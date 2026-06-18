日本の流量計市場規模は2034年までに8億2870万米ドルに達し、2026年から2034年にかけて年平均成長率（CAGR）4.28％を記録する見込み
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352745/images/bodyimage1】
日本の流量計市場の概要
東京、日本 - IMARCグループは、包括的な市場情報レポート「日本流量計市場：製品タイプ別、用途別、地域別の規模、シェア、動向、予測（2026年～2034年）」を発表しました。
本レポートによると、日本の流量計市場は2025年に5億6,860万米ドルに達し、2034年には8億2,870万米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は4.28%です。関東地方が市場を牽引しており、これは東京とその周辺地域に水道事業、産業施設、都市インフラが集中していることが要因です。スマート流量計は、水道事業における政府主導のデジタル変革イニシアチブと、リアルタイム消費量監視および漏水検知のための高度計測インフラ（AMI）の普及拡大により、最も急速に成長しているセグメントです。産業用途セグメントが市場をリードしており、これは製造業、化学処理業、発電業など、プロセス制御と効率最適化のために精密な流量測定を必要とする分野からの継続的な需要を反映しています。
日本の流量計市場は、住宅、商業、産業用途において、水、ガス、その他の液体の流量を監視、制御、最適化するために使用されるアナログ式およびスマート式の流量計測機器を網羅しています。この市場は、老朽化した水道インフラの近代化とデジタル化の必要性、カーボンニュートラルへの取り組みに沿った節水と効率的な資源管理を重視する政府、そしてAIを活用した漏水検知、超音波計測システム、クラウドベースの分析プラットフォームといったスマート計測技術の急速な進歩によって牽引されています。
さらに、この市場は、世界クラスの流量計測機器を製造する日本の高度な製造技術力、産業効率とプロセス最適化における正確な流量計測の戦略的重要性、そして公益事業の運営を変革し、予知保全プログラムを可能にする上でのモノのインターネット（IoT）センサーとリアルタイムデータ分析の役割の拡大によっても形成されています。
詳細な分析については、本レポートの無料サンプルPDFをご覧ください。 https://www.imarcgroup.com/report/ja/japan-flow-meter-market/requestsample
主要な市場推進要因
1. 政府のデジタル水道インフラ整備プログラムとスマートメーターの導入
日本政府は、国の持続可能性と脱炭素化目標の下、水道事業におけるデジタル変革の取り組みを強化し、スマートメーターシステムの普及を推進している。2026年4月には、自治体水道事業全体へのスマートメーター導入を加速させるための強化型デジタル水道インフラ整備プログラムを開始し、AIを活用した漏水検知による予知保全、リアルタイムデータ分析、無収水損失の削減を明確な目標として掲げた。スマート流量計を高度計測インフラ（AMI）フレームワークに統合することで、水道事業は手動検針から、需要管理、節水キャンペーン、請求精度の向上を支援する自動化されたリアルタイム消費量モニタリングへと移行できる。政府の補助金や公共調達政策は、国内のスマートメーターメーカーを積極的に支援し、技術導入と市場拡大のための制度的支援体制を構築している。
2．水道インフラの老朽化と漏水検知の必要性
老朽化した水道インフラ、特に交換や近代化が必要な広範な旧式配管網を特徴とする日本の水道インフラは、地下漏水を検知し、配水効率の悪さを特定し、インテリジェントな保守計画を支援できる高度な流量計測システムに対する緊急の需要を生み出している。2026年2月、日本はスマートメーターと連携したAI搭載監視システムの導入を強化し、都市部の水道網における地下配管の漏水を検知することで、老朽化したインフラにおける水損失管理における流量計測技術の戦略的重要性を示した。機械学習ベースのクラウドサービスとスマート水道メーターシステムの統合により、水道事業者は配管の劣化や不正使用を示す異常な流量パターンを特定できるようになり、費用のかかる緊急修理を削減する予防的な保守介入を支援できる。アズビル・キンモンは、漏水検知と効率的な保守ソリューションに対する高まる需要に対応するため、2025年9月にカムストルップと共同で次世代超音波スマート水道メーターを日本で発売する予定である。
