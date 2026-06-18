電子機器製造受託サービス（EMS）市場調査レポート2035：市場規模、競争環境、および成長要因
Survey Reportsは、「電子機器製造受託サービス（EMS）市場分析、動向、機会および予測（2025年～2035年）」と題した市場調査レポートを発刊したことを発表しました。本調査レポートでは、最新の市場動向や将来の成長機会について詳細な分析を提供しており、読者がより適切な経営判断を行うための有益な情報を掲載しています。また、本レポートでは、一次調査および二次調査の分析手法を活用し、市場競争の評価、競合企業のベンチマーキング、および各社の市場参入戦略（GTM戦略）の把握を行っています。
電子機器製造サービス（EMS）市場の概要
電子機器製造サービス（EMS）とは、OEM（相手先ブランド製造業者）に代わり、電子部品およびアセンブリの設計、製造、試験、流通、さらにはアフターサービスまでを提供する企業を指す。EMSプロバイダーは、プリント基板実装（PCBA）、システム統合、試作、サプライチェーン管理などの工程を担っている。彼らは、民生用電子機器、自動車、通信、医療、産業自動化といった産業分野にサービスを提供している。OEMがEMS企業に業務を委託することで、生産コストの削減、効率の向上、そして製品設計やマーケティングといった中核業務への集中が可能となる。EMS産業は、電子機器需要の増加、急速な製品革新、そしてグローバルな製造柔軟性の向上によって牽引されている。
Surveyreportsの専門家による分析によれば、2025年時点で電子機器製造サービス（EMS）市場の規模は6,496億ドルであった。また、2035年末までに1兆2,379億ドルに達すると予測されている。予測期間（2025～2035年）における年平均成長率（CAGR）は約6.9%で推移すると見込まれている。
無料サンプルレポートを入手する: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1038182
Surveyreportsのアナリストによる定性的な電子機器製造サービス（EMS）市場分析によれば、同市場の規模拡大は、OEMによるアウトソーシングの増加、民生用電子機器およびIoTデバイスの拡大、デバイスの複雑化に伴うOEMの外部委託、さらに民生用電子機器、自動車、IoT／5Gといった最終用途分野の成長によって促進されると考えられている。電子機器製造サービス（EMS）市場における主要企業としては、Benchmark Electronics Inc、Flex Ltd、Jabil Inc、Celestica Inc、Wistron Corporation、Plexus Corporation、Fabrinet、COMPAL Electronics Inc、Creation Technologies、Venture Corporation Limited、Kimball Electronics Inc、ESCATEC、Neo Tech Inc、Dixon Technologies、PG Groupなどが挙げられる。
また、本調査報告書では、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカの5地域およびそれぞれの国に関する詳細な分析を含んでいる。さらに、日本の顧客の特定のニーズに合わせた詳細な分析も盛り込まれている。
目次
● 電子機器製造サービス（EMS）市場の規模、成長分析、および各国における主要市場プレーヤーの評価である。
● 2033年までの世界の電子機器製造サービス（EMS）市場の需要および機会分析（北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ）であり、国別（日本を含む）で提示する。
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：サービス別、産業別、地域別である。
● 最近の動向、輸出入データ、市場動向、政府指針の分析
電子機器製造サービス（EMS）市場の概要
電子機器製造サービス（EMS）とは、OEM（相手先ブランド製造業者）に代わり、電子部品およびアセンブリの設計、製造、試験、流通、さらにはアフターサービスまでを提供する企業を指す。EMSプロバイダーは、プリント基板実装（PCBA）、システム統合、試作、サプライチェーン管理などの工程を担っている。彼らは、民生用電子機器、自動車、通信、医療、産業自動化といった産業分野にサービスを提供している。OEMがEMS企業に業務を委託することで、生産コストの削減、効率の向上、そして製品設計やマーケティングといった中核業務への集中が可能となる。EMS産業は、電子機器需要の増加、急速な製品革新、そしてグローバルな製造柔軟性の向上によって牽引されている。
Surveyreportsの専門家による分析によれば、2025年時点で電子機器製造サービス（EMS）市場の規模は6,496億ドルであった。また、2035年末までに1兆2,379億ドルに達すると予測されている。予測期間（2025～2035年）における年平均成長率（CAGR）は約6.9%で推移すると見込まれている。
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Surveyreportsのアナリストによる定性的な電子機器製造サービス（EMS）市場分析によれば、同市場の規模拡大は、OEMによるアウトソーシングの増加、民生用電子機器およびIoTデバイスの拡大、デバイスの複雑化に伴うOEMの外部委託、さらに民生用電子機器、自動車、IoT／5Gといった最終用途分野の成長によって促進されると考えられている。電子機器製造サービス（EMS）市場における主要企業としては、Benchmark Electronics Inc、Flex Ltd、Jabil Inc、Celestica Inc、Wistron Corporation、Plexus Corporation、Fabrinet、COMPAL Electronics Inc、Creation Technologies、Venture Corporation Limited、Kimball Electronics Inc、ESCATEC、Neo Tech Inc、Dixon Technologies、PG Groupなどが挙げられる。
また、本調査報告書では、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカの5地域およびそれぞれの国に関する詳細な分析を含んでいる。さらに、日本の顧客の特定のニーズに合わせた詳細な分析も盛り込まれている。
目次
● 電子機器製造サービス（EMS）市場の規模、成長分析、および各国における主要市場プレーヤーの評価である。
● 2033年までの世界の電子機器製造サービス（EMS）市場の需要および機会分析（北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ）であり、国別（日本を含む）で提示する。
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：サービス別、産業別、地域別である。
● 最近の動向、輸出入データ、市場動向、政府指針の分析