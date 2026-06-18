Kensingtonより、親指操作と縦型設計で快適なPC作業を実現 「ProFit (TM ) Ergo TB675 Vertical ワイヤレストラックボール」を6月30日発売
業界最大規模の事務機器メーカーとして最先端のオフィス製品を提供するアコ・ブランズ・ジャパン株式会社（本社：東京都中野区、代表取締役：新田敏明）は、Kensington（ケンジントン）ブランドより、34mmトラックボールを親指で操作し、約60度の傾斜を持つ縦型設計により快適なPC作業を実現する「ProFit (TM) Ergo TB675 Vertical ワイヤレストラックボール」を6月30日（火）に発売いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352392/images/bodyimage1】
「ProFit (TM) Ergo TB675」は、人間工学に基づいた約60度の縦型設計により、握手をするような自然な手の角度を実現。長時間のPC作業でも疲れにくく、快適な操作環境を提供します。
また、親指で操作する34mmのトラックボールを採用し、マウスのように腕を動かす必要がなく、省スペースでもスムーズかつ正確なカーソル操作が可能です。オフィスワークや在宅勤務など、さまざまな作業シーンで生産性を向上させることができます。
さらに、最大4台のデバイスに接続できるマルチデバイス対応、高精度トラッキング、カスタマイズ可能なボタンなど、プロフェッショナルなニーズにも応える機能を搭載しています。
【製品特長】
■ 自然な姿勢で操作できるエルゴノミクス設計
約60度の傾斜を持つ縦型デザインにより、手首や腕への負担を軽減。長時間でも快適に使用できます。
■ 親指操作で省スペースかつ高精度
34mmの大型トラックボールにより、手を動かさずに直感的でスムーズなカーソル操作を実現します。
■ 最大4台のデバイスに対応
2.4GHzワイヤレス、Bluetooth（2台）、USB-C有線接続に対応し、複数デバイスをシームレスに切り替え可能です。
■ 作業効率を高めるカスタマイズ機能
9個のボタンにショートカットやマクロを設定でき、ユーザーの作業スタイルに合わせて最適化できます。
■ 精密なトラッキング性能
高性能センサーにより正確で滑らかな操作性を実現。DPIは400から1600まで調整可能です。
■ 充電式バッテリーで長時間使用
最大約4か月*使用可能なバッテリーを搭載し、USB-Cで簡単に充電可能。充電中も使用できます。
*使用状況により異なります
■ 高品質4Dスクロールホイール
縦・横スクロールとチルト操作に対応し、大量データの閲覧や編集を効率化します。
■ メンテナンスしやすい設計
ボールは簡単に取り外し可能で、内部の清掃も手軽に行えます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352392/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352392/images/bodyimage3】
【発売モデル】
・ProFit (TM) Ergo TB675 Vertical ワイヤレストラックボール
型番：K72171JP (家電量販店専売モデル)
JAN：4995364273497
価格：オープン（市場想定売価 税込 12,800円）
・ProFit (TM) Ergo TB675 Vertical ワイヤレストラックボール
型番：K72171WW (Amazon専売モデル)
UPC：085896006015
価格：オープン（市場想定売価 税込 11,520円）
【製品仕様】
システム要件
対応OS：Windows 10以降、macOS 14以降
Plug and Play：可（カスタマイズなしの場合）
ソフトウェア：KensingtonKonnect (TM)
https://www.kensington.com/software/hub/
ホスト要件
Bluetooth Low Energy対応（4.0、5.0以降）
※Bluetooth 3.0非対応
接続インターフェース
コネクター：USB 2.0（ホスト側 USB-C）
ホストコネクター：USB 2.0 / 3.0 Type-Cポート
※USB-C to USB-Aアダプターは付属していません
ワイヤレス接続
・Bluetooth LE x 2
・2.4GHzワイヤレスレシーバー接続（USB-C）
ボタン
カスタマイズ可能：左クリック、右クリック、ミドルクリック、左チルト、右チルト、進む、戻る、サイドボタン1、サイドボタン2
DPI
400 / 800 / 1200 / 1600
サイズ・重量
ボール直径：34mm
重量：約180g
本体サイズ：98 x 130 x 67 mm
【製品等のお問い合わせは以下へ】
E-mail： JP.Kensington@acco.com
【会社概要】
商号 ：アコ・ブランズ・ジャパン株式会社
代表者 ：代表取締役 新田 敏明
