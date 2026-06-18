idea株式会社、首都圏の戸建て・土地売却を検討するオーナー向けAI査定サービスの提供を開始
「築古の戸建てに値段がつくのか」「土地だけで売れるのか」--実取引データをもとにAIが参考価格を算出。戸建て・土地オーナーの「相場の見えなさ」を解消。
登録不要・無料・約60秒で完了
idea株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：清野秀之）は、首都圏の戸建て・土地の売却を検討するオーナーを対象に、住所入力だけで参考価格を即時算出する「AI不動産査定」の無料提供を開始しました。
■ 戸建て・土地は「相場がわかりにくい」という特性がある
マンションと異なり、戸建てや土地は同一物件が存在しないため、相場価格の把握が難しい種別です。特に築年数が経過した戸建てについては「まともな値段がつくのか」という不安から、そもそも査定に踏み切れないオーナーも少なくありません。
土地についても「更地にするのか」「古家付きのままで売るのか」の判断以前に、「そのエリアの土地がいくらで取引されているか」という基準価格を持てないケースが多くあります。
■ 実取引データが「相場の見えなさ」を解消する
AI不動産査定は、国土交通省「不動産取引価格情報」の実取引データを使用して、エリアの取引相場をもとに参考価格を算出します。
● 戸建て（土地・建物一体での参考価格）に対応
● 土地（更地・古家付き土地を含む）に対応
● エリアの実際の成約事例から参考価格を算出するため、相場感の把握に最適
● 築年数・専有面積・土地面積を入力することでより精度の高い参考価格を表示
■ 「査定前の情報収集」として活用
「まず相場を知ってから、査定に行くかどうか判断したい」--AI不動産査定はこのような検討初期段階のオーナーが、心理的・コスト的ハードルなく利用できるよう設計されています。登録不要・無料のため、売却を決断する前の情報収集ツールとして繰り返し活用できます。
■ サービスURL
▼ AI不動産査定（戸建て・土地対応）
https://i-dea.co.jp/assess/ai.html
【会社概要】
会社名：idea株式会社
所在地：東京都渋谷区恵比寿南3-1-1 いちご恵比寿グリーングラスビル6F
代表者：代表取締役 清野秀之
設立：2013年8月29日
事業内容：不動産業
URL：https://i-dea.co.jp/
【本件に関するお問い合わせ】
idea株式会社
担当：清野
E-mail: info@i-dea.co.jp
TEL：03-4446-9341
配信元企業：idea株式会社
登録不要・無料・約60秒で完了
idea株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：清野秀之）は、首都圏の戸建て・土地の売却を検討するオーナーを対象に、住所入力だけで参考価格を即時算出する「AI不動産査定」の無料提供を開始しました。
■ 戸建て・土地は「相場がわかりにくい」という特性がある
マンションと異なり、戸建てや土地は同一物件が存在しないため、相場価格の把握が難しい種別です。特に築年数が経過した戸建てについては「まともな値段がつくのか」という不安から、そもそも査定に踏み切れないオーナーも少なくありません。
土地についても「更地にするのか」「古家付きのままで売るのか」の判断以前に、「そのエリアの土地がいくらで取引されているか」という基準価格を持てないケースが多くあります。
■ 実取引データが「相場の見えなさ」を解消する
AI不動産査定は、国土交通省「不動産取引価格情報」の実取引データを使用して、エリアの取引相場をもとに参考価格を算出します。
● 戸建て（土地・建物一体での参考価格）に対応
● 土地（更地・古家付き土地を含む）に対応
● エリアの実際の成約事例から参考価格を算出するため、相場感の把握に最適
● 築年数・専有面積・土地面積を入力することでより精度の高い参考価格を表示
■ 「査定前の情報収集」として活用
「まず相場を知ってから、査定に行くかどうか判断したい」--AI不動産査定はこのような検討初期段階のオーナーが、心理的・コスト的ハードルなく利用できるよう設計されています。登録不要・無料のため、売却を決断する前の情報収集ツールとして繰り返し活用できます。
■ サービスURL
▼ AI不動産査定（戸建て・土地対応）
https://i-dea.co.jp/assess/ai.html
【会社概要】
会社名：idea株式会社
所在地：東京都渋谷区恵比寿南3-1-1 いちご恵比寿グリーングラスビル6F
代表者：代表取締役 清野秀之
設立：2013年8月29日
事業内容：不動産業
URL：https://i-dea.co.jp/
【本件に関するお問い合わせ】
idea株式会社
担当：清野
E-mail: info@i-dea.co.jp
TEL：03-4446-9341
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