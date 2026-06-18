日本のダイカスト市場規模は2034年までに79億米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）6.74％で拡大する見込み

日本のダイカスト市場規模は2034年までに79億米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）6.74％で拡大する見込み