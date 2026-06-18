「RISC-V市場規模、シェア、動向、2032年までの世界予測」市場調査レポートの出版・販売開始のご案内
SEMABIZはMarketsandMarkets（マーケッツアンドマーケッツ）の英文調査報告書「RISC-V市場規模、シェア、動向、2032年までの世界予測-RISC-V Market - Global Forecast To 2032」の販売を2026年6月18日に開始いたしました。
株式会社SEMABIZはMarketsandMarketsの日本の正規代理店です。
RISC-V市場は、2026年の13億1,000万米ドルから2032年には48億5,000万米ドルへと、年平均成長率（CAGR）24.3%で成長するとMarketsandMarketsでは予測しています。最大の推進要因は、オープンスタンダードのプロセッサアーキテクチャへの移行が加速していることです。
企業は、独自の命令セットアーキテクチャ（ISA）に伴う高額なライセンス費用やベンダーロックインを回避するために、RISC-Vを好んで採用しています。人工知能（AI）、機械学習（ML）、エッジコンピューティングのワークロードの急速な成長も重要な要因です。RISC-V（リスクファイブ）は、高度にカスタマイズ可能なアクセラレータや、性能と電力効率を最適化したヘテロジニアスコンピューティング設計を可能にするからです。
調査概要：
本調査レポートは、RISC-V（リスクファイブ）市場を製品、ビットアーキテクチャ、アプリケーション、地域別に分類しています。RISC-V市場における主要な推進要因、阻害要因、課題、機会について解説し、2032年までの市場予測を提供します。さらに、RISC-Vエコシステムに含まれるすべての企業のリーダーシップマッピングと分析も掲載しています。
レポート購入の主なメリット
本レポートは、RISC-V（リスクファイブ）市場全体および各サブセグメントの数値に関する最も正確な推定値を提供することで、市場リーダーや新規参入企業を支援します。また、競争環境を理解し、より的確なビジネスポジショニングと適切な市場参入戦略の策定に役立つ情報を提供します。さらに、市場の動向を把握し、主要な市場推進要因、阻害要因、課題、機会に関する情報を提供します。
本レポートでは、以下のポイントについて詳細な分析を提供します。
●主要な推進要因（コスト効率とライセンスの自由度）、制約要因（エコシステムの成熟度のギャップ）、機会（エッジAIおよびAIoTインフラストラクチャの拡大）、課題（既存アーキテクチャとの競争）の分析
●製品開発／イノベーション：RISC-V市場における今後の技術、研究開発活動、新製品発売に関する詳細な分析
●市場開発：様々な地域におけるRISC-V（リスクファイブ）市場を分析することで、有望な市場に関する包括的な情報を提供
●市場の多様化：RISC-V（リスクファイブ）市場における新製品、未開拓地域、最近の動向、投資に関する包括的な情報を提供
●競合評価：SiFive, Inc.（米国）、Andes Technology Corporation（台湾）、Codasip（ドイツ）、Synopsys, Inc.（米国）、Imagination Technologies（英国）などの主要市場プレーヤーの市場シェア、成長戦略、サービス提供内容に関する詳細な評価
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352789/images/bodyimage1】
レポート概要
RISC-V市場 - 提供製品（ハードウェア、RISC-V IP（IPロイヤリティ、IPライセンス）、ソフトウェア）、ビットアーキテクチャ（32ビット、64ビット、128ビット）、アプリケーション（産業、自動車、ネットワーク、コンピュータ、コンシューマー、航空宇宙・防衛） - 2032年までの世界市場予測
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RISC-V市場は、2026年の13億1,000万米ドルから2032年には48億5,000万米ドルへと、年平均成長率（CAGR）24.3%で成長するとMarketsandMarketsでは予測しています。最大の推進要因は、オープンスタンダードのプロセッサアーキテクチャへの移行が加速していることです。
企業は、独自の命令セットアーキテクチャ（ISA）に伴う高額なライセンス費用やベンダーロックインを回避するために、RISC-Vを好んで採用しています。人工知能（AI）、機械学習（ML）、エッジコンピューティングのワークロードの急速な成長も重要な要因です。RISC-V（リスクファイブ）は、高度にカスタマイズ可能なアクセラレータや、性能と電力効率を最適化したヘテロジニアスコンピューティング設計を可能にするからです。
調査概要：
本調査レポートは、RISC-V（リスクファイブ）市場を製品、ビットアーキテクチャ、アプリケーション、地域別に分類しています。RISC-V市場における主要な推進要因、阻害要因、課題、機会について解説し、2032年までの市場予測を提供します。さらに、RISC-Vエコシステムに含まれるすべての企業のリーダーシップマッピングと分析も掲載しています。
レポート購入の主なメリット
本レポートは、RISC-V（リスクファイブ）市場全体および各サブセグメントの数値に関する最も正確な推定値を提供することで、市場リーダーや新規参入企業を支援します。また、競争環境を理解し、より的確なビジネスポジショニングと適切な市場参入戦略の策定に役立つ情報を提供します。さらに、市場の動向を把握し、主要な市場推進要因、阻害要因、課題、機会に関する情報を提供します。
本レポートでは、以下のポイントについて詳細な分析を提供します。
●主要な推進要因（コスト効率とライセンスの自由度）、制約要因（エコシステムの成熟度のギャップ）、機会（エッジAIおよびAIoTインフラストラクチャの拡大）、課題（既存アーキテクチャとの競争）の分析
●製品開発／イノベーション：RISC-V市場における今後の技術、研究開発活動、新製品発売に関する詳細な分析
●市場開発：様々な地域におけるRISC-V（リスクファイブ）市場を分析することで、有望な市場に関する包括的な情報を提供
●市場の多様化：RISC-V（リスクファイブ）市場における新製品、未開拓地域、最近の動向、投資に関する包括的な情報を提供
●競合評価：SiFive, Inc.（米国）、Andes Technology Corporation（台湾）、Codasip（ドイツ）、Synopsys, Inc.（米国）、Imagination Technologies（英国）などの主要市場プレーヤーの市場シェア、成長戦略、サービス提供内容に関する詳細な評価
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352789/images/bodyimage1】
レポート概要
RISC-V市場 - 提供製品（ハードウェア、RISC-V IP（IPロイヤリティ、IPライセンス）、ソフトウェア）、ビットアーキテクチャ（32ビット、64ビット、128ビット）、アプリケーション（産業、自動車、ネットワーク、コンピュータ、コンシューマー、航空宇宙・防衛） - 2032年までの世界市場予測