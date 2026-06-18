日本の橋梁建設市場、インフラ整備や改修プロジェクトの増加を背景に2034年までに1,161億米ドルに達する見通し

日本の橋梁建設市場、インフラ整備や改修プロジェクトの増加を背景に2034年までに1,161億米ドルに達する見通し