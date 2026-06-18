エンターテインメント向けメタバース市場は2032年に1219億米ドル規模へ（MarketsandMarkets予測）
MarketsandMarketsはエンターテインメント向けメタバース市場を分析・予測した市場調査報告書「エンターテインメントにおけるメタバース市場規模、シェア、動向、2032年までの世界予測 - Metaverse in Entertainment Market - Global Forecast to 2032」のプレスリリースにおいて、同市場が2026年に306億米ドルの市場規模となり、2032年には1219億米ドルに達するという予測結果を発表しました。
MarketsandMarkets（マーケッツアンドマーケッツ）「エンターテインメントにおけるメタバース市場 - 提供サービス（ハードウェア、ソフトウェア、プロフェッショナルサービス）、テクノロジー（XR、AI、ブロックチェーン、クラウド＆エッジ）、エンターテイメントの種類（ゲーム、ライブイベント、スポーツ、音楽、映画＆テレビ）、および地域別 - 2032年までの世界市場予測 - Metaverse in Entertainment Market by Offering (Hardware, Software, Professional Services), Technology (XR, AI, Blockchain, Cloud & Edge), Entertainment Type (Gaming, Live Events, Sports, Music, Films & TV), and Region - Global Forecast to 2032」は世界のエンターテインメントで活用されるメタバース市場を調査し、主要セグメント別に分析・予測を行っています。
調査対象セグメント
オファリング別エンターテインメント向けメタバース市場
● ソフトウェア
● ハードウェア
● プロフェッショナルサービス
技術別エンターテインメント向けメタバース市場
● エクステンデッド・リアリティ／クロス・リアリティ（XR）
● リアルタイム3D＆ゲームエンジン
● ブロックチェーン
● クラウドコンピューティング＆エッジコンピューティング
● 人工知能（AI）
● その他の技術
エンタテインメントの種類別エンターテインメント向けメタバース市場
● ゲーミング
● ライブイベント＆コンサート
● 映画＆テレビ（OTT＆シネマティックエクスペリエンス）
● スポーツ＆eスポーツ
● ミュージック＆アーチストエンゲージメント
● ソーシャルエンタテインメント
● アニメ、バーチャルキャラクター、IPベースのエンタテインメント
地域別エンターテインメント向けメタバース市場
北米
● 米国
● カナダ
欧州
● 英国
● ドイツ
● フランス
● イタリア
● その他の欧州
アジア太平洋地域
● 中国
● 日本
● インド
● オーストラリア＆ニュージーランド
● 韓国
● その他のアジア太平洋地域
中東＆アフリカ
● GCC諸国
● サウジアラビア
● アラブ首長国連邦（UAE）
● その他のGCC諸国
● 南アフリカ
● その他の中東＆アフリカ
ラテンアメリカ
● ブラジル
● メキシコ
● その他のラテンアメリカ
調査対象企業
● Roblox（米国）
● Epic Games（米国）
● Meta（米国）
● Microsoft（米国）
● Take-Two Interactive（米国）
● Electronic Arts（米国）
● Apple（米国）
● ソニーグループ株式会社（日本）
● Google（米国）
● Unity Technologies（米国）
● Deloitte（英国）
● Tata Consultancy Services（TCS）（インド）
● DPVR（中国）
● Capgemini（フランス）
MarketsandMarkets（マーケッツアンドマーケッツ）「エンターテインメントにおけるメタバース市場 - 提供サービス（ハードウェア、ソフトウェア、プロフェッショナルサービス）、テクノロジー（XR、AI、ブロックチェーン、クラウド＆エッジ）、エンターテイメントの種類（ゲーム、ライブイベント、スポーツ、音楽、映画＆テレビ）、および地域別 - 2032年までの世界市場予測 - Metaverse in Entertainment Market by Offering (Hardware, Software, Professional Services), Technology (XR, AI, Blockchain, Cloud & Edge), Entertainment Type (Gaming, Live Events, Sports, Music, Films & TV), and Region - Global Forecast to 2032」は世界のエンターテインメントで活用されるメタバース市場を調査し、主要セグメント別に分析・予測を行っています。
調査対象セグメント
オファリング別エンターテインメント向けメタバース市場
● ソフトウェア
● ハードウェア
● プロフェッショナルサービス
技術別エンターテインメント向けメタバース市場
● エクステンデッド・リアリティ／クロス・リアリティ（XR）
● リアルタイム3D＆ゲームエンジン
● ブロックチェーン
● クラウドコンピューティング＆エッジコンピューティング
● 人工知能（AI）
● その他の技術
エンタテインメントの種類別エンターテインメント向けメタバース市場
● ゲーミング
● ライブイベント＆コンサート
● 映画＆テレビ（OTT＆シネマティックエクスペリエンス）
● スポーツ＆eスポーツ
● ミュージック＆アーチストエンゲージメント
● ソーシャルエンタテインメント
● アニメ、バーチャルキャラクター、IPベースのエンタテインメント
地域別エンターテインメント向けメタバース市場
北米
● 米国
● カナダ
欧州
● 英国
● ドイツ
● フランス
● イタリア
● その他の欧州
アジア太平洋地域
● 中国
● 日本
● インド
● オーストラリア＆ニュージーランド
● 韓国
● その他のアジア太平洋地域
中東＆アフリカ
● GCC諸国
● サウジアラビア
● アラブ首長国連邦（UAE）
● その他のGCC諸国
● 南アフリカ
● その他の中東＆アフリカ
ラテンアメリカ
● ブラジル
● メキシコ
● その他のラテンアメリカ
調査対象企業
● Roblox（米国）
● Epic Games（米国）
● Meta（米国）
● Microsoft（米国）
● Take-Two Interactive（米国）
● Electronic Arts（米国）
● Apple（米国）
● ソニーグループ株式会社（日本）
● Google（米国）
● Unity Technologies（米国）
● Deloitte（英国）
● Tata Consultancy Services（TCS）（インド）
● DPVR（中国）
● Capgemini（フランス）