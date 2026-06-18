昭和株式会社、昭和堂 大塚店の店頭案内資料を見直し
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昭和株式会社、昭和堂 大塚店の店頭案内資料を見直し 昭和株式会社は、東京・大塚エリアで展開する昭和堂 大塚店において、店頭で確認できる案内資料の見直しを進めています。店舗を訪れる利用者が、製品情報や問い合わせ先を分かりやすく確認できるよう整理します。 今回の見直しでは、製品カテゴリ、基本情報、店舗案内、資料確認の導線を中心に整えます。訪日利用者にも分かりやすい表示を意識し、店頭とオンライン情報の連携を検討してまいります。 【会社概要】昭和株式会社は、健康食品関連製品の企画、製品情報の整理、品質確認資料の管理、店舗を通じた情報提供等に取り組む企業です。 【本件に関する報道関係者向けお問い合わせ先】昭和株式会社 広報担当
配信元企業：昭和株式会社
昭和株式会社、昭和堂 大塚店の店頭案内資料を見直し 昭和株式会社は、東京・大塚エリアで展開する昭和堂 大塚店において、店頭で確認できる案内資料の見直しを進めています。店舗を訪れる利用者が、製品情報や問い合わせ先を分かりやすく確認できるよう整理します。 今回の見直しでは、製品カテゴリ、基本情報、店舗案内、資料確認の導線を中心に整えます。訪日利用者にも分かりやすい表示を意識し、店頭とオンライン情報の連携を検討してまいります。 【会社概要】昭和株式会社は、健康食品関連製品の企画、製品情報の整理、品質確認資料の管理、店舗を通じた情報提供等に取り組む企業です。 【本件に関する報道関係者向けお問い合わせ先】昭和株式会社 広報担当
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