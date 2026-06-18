カーナビ新モデル発売後の価格崩壊に即応--PriceChangerが在庫ロスを自動防止 モデルチェンジ後48時間の価格変動を自動追従。手動更新の遅れによる売れ残りリスクを排除
idea株式会社（所在地：東京都渋谷区恵比寿南3-1-1、代表取締役：清野秀之）は、EC事業者向け価格自動更新SaaS「PriceChanger」において、PriceChanger 初期費用無料キャンペーン（2026年6月）を実施することをお知らせいたします。
カーナビ市場はスマートフォンナビ・ディスプレイオーディオとの競争激化により縮小傾向が続いています。パイオニアが2025年に台湾資本傘下に入るなど大手の再編も進み、市販カーナビ市場の競争は価格に集約されつつあります。
この市場でEC事業者が生き残る武器は、事実上「最安値の維持」のみです。そして最安値維持が最も困難になるのが、新モデル発売のタイミングです。
■ 「新モデル発売→旧モデル価格崩壊」への対応が命運を分ける
カーナビの新型モデルが発売されると、旧モデルは各店一斉に値下げを始めます。この価格崩壊は48～72時間以内に急速に進む傾向があり、手動管理では対応が間に合いません。
・新モデル発売の第一報が届いた段階で、競合はすでに旧モデルを値下げしている
・更新が1日遅れるだけで在庫が売れ残り、さらなる値下げが必要になる負のスパイラル
・旧モデルの価格更新は複数品番に及ぶことが多く、手動更新の工数が膨大
・更新が遅れるほど、値下げ幅が大きくなり利益が削られる
■ PriceChangerでモデルチェンジ直後の価格崩壊に即日対応
PriceChangerは、新モデル発売後の価格変動を自動検知し、旧モデルの価格を即時更新することで在庫ロスを最小化します。
・競合の旧モデル値下げを24時間自動監視・即時追従
・複数品番のカーナビを一括で自動管理
・下限価格設定で「追いかけすぎて赤字」を防止
・新旧モデルの価格管理を人の手なしでコントロール
・2013年サービス開始以来、導入企業のべ100社以上・5年継続利用率90%
＜キャンペーン概要＞
【キャンペーン名】PriceChanger 初期費用無料キャンペーン（2026年6月）
【キャンペーン期間】2026年5月7日（木）～2026年7月31日まで（トライアル開始期限）
【対象】価格.com出店中のEC事業者（法人・個人事業主）
【キャンペーン内容】
・15日間無料トライアル（全機能利用可）
・初期費用 通常66,000円（税込）→ 無料
・初期設定代行 無料（弊社担当者が価格.com連携・下限価格設定を代行）
・本契約移行で翌月分の月額料金を無料
※ 2026年7月31日（金）までにトライアルを開始された方が対象です。
【お申し込み・詳細】
▼ 15日間無料トライアルはこちら
https://www.price-changer.com/
▼ PriceChanger サービスサイト
https://www.price-changer.com/
────────────────────────────────────────
【会社概要】
会社名 ：idea株式会社
所在地 ：東京都渋谷区恵比寿南3-1-1 いちご恵比寿グリーングラスビル6F
代表者 ：代表取締役 清野秀之
設立 ：2013年8月29日
事業内容：EC価格自動更新SaaS「PriceChanger」の開発・提供、不動産業
URL ：https://www.i-dea.co.jp/
サービス：https://www.price-changer.com/
配信元企業：idea株式会社
カーナビ市場はスマートフォンナビ・ディスプレイオーディオとの競争激化により縮小傾向が続いています。パイオニアが2025年に台湾資本傘下に入るなど大手の再編も進み、市販カーナビ市場の競争は価格に集約されつつあります。
この市場でEC事業者が生き残る武器は、事実上「最安値の維持」のみです。そして最安値維持が最も困難になるのが、新モデル発売のタイミングです。
■ 「新モデル発売→旧モデル価格崩壊」への対応が命運を分ける
カーナビの新型モデルが発売されると、旧モデルは各店一斉に値下げを始めます。この価格崩壊は48～72時間以内に急速に進む傾向があり、手動管理では対応が間に合いません。
・新モデル発売の第一報が届いた段階で、競合はすでに旧モデルを値下げしている
・更新が1日遅れるだけで在庫が売れ残り、さらなる値下げが必要になる負のスパイラル
・旧モデルの価格更新は複数品番に及ぶことが多く、手動更新の工数が膨大
・更新が遅れるほど、値下げ幅が大きくなり利益が削られる
■ PriceChangerでモデルチェンジ直後の価格崩壊に即日対応
PriceChangerは、新モデル発売後の価格変動を自動検知し、旧モデルの価格を即時更新することで在庫ロスを最小化します。
・競合の旧モデル値下げを24時間自動監視・即時追従
・複数品番のカーナビを一括で自動管理
・下限価格設定で「追いかけすぎて赤字」を防止
・新旧モデルの価格管理を人の手なしでコントロール
・2013年サービス開始以来、導入企業のべ100社以上・5年継続利用率90%
＜キャンペーン概要＞
【キャンペーン名】PriceChanger 初期費用無料キャンペーン（2026年6月）
【キャンペーン期間】2026年5月7日（木）～2026年7月31日まで（トライアル開始期限）
【対象】価格.com出店中のEC事業者（法人・個人事業主）
【キャンペーン内容】
・15日間無料トライアル（全機能利用可）
・初期費用 通常66,000円（税込）→ 無料
・初期設定代行 無料（弊社担当者が価格.com連携・下限価格設定を代行）
・本契約移行で翌月分の月額料金を無料
※ 2026年7月31日（金）までにトライアルを開始された方が対象です。
【お申し込み・詳細】
▼ 15日間無料トライアルはこちら
https://www.price-changer.com/
▼ PriceChanger サービスサイト
https://www.price-changer.com/
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【会社概要】
会社名 ：idea株式会社
所在地 ：東京都渋谷区恵比寿南3-1-1 いちご恵比寿グリーングラスビル6F
代表者 ：代表取締役 清野秀之
設立 ：2013年8月29日
事業内容：EC価格自動更新SaaS「PriceChanger」の開発・提供、不動産業
URL ：https://www.i-dea.co.jp/
サービス：https://www.price-changer.com/
配信元企業：idea株式会社
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