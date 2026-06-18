「核融合市場規模、シェア、動向、2031年までの世界予測」市場調査レポートの出版・販売開始のご案内
SEMABIZはMarketsandMarkets（マーケッツアンドマーケッツ）の英文調査報告書「核融合市場規模、シェア、動向、2031年までの世界予測-Nuclear Fusion Market - Global Forecast To 2031」の販売を2026年6月18日に開始いたしました。
株式会社SEMABIZはMarketsandMarketsの日本の正規代理店です。
核融合市場は、2026年の推定180億米ドルから2031年には337億7000万米ドルに成長し、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は13.4%に達するとMarketsandMarketsでは予測しています。
この力強い成長軌道は、クリーンで信頼性が高く、拡張性のあるベースロード電源への世界的な移行の加速を主な要因としています。核融合は、脱炭素化とエネルギー安全保障という2つの課題に同時に対応できる長期的なソリューションとして、ますます注目を集めています。断続的な再生可能エネルギーとは異なり、核融合は環境負荷を最小限に抑えながら継続的な発電が可能であるため、将来のエネルギーシステムにとって非常に魅力的な選択肢となっています。同時に、この分野は民間資本と機関投資の急増の恩恵を受けており、数十億ドルが核融合関連のスタートアップ企業や技術開発企業に流入しています。これは、商業的な実現可能性に対する信頼の高まりを示しています。また、資金と技術革新、特にプラズマ閉じ込め、高温超伝導磁石、先端材料における技術革新は、原子炉の効率と安定性を大幅に向上させ、これまで進歩を阻害してきた技術的障壁を低減させています。さらに、パイロットプロジェクトや実証プロジェクトの増加は、実験研究と産業規模での展開との間のギャップを埋めるのに役立っており、異業種間の連携はイノベーションサイクルを加速させ、より迅速なプロトタイプ作成とテストを可能にしている。これらの要因が総合的に作用し、核融合は長期的な科学的野望から、明確な商業化の道筋を備えた、構造化された投資主導型の市場へと変貌を遂げつつある。
核調査範囲：
本レポートは、技術（磁気閉じ込め、慣性閉じ込め、その他の技術）、燃料（重水素-三重水素、重水素-重水素、陽子-ホウ素、重水素-ヘリウム3）、エンドユーザー（国立研究所・研究機関、電力会社、産業界、その他のエンドユーザー）、地域（アジア太平洋、北米、欧州、その他の地域）など、様々なパラメータに基づき、核融合市場の包括的な定義、説明、予測を提供します。
また、本レポートは、核融合に関する定性的および定量的な分析を徹底的に行い、主要な市場推進要因、制約、機会、課題を包括的に検証します。さらに、競争環境の評価、市場動向の分析、価値に基づく市場予測、核融合市場の将来動向など、市場の重要な側面を網羅しています。本レポートは、核融合市場における主要企業の投資および資金調達に関する情報を提供します。
本レポートを購入する主なメリット
本レポートは、核融合市場における既存の業界リーダーと新規参入企業の双方にメリットをもたらすよう綿密に設計されています。市場全体および各サブセグメントの信頼性の高い収益予測を提供します。このデータは、関係者にとって貴重な情報源となり、競争環境を包括的に理解し、効果的な市場戦略を策定するのに役立ちます。さらに、本レポートは、市場の現状を把握するための情報源として機能し、市場の推進要因、制約、課題、成長機会に関する重要な洞察を提供します。これらの洞察を取り入れることで、関係者は十分な情報に基づいた意思決定を行い、常に変化し続ける核融合業界の動向を把握することができます。
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核融合市場は、2026年の推定180億米ドルから2031年には337億7000万米ドルに成長し、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は13.4%に達するとMarketsandMarketsでは予測しています。
この力強い成長軌道は、クリーンで信頼性が高く、拡張性のあるベースロード電源への世界的な移行の加速を主な要因としています。核融合は、脱炭素化とエネルギー安全保障という2つの課題に同時に対応できる長期的なソリューションとして、ますます注目を集めています。断続的な再生可能エネルギーとは異なり、核融合は環境負荷を最小限に抑えながら継続的な発電が可能であるため、将来のエネルギーシステムにとって非常に魅力的な選択肢となっています。同時に、この分野は民間資本と機関投資の急増の恩恵を受けており、数十億ドルが核融合関連のスタートアップ企業や技術開発企業に流入しています。これは、商業的な実現可能性に対する信頼の高まりを示しています。また、資金と技術革新、特にプラズマ閉じ込め、高温超伝導磁石、先端材料における技術革新は、原子炉の効率と安定性を大幅に向上させ、これまで進歩を阻害してきた技術的障壁を低減させています。さらに、パイロットプロジェクトや実証プロジェクトの増加は、実験研究と産業規模での展開との間のギャップを埋めるのに役立っており、異業種間の連携はイノベーションサイクルを加速させ、より迅速なプロトタイプ作成とテストを可能にしている。これらの要因が総合的に作用し、核融合は長期的な科学的野望から、明確な商業化の道筋を備えた、構造化された投資主導型の市場へと変貌を遂げつつある。
核調査範囲：
本レポートは、技術（磁気閉じ込め、慣性閉じ込め、その他の技術）、燃料（重水素-三重水素、重水素-重水素、陽子-ホウ素、重水素-ヘリウム3）、エンドユーザー（国立研究所・研究機関、電力会社、産業界、その他のエンドユーザー）、地域（アジア太平洋、北米、欧州、その他の地域）など、様々なパラメータに基づき、核融合市場の包括的な定義、説明、予測を提供します。
また、本レポートは、核融合に関する定性的および定量的な分析を徹底的に行い、主要な市場推進要因、制約、機会、課題を包括的に検証します。さらに、競争環境の評価、市場動向の分析、価値に基づく市場予測、核融合市場の将来動向など、市場の重要な側面を網羅しています。本レポートは、核融合市場における主要企業の投資および資金調達に関する情報を提供します。
本レポートを購入する主なメリット
本レポートは、核融合市場における既存の業界リーダーと新規参入企業の双方にメリットをもたらすよう綿密に設計されています。市場全体および各サブセグメントの信頼性の高い収益予測を提供します。このデータは、関係者にとって貴重な情報源となり、競争環境を包括的に理解し、効果的な市場戦略を策定するのに役立ちます。さらに、本レポートは、市場の現状を把握するための情報源として機能し、市場の推進要因、制約、課題、成長機会に関する重要な洞察を提供します。これらの洞察を取り入れることで、関係者は十分な情報に基づいた意思決定を行い、常に変化し続ける核融合業界の動向を把握することができます。