【ゲーム業界】毎年大盛況！テクニカルアーティスト交流会を横浜・みなとみらいで開催！7/24（金）「Artists Meet Technicals 2026 supported by TA Night」

株式会社クリーク・アンド・リバー社

株式会社クリーク・アンド・リバー社（以下C&R社）が運営する日本最大級のクリエイティブ開発スタジオ「C&R Creative Studios」は7月24日（金）、3Dアニメーションソフトウェア「Houdini」を開発・提供するSideFX社の協賛のもと、テクニカルアーティスト（TA）の情報発信とコミュニティ形成のための交流会「Artists Meet Technicals 2026 supported by TA Night(https://www.creativevillage.ne.jp/category/event-list/176115/?rls)」を開催します。



アートとテクニカルの交流をテーマにした交流会である「Artists Meet Technicals」。毎年、日本最大のゲーム開発者向けカンファレンス「CEDEC*」の最終日に開催していましたが、今年も「CEDEC2026」の最終日である7月24日（金）の開催が決定。会場はみなとみらいランドマークプラザ ドックヤードガーデンB2Fにある「世界のビール博物館 横浜店」。交流会ではTAの皆さまと一緒にCEDECのセッションを振り返りながら、情報交換を行います。



TAはゲーム業界で注目を集めている職種のひとつですが、まだその歴史は浅く、情報交換の場が少ないのが現状です。ゲームを中心としたエンタテインメント業界のTAの皆さまはもちろんのこと、TAをめざす学生の方もぜひ交流会にご参加いただき、さまざまな情報を得て今後の活動にお役立てください。皆さまのご参加をお待ちしています。



*CEDECとは

一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会(CESA)主催。経済産業省、横浜市後援。コンピュータエンターテインメント開発者を対象とした、ゲームに関する技術や知識を共有する国内最大級のカンファレンス。毎年3日間にわたって開催し、エンジニアリング、プロダクション、ビジュアルアーツ、ビジネス&プロデュース、サウンド、ゲームデザイン、学術研究の7分野で約200ものセッションが行われる。

https://cedec.cesa.or.jp/2026/

Artists Meet Technicals 2026 supported by TA Night 概要

■日時

2026年7月24日（金） 20：00～22：00



■会場

世界のビール博物館 横浜店 （World BEER Museum）

住所：神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1 ランドマークプラザ ドックヤードガーデン B2F



■対象

テクニカルアーティスト

ほか関連職種

※学生可



■参加費

6,000円

※学生の方は学生証持参・提示で3,000円

※お支払いは現金のみ



■持ち物

名刺2枚（学生の方は学生証）



■定員

150名

※先着順



■スポンサー

SideFX社



■主催

株式会社クリーク・アンド・リバー社



▼「Artists Meet Technicals 2026 supported by TA Night」の詳細・お申し込みはこちらから

https://www.creativevillage.ne.jp/category/event-list/176115/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/event-list/176115/?rls)





【本イベントに関するお問い合わせ】

株式会社クリーク・アンド・リバー社

TANight運営担当

Mail：crdg_ev_01［ アット マーク ］hq.cri.co.jp

※迷惑メール対策のため、メールアドレスを一部変更して掲載しています。お手数ですが、ご連絡いただく際には［ アット マーク ］を、@（半角）に書き換えてからお送りください。

C&R Creative Studiosについて

株式会社クリーク・アンド・リバー社が運営する国内最大級のクリエイティブ開発スタジオです。2002年に発足した映像やWebのための社内開発スタジオが年々増大し、ゲーム・Web・映像・XR・CG・動画・広告・漫画・小説・建築・ファッションにまでその分野を拡大しています。2021年にそれらのスタジオを包括し誕生したのが「C&R Creative Studios」です。現在、所属 クリエイターは2,000名で年間6,000以上のプロジェクトに携わっています。

https://crdg.jp/

TECHNICAL ART TEAMについて

C&R Creative Studiosに所属するテクニカルアーティスト（TA）チームです。各社のゲーム開発・その周辺領域へテクニカルサポートを提供する中でさまざまな技術分野のノウハウを培い続けています。業界内でハブとなることでガラパゴス化や車輪の再発明を防ぎ、業界全体および活躍するクリエイターたちの技術力・開発力のボトムアップと牽引に 貢献します。

https://crdg.jp/games/development/ta/

＜ゲーム関連セミナー・講座・サービス＞

▼卓越したUIを作る ゲーム、アプリ、Webサイト（eラーニング）

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/154594/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/154594/?rls)



▼ゲーム業界特化型の転職スカウトサービス「Game Career Scout」

https://gamecareerscout.com/applicant



▼未経験者のためのゲームクリエイター育成プログラム「C&R Creative Academy」

https://www.cr-ca.com/





【クリーク・アンド・リバー社とは】

クリーク・アンド・リバー社は、1990年に設立し、「プロフェッショナルの生涯価値の向上」と「クライアントの価値創造への貢献」をミッションに、映像、ゲーム、Web、広告・出版、作家、舞台芸術、建築、AI/DX、アスリート分野のプロフェッショナルに特化したエージェンシー事業（派遣・紹介）、プロデュース事業（開発・請負）、ライツマネジメント事業（知的財産の企画開発・流通）を展開しています。C&Rグループとして医療、IT、会計、法曹、ファッション、食、ライフサイエンス、CXO、アグリカルチャー分野で同事業を展開しており、その分野は合わせて18にまで拡大しています。



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▼ドローンで撮影した会社紹介映像を公開中！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=2YRqMPcsv3o ]

https://youtu.be/2YRqMPcsv3o



▼C&R社の原点とは…？ブランドサイト「Go Beyond the Limit」

https://www.cri.co.jp/gobeyond/(https://www.cri.co.jp/gobeyond/?rls)