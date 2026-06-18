商業施設や小売業向けにパッケージソフトウェアの企画・開発・販売を行う、株式会社リゾーム(本社：岡山県岡山市、代表取締役：中山 博光)が提供する商業施設向け業務支援システム「BOND WORKS」が、株式会社ジョイフル本田(本社：茨城県土浦市、代表取締役社長：平山 育夫)が管理・運営する大規模商業施設『ニューポートひたちなかファッションクルーズ』に、2026年6月1日より導入されたことをお知らせいたします。





商業施設向け業務支援システム「BOND WORKS」





株式会社ジョイフル本田が管理・運営するニューポートひたちなかファッションクルーズは、多彩な専門店が集積するショッピングセンターです。隣接する大型ホームセンター「ジョイフル本田 ニューポートひたちなか店」や映画館とともに、茨城県央・県北エリア最大級の商業集積の一角を担っています。2024年秋から2025年春の大規模リニューアルを経て、2026年7月には開店20周年を迎える同施設には、茨城県内にとどまらず周辺各県から多くのお客様が来店しています。





これまで同施設では、商業施設運営における申請業務や情報共有を紙媒体中心で行っていましたが、ペーパーレス・移動レスな業務環境を整え、デベロッパーとショップ双方の負担を軽減するツールとして、商業施設向け業務支援システム「BOND WORKS」が導入されました。特に導入の決め手となったのは、申請機能の柔軟さです。これまで活用していた多数の申請書を全てデジタル化できる点に加え、管理者が申請フォーマットを柔軟に編集できます。こうした「BOND WORKS」の申請機能が施設の運用に即した形で対応可能な点は、導入検討における重要な判断材料となりました。





株式会社リゾームは今後も、ユーザー様の施設運営における省人化と、ショップの業務負担軽減の両立を実現すべく、「BOND WORKS」の機能拡充に努めてまいります。









■ 株式会社ジョイフル本田

https://www.joyfulhonda.co.jp/ja/index.html









■ ニューポートひたちなかファッションクルーズ

https://fashion-cruise.jp/









■ 商業施設向け業務支援システム「BOND WORKS」

「商業施設の毎日を支える。」人・情報・業務を“つなぎ”、働く一人ひとりの仕事を効率化

製品詳細はこちら → https://www.rhizome-e.com/solution/bondworks.php





「施設運営の省人化」と「ショップの業務負担軽減」の両立を実現！

＜特長＞

(1) グループウェア＋従業員管理＋売上管理 3つの機能を一体化

(2) ショップとのスムーズな情報共有

(3) ペーパーレス・移動レスで業務を最適化(申請業務・アンケート・情報伝達のデジタル化)

(4) 売上・客数等のデータ可視化・共有によるショップ支援の深化

(5) 従業員情報の一元管理でショップ支援を強化

(6) 売上報告・管理のデジタル化で運営・ショップ双方の負担減









【株式会社リゾームについて】

株式会社リゾームは、「気づきを“かたち”に未来をITでリードする」をミッションとして掲げ、商業施設やショップ向けに、分析・運営業務・リーシング・販売促進の4つの分野にわたるソリューションを展開しています。

主力製品である「戦略会議NEXT」は、顧客情報や売上データの集計・分析を支援し、多くの商業施設や小売企業のデータ活用を支えています。また、リゾームならではの特長的なサービスとして、全国約6,500施設・約25万ショップブランドの情報を収録したショップ出退店データベース「SC GATE(エスシーゲート)」を展開しています。

さらに近年では、商業施設の運営業務を一元管理し、効率化を支援するクラウドサービス「BOND WORKS(ボンドワークス)」や、生成AIを活用してリーシング業務を支援する「商業施設リーシングAI／PROCOCO(プロココ)」を提供し、商業施設運営のIT化を支援しています。





会社名 ： 株式会社リゾーム

≪本社≫

〒701-0165 岡山県岡山市北区大内田675 テレポート岡山5F

≪東京オフィス≫

〒104-0042 東京都中央区入船1丁目5-11 弘報ビル4F

≪大阪オフィス≫

〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島5-14-10 新大阪トヨタビル7F

代表者 ： 代表取締役 中山 博光

資本金 ： 5,545万円

Webサイト： https://www.rhizome-e.com/