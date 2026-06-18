香港アクションの系譜を受け継ぐパワー系アクション俳優・大東賢――倉田保昭、サモ・ハン・キンポーと共演、染野行雄と対峙
35年以上にわたりアクションを追求してきたパワー系アクション俳優・大東賢。
映画『夢物語 不思議の国のドラゴン』では、世界的アクション俳優・倉田保昭、香港映画界のレジェンドであるサモ・ハン・キンポーと共演。倉田保昭との絡みでは、力強さと重厚感を武器に、パワー系アクション俳優・大東賢ならではの存在感を発揮している。
また、アクション俳優・大東賢は、香港映画界で活躍し、映画『龍の忍者』で真田広之とメインの戦いを演じたレジェンド・染野行雄と『燃えアクション俳優』で対峙。さらに、染野行雄はジャッキー・チェン、サモ・ハン・キンポー、ユン・ピョウら香港アクション黄金期を支えたスターたちとも数々の作品で共演してきた。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352788/images/bodyimage1】
日本を代表するアクション俳優・藤岡弘、ともアクション俳優・大東賢は共演、『仮面ライダー』は、香港やアメリカでも根強い人気を誇り、近年は海外での日本アクション作品への関心の高まりとともに再評価が進んでいる。アクション俳優・大東賢もまた、倉田保昭、サモ・ハン・キンポー、染野行雄、藤岡弘、らとの縁を通じ、日本と香港を結ぶアクションの系譜につながるパワー系アクション俳優として独自の存在感を発信している。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352788/images/bodyimage2】
格闘技経験やアームレスリングで培ったパワーを武器に、35年以上積み重ねてきたアクションへの情熱を注ぎ続ける大東賢。香港アクションの精神を受け継ぐ日本人アクション俳優として、パワー系アクションという新たなジャンルの認知拡大と、国内外へのさらなる挑戦を続けていく。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352788/images/bodyimage3】
■パワー系アクション映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」今後の上映等予定
監督・主演 大東賢 準主演 徳丸新作
DVD ネットショップ オリコンニュース、Ａｍａｚｏｎ、ヤフーショップ、タワーレコード、楽天市場、紀伊国屋書店等で予約受付中！
ユーネクスト配信決定 2026年７月上旬予定
インドネシアバリ島上映決定 芸術祭 教育機関 2026年９月決定
ベトナム上映予定
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352788/images/bodyimage4】
英雄星チャンネル アクション俳優 大東賢
https://youtu.be/wjuutSyCjyA?si=CmHjhBU3pyI1Oqha
配信元企業：PAG事務局 パワーアクショングロウ
映画『夢物語 不思議の国のドラゴン』では、世界的アクション俳優・倉田保昭、香港映画界のレジェンドであるサモ・ハン・キンポーと共演。倉田保昭との絡みでは、力強さと重厚感を武器に、パワー系アクション俳優・大東賢ならではの存在感を発揮している。
また、アクション俳優・大東賢は、香港映画界で活躍し、映画『龍の忍者』で真田広之とメインの戦いを演じたレジェンド・染野行雄と『燃えアクション俳優』で対峙。さらに、染野行雄はジャッキー・チェン、サモ・ハン・キンポー、ユン・ピョウら香港アクション黄金期を支えたスターたちとも数々の作品で共演してきた。
日本を代表するアクション俳優・藤岡弘、ともアクション俳優・大東賢は共演、『仮面ライダー』は、香港やアメリカでも根強い人気を誇り、近年は海外での日本アクション作品への関心の高まりとともに再評価が進んでいる。アクション俳優・大東賢もまた、倉田保昭、サモ・ハン・キンポー、染野行雄、藤岡弘、らとの縁を通じ、日本と香港を結ぶアクションの系譜につながるパワー系アクション俳優として独自の存在感を発信している。
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格闘技経験やアームレスリングで培ったパワーを武器に、35年以上積み重ねてきたアクションへの情熱を注ぎ続ける大東賢。香港アクションの精神を受け継ぐ日本人アクション俳優として、パワー系アクションという新たなジャンルの認知拡大と、国内外へのさらなる挑戦を続けていく。
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■パワー系アクション映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」今後の上映等予定
監督・主演 大東賢 準主演 徳丸新作
DVD ネットショップ オリコンニュース、Ａｍａｚｏｎ、ヤフーショップ、タワーレコード、楽天市場、紀伊国屋書店等で予約受付中！
ユーネクスト配信決定 2026年７月上旬予定
インドネシアバリ島上映決定 芸術祭 教育機関 2026年９月決定
ベトナム上映予定
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英雄星チャンネル アクション俳優 大東賢
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