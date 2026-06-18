昭和株式会社、健康食品関連情報の確認資料を横断的に整理する取り組みを強化
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昭和株式会社、健康食品関連情報の確認資料を横断的に整理する取り組みを強化 昭和株式会社は、健康食品関連製品の情報発信において、原材料、製造、表示、品質確認資料などを横断的に整理する取り組みを進めています。利用者が製品を理解する際に参照しやすい情報環境を整えることを目的としています。 健康食品分野では、製品名や配合成分だけでなく、製造背景、資料確認の流れ、問い合わせ先の分かりやすさが重視されています。同社は、公開情報と社内確認資料を分けて管理し、発信前の確認を行いやすい体制づくりを進めます。 今回の整理では、製品ラインごとの基本資料、表示確認項目、外部確認機関とのやり取り、店舗での案内情報などをテーマ別に分類します。これにより、媒体向け情報、店舗向け案内、社内共有資料を用途に応じて参照しやすくします。 昭和株式会社は今後も、過度な表現を避け、確認可能な資料に基づいた情報発信を重視してまいります。健康食品関連情報を継続的に整理することで、利用者が製品を落ち着いて確認できる環境づくりに取り組みます。 【会社概要】昭和株式会社は、健康食品関連製品の企画、製品情報の整理、品質確認資料の管理、店舗を通じた情報提供等に取り組む企業です。 【本件に関する報道関係者向けお問い合わせ先】昭和株式会社 広報担当
配信元企業：昭和株式会社
昭和株式会社、健康食品関連情報の確認資料を横断的に整理する取り組みを強化 昭和株式会社は、健康食品関連製品の情報発信において、原材料、製造、表示、品質確認資料などを横断的に整理する取り組みを進めています。利用者が製品を理解する際に参照しやすい情報環境を整えることを目的としています。 健康食品分野では、製品名や配合成分だけでなく、製造背景、資料確認の流れ、問い合わせ先の分かりやすさが重視されています。同社は、公開情報と社内確認資料を分けて管理し、発信前の確認を行いやすい体制づくりを進めます。 今回の整理では、製品ラインごとの基本資料、表示確認項目、外部確認機関とのやり取り、店舗での案内情報などをテーマ別に分類します。これにより、媒体向け情報、店舗向け案内、社内共有資料を用途に応じて参照しやすくします。 昭和株式会社は今後も、過度な表現を避け、確認可能な資料に基づいた情報発信を重視してまいります。健康食品関連情報を継続的に整理することで、利用者が製品を落ち着いて確認できる環境づくりに取り組みます。 【会社概要】昭和株式会社は、健康食品関連製品の企画、製品情報の整理、品質確認資料の管理、店舗を通じた情報提供等に取り組む企業です。 【本件に関する報道関係者向けお問い合わせ先】昭和株式会社 広報担当
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