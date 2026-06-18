日本の流量計市場規模は2034年までに8億2870万米ドルに達し、2026年から2034年にかけて年平均成長率（CAGR）4.28％を記録する見込み

日本の流量計市場規模は2034年までに8億2870万米ドルに達し、2026年から2034年にかけて年平均成長率（CAGR）4.28％を記録する見込み