日本の自動車用サンルーフ市場、CAGR 7.07%で成長し2034年までに17億7,440万米ドルを超えると予測
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日本の自動車用サンルーフ市場の概要
東京、日本 - IMARCグループは、包括的な市場情報レポート「日本の自動車用サンルーフ市場：タイプ別、材質別、車種別、地域別の規模、シェア、動向、予測 - 2026年～2034年」を発表しました。
この報告書によると、日本の自動車用サンルーフ市場は2025年に9億5950万米ドルに達し、2034年には17億7440万米ドルに達すると予測されており、2026年から2034年までの年平均成長率（CAGR）は7.07%となる見込みである。
サンルーフは、日本の自動車市場において、ラグジュアリーと快適性を融合させて運転体験を向上させる、注目に値する魅力的な機能として台頭しており、サンルーフ付き車両に対する消費者の嗜好により、市場は着実に成長を続けています。現在、2024年に310万台と評価されているこの市場は、2027年には370万台に達すると予想されており、今後10年間も成長を続けるでしょう。自動車用サンルーフは、車両のルーフに取り付けられたパネルで、開閉することで自然光と新鮮な空気を車内に取り込むことができます。固定式のガラスルーフ、カスタマイズ可能な換気を実現するチルト＆スライド式サンルーフ、ルーフの大部分を覆って開放的な空のキャビン体験を提供するパノラミックサンルーフなど、さまざまな形式が用意されています。
東京、大阪、名古屋などの日本のメガシティの都市部の消費者は、より優れた運転体験、より豪華な外観、そしてより優れたキャビンの美観を提供する新しいパノラミックサンルーフを備えた車両に大きな関心を示しており、サンルーフ、特にパノラミックガラスルーフは、オプションの高級ニッチ機能から、セダン、ハッチバック、SUVを含む中級および高級セグメントの定番または人気のオプション機能へと変化しています。主要な市場参加者には、アイシン株式会社、ウェバストグループ、インテバプロダクツ、八千代工業、トヨタ自動車株式会社、AGC株式会社、イナルファルーフシステムズなどがあり、いずれもスマートガラス、ソーラーパネル、デジタル制御を統合したますます高度なサンルーフシステムを日本の主要自動車OEMに供給するために競い合っています。
詳細な分析については、本レポートの無料サンプルPDFをご覧ください。 https://www.imarcgroup.com/report/ja/japan-automotive-sunroof-market/requestsample
主要な市場推進要因
パノラマサンルーフの高級化とSUV/クロスオーバーセグメントの成長
従来のチルト＆スライド式サンルーフから全幅パノラマガラスルーフシステムへの移行は、日本の自動車サンルーフ市場を再構築する決定的な製品トレンドです。パノラマサンルーフの導入は、消費者の関心を高め、販売台数を増加させる上で非常に重要です。パノラマサンルーフは、コンパクトカーでも広々とした印象を与えるプレミアムなオープンキャビン感を生み出し、特に若いプロフェッショナルやファミリー層にとって、メーカーのブランド差別化ポイントとなっています。また、日本市場におけるSUVやクロスオーバーのブームも大きな成長を牽引しており、多くの大型車に標準装備またはオプションでパノラマサンルーフが搭載され、自動車メーカーはこれらのグレードを憧れの車として売り出しています。
日本の自動車用サンルーフ市場の概要
東京、日本 - IMARCグループは、包括的な市場情報レポート「日本の自動車用サンルーフ市場：タイプ別、材質別、車種別、地域別の規模、シェア、動向、予測 - 2026年～2034年」を発表しました。
この報告書によると、日本の自動車用サンルーフ市場は2025年に9億5950万米ドルに達し、2034年には17億7440万米ドルに達すると予測されており、2026年から2034年までの年平均成長率（CAGR）は7.07%となる見込みである。
サンルーフは、日本の自動車市場において、ラグジュアリーと快適性を融合させて運転体験を向上させる、注目に値する魅力的な機能として台頭しており、サンルーフ付き車両に対する消費者の嗜好により、市場は着実に成長を続けています。現在、2024年に310万台と評価されているこの市場は、2027年には370万台に達すると予想されており、今後10年間も成長を続けるでしょう。自動車用サンルーフは、車両のルーフに取り付けられたパネルで、開閉することで自然光と新鮮な空気を車内に取り込むことができます。固定式のガラスルーフ、カスタマイズ可能な換気を実現するチルト＆スライド式サンルーフ、ルーフの大部分を覆って開放的な空のキャビン体験を提供するパノラミックサンルーフなど、さまざまな形式が用意されています。
東京、大阪、名古屋などの日本のメガシティの都市部の消費者は、より優れた運転体験、より豪華な外観、そしてより優れたキャビンの美観を提供する新しいパノラミックサンルーフを備えた車両に大きな関心を示しており、サンルーフ、特にパノラミックガラスルーフは、オプションの高級ニッチ機能から、セダン、ハッチバック、SUVを含む中級および高級セグメントの定番または人気のオプション機能へと変化しています。主要な市場参加者には、アイシン株式会社、ウェバストグループ、インテバプロダクツ、八千代工業、トヨタ自動車株式会社、AGC株式会社、イナルファルーフシステムズなどがあり、いずれもスマートガラス、ソーラーパネル、デジタル制御を統合したますます高度なサンルーフシステムを日本の主要自動車OEMに供給するために競い合っています。
詳細な分析については、本レポートの無料サンプルPDFをご覧ください。 https://www.imarcgroup.com/report/ja/japan-automotive-sunroof-market/requestsample
主要な市場推進要因
パノラマサンルーフの高級化とSUV/クロスオーバーセグメントの成長
従来のチルト＆スライド式サンルーフから全幅パノラマガラスルーフシステムへの移行は、日本の自動車サンルーフ市場を再構築する決定的な製品トレンドです。パノラマサンルーフの導入は、消費者の関心を高め、販売台数を増加させる上で非常に重要です。パノラマサンルーフは、コンパクトカーでも広々とした印象を与えるプレミアムなオープンキャビン感を生み出し、特に若いプロフェッショナルやファミリー層にとって、メーカーのブランド差別化ポイントとなっています。また、日本市場におけるSUVやクロスオーバーのブームも大きな成長を牽引しており、多くの大型車に標準装備またはオプションでパノラマサンルーフが搭載され、自動車メーカーはこれらのグレードを憧れの車として売り出しています。