準拠した特別認証の耐腐食仕様および、IP68(Type 6P)の保護等級で注文可

・MI-001/OIML R49海外取引計量認定

・バッテリー寿命：最大15年

・安全なデータ保存およびデータ送信 ― モバイルネットワーク経由で世界中どこにでも暗号化通信が可能









■会社概要

社名 ： エンドレスハウザー ジャパン株式会社

代表者 ： 代表取締役社長 泉 俊彰

所在地 ： 東京都新宿区西新宿 三丁目20番2号 東京オペラシティタワー29階

設立年 ： 1955年

事業内容： プロセスオートメーション分野における

各種計装制御機器およびソリューションの提供

URL ： https://www.jp.endress.com









■製品に関するお問い合わせ

メール： info.jp@endress.com