日本の流量計市場の概要
東京、日本 - IMARCグループは、包括的な市場情報レポート「日本流量計市場：製品タイプ別、用途別、地域別の規模、シェア、動向、予測（2026年～2034年）」を発表しました。
本レポートによると、日本の流量計市場は2025年に5億6,860万米ドルに達し、2034年には8億2,870万米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は4.28%です。関東地方が市場を牽引しており、これは東京とその周辺地域に水道事業、産業施設、都市インフラが集中していることが要因です。スマート流量計は、水道事業における政府主導のデジタル変革イニシアチブと、リアルタイム消費量監視および漏水検知のための高度計測インフラ（AMI）の普及拡大により、最も急速に成長しているセグメントです。産業用途セグメントが市場をリードしており、これは製造業、化学処理業、発電業など、プロセス制御と効率最適化のために精密な流量測定を必要とする分野からの継続的な需要を反映しています。
日本の流量計市場は、住宅、商業、産業用途において、水、ガス、その他の液体の流量を監視、制御、最適化するために使用されるアナログ式およびスマート式の流量計測機器を網羅しています。この市場は、老朽化した水道インフラの近代化とデジタル化の必要性、カーボンニュートラルへの取り組みに沿った節水と効率的な資源管理を重視する政府、そしてAIを活用した漏水検知、超音波計測システム、クラウドベースの分析プラットフォームといったスマート計測技術の急速な進歩によって牽引されています。
さらに、この市場は、世界クラスの流量計測機器を製造する日本の高度な製造技術力、産業効率とプロセス最適化における正確な流量計測の戦略的重要性、そして公益事業の運営を変革し、予知保全プログラムを可能にする上でのモノのインターネット（IoT）センサーとリアルタイムデータ分析の役割の拡大によっても形成されています。
詳細な分析については、本レポートの無料サンプルPDFをご覧ください。 https://www.imarcgroup.com/report/ja/japan-flow-meter-market/requestsample
主要な市場推進要因
1. 政府のデジタル水道インフラ整備プログラムとスマートメーターの導入
日本政府は、国の持続可能性と脱炭素化目標の下、水道事業におけるデジタル変革の取り組みを強化し、スマートメーターシステムの普及を推進している。2026年4月には、自治体水道事業全体へのスマートメーター導入を加速させるための強化型デジタル水道インフラ整備プログラムを開始し、AIを活用した漏水検知による予知保全、リアルタイムデータ分析、無収水損失の削減を明確な目標として掲げた。スマート流量計を高度計測インフラ（AMI）フレームワークに統合することで、水道事業は手動検針から、需要管理、節水キャンペーン、請求精度の向上を支援する自動化されたリアルタイム消費量モニタリングへと移行できる。政府の補助金や公共調達政策は、国内のスマートメーターメーカーを積極的に支援し、技術導入と市場拡大のための制度的支援体制を構築している。
2．水道インフラの老朽化と漏水検知の必要性
老朽化した水道インフラ、特に交換や近代化が必要な広範な旧式配管網を特徴とする日本の水道インフラは、地下漏水を検知し、配水効率の悪さを特定し、インテリジェントな保守計画を支援できる高度な流量計測システムに対する緊急の需要を生み出している。2026年2月、日本はスマートメーターと連携したAI搭載監視システムの導入を強化し、都市部の水道網における地下配管の漏水を検知することで、老朽化したインフラにおける水損失管理における流量計測技術の戦略的重要性を示した。機械学習ベースのクラウドサービスとスマート水道メーターシステムの統合により、水道事業者は配管の劣化や不正使用を示す異常な流量パターンを特定できるようになり、費用のかかる緊急修理を削減する予防的な保守介入を支援できる。アズビル・キンモンは、漏水検知と効率的な保守ソリューションに対する高まる需要に対応するため、2025年9月にカムストルップと共同で次世代超音波スマート水道メーターを日本で発売する予定である。