日本の橋梁建設市場、インフラ整備や改修プロジェクトの増加を背景に2034年までに1,161億米ドルに達する見通し
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日本の橋梁建設市場の概要
東京、日本 - IMARCグループは、包括的な市場情報レポート「日本の橋梁建設市場：規模、シェア、動向、およびタイプ別、材料別、用途別、地域別の予測（2026年～2034年）」を発表しました。
本レポートによると、日本の橋梁建設市場は2025年に737億米ドルに達し、2034年には1,161億米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は5.18%です。関東地方が市場を牽引しており、これは東京とその周辺県における、人口密度の高い都市部や重要な交通回廊を支える橋梁建設とインフラ更新活動が活発化していることに起因しています。橋梁の種類別では桁橋が最大の割合を占めており、これは高速道路、鉄道、都市インフラ用途における桁橋の普及率を反映しています。鋼材は依然として主要な材料であり、その強度対重量比と、地震の多い日本の環境において重要な耐震性能特性が高く評価されています。道路、高速道路、鉄道網などのインフラ用途が市場需要の最大の割合を占めており、これは老朽化した交通網の近代化と災害に強いインフラの開発に対する日本の取り組みに起因しています。
日本の橋梁建設市場は、日本の多様な地理的・気候的環境において、道路橋、高速道路橋、鉄道橋の建設・維持管理に使用されるあらゆる種類の橋梁、材料、工法を網羅しています。この市場は、数十年前から建設されている老朽化した橋梁インフラへの対応という喫緊のニーズ、災害への耐性強化と耐震設計基準への政府の強い取り組み、そしてプロジェクトの精度、安全性、持続可能性を高めるビルディング・インフォメーション・モデリング（BIM）、ドローン、AI搭載検査システムといった先進的な建設技術の普及加速によって牽引されています。
さらに、数十億ドル規模のインフラ巨大プロジェクトである東京外環状道路と中央新幹線の拡張計画、高性能コンクリートや複合システムを含む環境に優しく耐久性のある建設資材に対する日本の重視、そして建設業務を変革し、建設業界全体の深刻な労働力不足に対処する革新的なロボット技術と自動化技術の導入によって、市場は形成されています。
詳細な分析については、本レポートの無料サンプルPDFをご覧ください。 https://www.imarcgroup.com/report/ja/japan-bridge-construction-market/requestsample
主要な市場推進要因
1. 老朽化したインフラの更新と維持管理の必要性
日本の橋梁インフラは、その多くが40～60年前に建設されたものであり、設計耐用年数の終わりに近づいています。構造的健全性と安全基準を維持するためには、包括的な更新、架け替え、または大規模な改修が必要です。インフラの更新と近代化を優先する政府の施策により、全国各地で橋梁架け替えプロジェクトへの需要が継続的に高まっています。特に東北地方（2011年地震後の復興）、九州地方、北海道地方では、耐震性と回復力のある設計へのアップグレードが急務となっています。老朽化が進む日本の交通網の構造的な現実が、数十年にわたる維持・更新計画を生み出し、新たな輸送能力開発とは無関係に建設活動が継続的に行われることを保証しています。これにより、日本の人口構成が成熟し、経済成長率が緩やかであるにもかかわらず、市場に安定性と予測可能性がもたらされています。日本のインフラ更新計画は、2034年まであらゆるインフラ分野で年間約3兆5,000億円の投資を生み出すと予想されており、橋梁はインフラ投資総額のかなりの割合を占め、その割合は増加傾向にあります。
日本の橋梁建設市場の概要
東京、日本 - IMARCグループは、包括的な市場情報レポート「日本の橋梁建設市場：規模、シェア、動向、およびタイプ別、材料別、用途別、地域別の予測（2026年～2034年）」を発表しました。
本レポートによると、日本の橋梁建設市場は2025年に737億米ドルに達し、2034年には1,161億米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は5.18%です。関東地方が市場を牽引しており、これは東京とその周辺県における、人口密度の高い都市部や重要な交通回廊を支える橋梁建設とインフラ更新活動が活発化していることに起因しています。橋梁の種類別では桁橋が最大の割合を占めており、これは高速道路、鉄道、都市インフラ用途における桁橋の普及率を反映しています。鋼材は依然として主要な材料であり、その強度対重量比と、地震の多い日本の環境において重要な耐震性能特性が高く評価されています。道路、高速道路、鉄道網などのインフラ用途が市場需要の最大の割合を占めており、これは老朽化した交通網の近代化と災害に強いインフラの開発に対する日本の取り組みに起因しています。
日本の橋梁建設市場は、日本の多様な地理的・気候的環境において、道路橋、高速道路橋、鉄道橋の建設・維持管理に使用されるあらゆる種類の橋梁、材料、工法を網羅しています。この市場は、数十年前から建設されている老朽化した橋梁インフラへの対応という喫緊のニーズ、災害への耐性強化と耐震設計基準への政府の強い取り組み、そしてプロジェクトの精度、安全性、持続可能性を高めるビルディング・インフォメーション・モデリング（BIM）、ドローン、AI搭載検査システムといった先進的な建設技術の普及加速によって牽引されています。
さらに、数十億ドル規模のインフラ巨大プロジェクトである東京外環状道路と中央新幹線の拡張計画、高性能コンクリートや複合システムを含む環境に優しく耐久性のある建設資材に対する日本の重視、そして建設業務を変革し、建設業界全体の深刻な労働力不足に対処する革新的なロボット技術と自動化技術の導入によって、市場は形成されています。
詳細な分析については、本レポートの無料サンプルPDFをご覧ください。 https://www.imarcgroup.com/report/ja/japan-bridge-construction-market/requestsample
主要な市場推進要因
1. 老朽化したインフラの更新と維持管理の必要性
日本の橋梁インフラは、その多くが40～60年前に建設されたものであり、設計耐用年数の終わりに近づいています。構造的健全性と安全基準を維持するためには、包括的な更新、架け替え、または大規模な改修が必要です。インフラの更新と近代化を優先する政府の施策により、全国各地で橋梁架け替えプロジェクトへの需要が継続的に高まっています。特に東北地方（2011年地震後の復興）、九州地方、北海道地方では、耐震性と回復力のある設計へのアップグレードが急務となっています。老朽化が進む日本の交通網の構造的な現実が、数十年にわたる維持・更新計画を生み出し、新たな輸送能力開発とは無関係に建設活動が継続的に行われることを保証しています。これにより、日本の人口構成が成熟し、経済成長率が緩やかであるにもかかわらず、市場に安定性と予測可能性がもたらされています。日本のインフラ更新計画は、2034年まであらゆるインフラ分野で年間約3兆5,000億円の投資を生み出すと予想されており、橋梁はインフラ投資総額のかなりの割合を占め、その割合は増加傾向にあります。