所在地 ：東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー14F
設立 ：昭和36年5月16日
事業内容：製本機、ラミネーター、シュレッダなどの事務機器と、その周辺のサプライ用品（GBC）、PC周辺機器（Kensington）、ファインアート画材（Derwent）、空気清浄機（TruSens）、ゲーミングアクセサリー（PowerA）の製造、販売
配信元企業：アコ・ブランズ・ジャパン株式会社
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352392/images/bodyimage1】
「ProFit (TM) Ergo TB675」は、人間工学に基づいた約60度の縦型設計により、握手をするような自然な手の角度を実現。長時間のPC作業でも疲れにくく、快適な操作環境を提供します。
また、親指で操作する34mmのトラックボールを採用し、マウスのように腕を動かす必要がなく、省スペースでもスムーズかつ正確なカーソル操作が可能です。オフィスワークや在宅勤務など、さまざまな作業シーンで生産性を向上させることができます。
さらに、最大4台のデバイスに接続できるマルチデバイス対応、高精度トラッキング、カスタマイズ可能なボタンなど、プロフェッショナルなニーズにも応える機能を搭載しています。
【製品特長】
■ 自然な姿勢で操作できるエルゴノミクス設計
約60度の傾斜を持つ縦型デザインにより、手首や腕への負担を軽減。長時間でも快適に使用できます。
■ 親指操作で省スペースかつ高精度
34mmの大型トラックボールにより、手を動かさずに直感的でスムーズなカーソル操作を実現します。
■ 最大4台のデバイスに対応
2.4GHzワイヤレス、Bluetooth（2台）、USB-C有線接続に対応し、複数デバイスをシームレスに切り替え可能です。
■ 作業効率を高めるカスタマイズ機能
9個のボタンにショートカットやマクロを設定でき、ユーザーの作業スタイルに合わせて最適化できます。
■ 精密なトラッキング性能
高性能センサーにより正確で滑らかな操作性を実現。DPIは400から1600まで調整可能です。
■ 充電式バッテリーで長時間使用
最大約4か月*使用可能なバッテリーを搭載し、USB-Cで簡単に充電可能。充電中も使用できます。
*使用状況により異なります
■ 高品質4Dスクロールホイール
縦・横スクロールとチルト操作に対応し、大量データの閲覧や編集を効率化します。
■ メンテナンスしやすい設計
ボールは簡単に取り外し可能で、内部の清掃も手軽に行えます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352392/images/bodyimage2】
【発売モデル】
・ProFit (TM) Ergo TB675 Vertical ワイヤレストラックボール
型番：K72171JP (家電量販店専売モデル)
JAN：4995364273497
価格：オープン（市場想定売価 税込 12,800円）
・ProFit (TM) Ergo TB675 Vertical ワイヤレストラックボール
型番：K72171WW (Amazon専売モデル)
UPC：085896006015
価格：オープン（市場想定売価 税込 11,520円）
【製品仕様】
システム要件
対応OS：Windows 10以降、macOS 14以降
Plug and Play：可（カスタマイズなしの場合）
ソフトウェア：KensingtonKonnect (TM)
https://www.kensington.com/software/hub/
ホスト要件
Bluetooth Low Energy対応（4.0、5.0以降）
※Bluetooth 3.0非対応
接続インターフェース
コネクター：USB 2.0（ホスト側 USB-C）
ホストコネクター：USB 2.0 / 3.0 Type-Cポート
※USB-C to USB-Aアダプターは付属していません
ワイヤレス接続
・Bluetooth LE x 2
・2.4GHzワイヤレスレシーバー接続（USB-C）
ボタン
カスタマイズ可能：左クリック、右クリック、ミドルクリック、左チルト、右チルト、進む、戻る、サイドボタン1、サイドボタン2
DPI
400 / 800 / 1200 / 1600
サイズ・重量
ボール直径：34mm
重量：約180g
本体サイズ：98 x 130 x 67 mm
【製品等のお問い合わせは以下へ】
E-mail： JP.Kensington@acco.com
【会社概要】
商号 ：アコ・ブランズ・ジャパン株式会社
代表者 ：代表取締役 新田 敏明
所在地 ：東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー14F
設立 ：昭和36年5月16日
事業内容：製本機、ラミネーター、シュレッダなどの事務機器と、その周辺のサプライ用品（GBC）、PC周辺機器（Kensington）、ファインアート画材（Derwent）、空気清浄機（TruSens）、ゲーミングアクセサリー（PowerA）の製造、販売
配信元企業：アコ・ブランズ・ジャパン株式会社
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