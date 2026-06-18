日本のダイカスト市場規模は2034年までに79億米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）6.74％で拡大する見込み
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日本のダイカスト市場の概要
東京、日本 - IMARCグループは、包括的な市場情報レポート「日本のダイカスト市場：プロセス、原材料、用途、地域別の規模、シェア、動向、予測（2026年～2034年）」を発表しました。
本レポートによると、日本のダイカスト市場は2025年に44億米ドルに達し、2034年には79億米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は6.74%です。関東地方と中部地方が市場を牽引しており、東京、名古屋、およびその周辺地域に自動車メーカー、機械メーカー、および産業施設が集中していることがその要因となっています。プロセスセグメントでは圧力ダイカストが主流であり、これは大量生産される自動車部品製造におけるその幅広い用途を反映しています。原材料セグメントではアルミニウムが最大であり、これは電気自動車プラットフォームに不可欠な軽量性と優れた強度重量比が要因となっています。自動車用途、特にエンジン部品、トランスミッション部品、およびボディ部品が市場需要の最大シェアを占めており、重機および自治体鋳造用途が多様な産業分野にわたる補完的な需要を提供しています。
日本のダイカスト市場は、アルミニウム、マグネシウム、亜鉛合金から精密金属部品を製造するために使用される、加圧ダイカスト、真空ダイカスト、スクイズダイカストなど、あらゆるダイカストプロセスを網羅しています。この市場を牽引しているのは、バッテリー効率を最大化し、航続距離を延長するために軽量かつ高精度な部品を必要とする電気自動車への日本の自動車産業の構造転換、商用車の電動化の拡大による特殊ダイカスト部品への新たな需要、そして真空アシスト、インモールドセンサー、AIを活用した品質管理システムといった先進的な鋳造技術の統合の進展です。
さらに、日本の精密ダイカスト製造における高度な専門知識と世界をリードする鋳造装置メーカー、自動車の軽量化と性能最適化におけるダイカスト部品の重要な役割、そしてダイカストの用途が従来の自動車分野を超えて航空宇宙、産業機械、都市インフラ分野へと徐々に拡大していることも、市場形成の要因となっている。
詳細な分析については、本レポートの無料サンプルPDFをご覧ください。 https://www.imarcgroup.com/report/ja/japan-die-casting-market/requestsample
主要な市場推進要因
1. 自動車の電動化と軽量部品の需要
日本の電気自動車製造への急速な移行は、OEM各社がバッテリー効率を最大化し、走行距離を延長する軽量で精密に設計された部品を求めていることから、ダイカストの需要を根本的に変革しています。電気自動車プラットフォームは、内燃機関車とは大きく異なるダイカスト部品の形状を必要とします。これには、特殊なバッテリーハウジング、モーターマウント、熱管理部品、軽量構造部品など、高度な鋳造技術と精密製造が求められます。圧力ダイカストは、複雑な薄肉部品を厳しい寸法公差で製造できるため、EVのパワートレインおよび構造用途において好ましい製造プロセスとなっており、EV生産量の増加に伴い、ダイカスト市場は平均以上の成長を遂げています。日本の主要自動車OEM各社（トヨタ、ホンダ、日産、マツダ）は、EVプラットフォームの開発と国内製造の変革に数十億ドルを投資しており、ダイカスト能力とサプライヤーからの技術革新に対する持続的な需要を生み出しています。
日本のダイカスト市場の概要
東京、日本 - IMARCグループは、包括的な市場情報レポート「日本のダイカスト市場：プロセス、原材料、用途、地域別の規模、シェア、動向、予測（2026年～2034年）」を発表しました。
本レポートによると、日本のダイカスト市場は2025年に44億米ドルに達し、2034年には79億米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は6.74%です。関東地方と中部地方が市場を牽引しており、東京、名古屋、およびその周辺地域に自動車メーカー、機械メーカー、および産業施設が集中していることがその要因となっています。プロセスセグメントでは圧力ダイカストが主流であり、これは大量生産される自動車部品製造におけるその幅広い用途を反映しています。原材料セグメントではアルミニウムが最大であり、これは電気自動車プラットフォームに不可欠な軽量性と優れた強度重量比が要因となっています。自動車用途、特にエンジン部品、トランスミッション部品、およびボディ部品が市場需要の最大シェアを占めており、重機および自治体鋳造用途が多様な産業分野にわたる補完的な需要を提供しています。
日本のダイカスト市場は、アルミニウム、マグネシウム、亜鉛合金から精密金属部品を製造するために使用される、加圧ダイカスト、真空ダイカスト、スクイズダイカストなど、あらゆるダイカストプロセスを網羅しています。この市場を牽引しているのは、バッテリー効率を最大化し、航続距離を延長するために軽量かつ高精度な部品を必要とする電気自動車への日本の自動車産業の構造転換、商用車の電動化の拡大による特殊ダイカスト部品への新たな需要、そして真空アシスト、インモールドセンサー、AIを活用した品質管理システムといった先進的な鋳造技術の統合の進展です。
さらに、日本の精密ダイカスト製造における高度な専門知識と世界をリードする鋳造装置メーカー、自動車の軽量化と性能最適化におけるダイカスト部品の重要な役割、そしてダイカストの用途が従来の自動車分野を超えて航空宇宙、産業機械、都市インフラ分野へと徐々に拡大していることも、市場形成の要因となっている。
詳細な分析については、本レポートの無料サンプルPDFをご覧ください。 https://www.imarcgroup.com/report/ja/japan-die-casting-market/requestsample
主要な市場推進要因
1. 自動車の電動化と軽量部品の需要
日本の電気自動車製造への急速な移行は、OEM各社がバッテリー効率を最大化し、走行距離を延長する軽量で精密に設計された部品を求めていることから、ダイカストの需要を根本的に変革しています。電気自動車プラットフォームは、内燃機関車とは大きく異なるダイカスト部品の形状を必要とします。これには、特殊なバッテリーハウジング、モーターマウント、熱管理部品、軽量構造部品など、高度な鋳造技術と精密製造が求められます。圧力ダイカストは、複雑な薄肉部品を厳しい寸法公差で製造できるため、EVのパワートレインおよび構造用途において好ましい製造プロセスとなっており、EV生産量の増加に伴い、ダイカスト市場は平均以上の成長を遂げています。日本の主要自動車OEM各社（トヨタ、ホンダ、日産、マツダ）は、EVプラットフォームの開発と国内製造の変革に数十億ドルを投資しており、ダイカスト能力とサプライヤーからの技術革新に対する持続的な需要を生み出しています。