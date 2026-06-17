【元タカラジェンヌ・秋音光プロデュース】「GELABO × VALX PROTEIN GELATO」限定200セット完売

STLogue株式会社

STLogue株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：坂元寿耦・田代逸哉人、以下「セントローグ」）は、俳優、インストラクターとして活動する元タカラジェンヌの秋音光さんがプロデュースした「GELABO × VALX PROTEIN GELATO」が、多くのお客様からご好評をいただき、限定200セットを完売いたしましたのでお知らせいたします。

GELABO × VALX PROTEIN GELATO

本商品は、素材にこだわったジェラート専門ブランド「GELATERIA GELABO」と、高品質プロテインブランド「VALX」の共同開発により誕生した、美味しさと栄養価を両立したプロテインジェラートです。

開発のきっかけは、俳優、インストラクターとして活動する秋音光さんの「大好きなアイスを楽しみながら、自然にタンパク質も摂れたら嬉しい」という想いでした。日頃からトレーニングや身体づくりに取り組む秋音光さんが、栄養面だけでなく“ジェラートとしての美味しさ”にも徹底的にこだわり、何度も試作を重ねながら開発を進めました。

北海道ジェラート専門店「GELATERIA GELABO」の職人による本格的なジェラート製法と、「VALX」のプロテイン開発ノウハウを掛け合わせることで、“スイーツとしての満足感”と“高タンパク”を両立した新感覚のプロテインジェラートが完成しました。

発売後はSNSを中心に多くの反響が寄せられ、「罪悪感なく楽しめるご褒美スイーツ」「プロテインとは思えない美味しさ」といった声をいただくなど大きな話題となり、限定200セットは販売開始から12日間で完売いたしました。

秋音光 コメント

この度はたくさんの方にご購入いただき、本当にありがとうございます。

「心も身体も元気になれるようなスイーツを作りたい」という想いから、今回の商品開発に携わらせていただきました。

おかげさまで、発売から12日間で完売となり、心より感謝申し上げます。商品を通じて、皆さまの毎日に少しでも笑顔をお届けできていたら幸いです。

これからも、美容や健康、そして美味しさを大切にしながら、皆さまに喜んでいただける提案を続けてまいります。

株式会社エンクル 代表取締役社長 笹川 円 コメント

ジェラート専門店として培ってきた技術を活かしながら、プロテインを美味しく楽しんでいただける商品づくりに挑戦いたしました。

この度、多くのお客様にご支持いただき、限定200セットが完売となりましたことを大変嬉しく思っております。実際にお召し上がりいただいた皆さまからの温かいお声も、私たちにとって大きな励みとなりました。

今後も素材や製法にこだわりながら、美味しさと楽しさをお届けできる商品開発に取り組んでまいります。

VALX株式会社 代表取締役社長 只石昌幸 コメント

今回のプロテインジェラートは、「プロテインをもっと身近に、もっと美味しく」というVALXの想いを形にした商品でした。

秋音さん、GELABO様との取り組みによって、多くの方に新しいプロテイン体験をお届けできたことを嬉しく思います。

発売から短期間で完売という結果は、お客様からの期待の大きさを示すものだと感じています。

今後も健康づくりをサポートする商品開発に取り組んでまいります。今回の取り組みをきっかけに、もっとプロテインや、タンパク質の偉大さを広めていく活動を継続的に行なってまいります。

【GELATERIA GELABOについて】

職人が食材の1つ1つの品質とレシピにこだわり、手作りでジェラートを仕上げます。

大量生産で作られるアイスやジェラートでは生み出すことのできない

手作りでしかできないこその味わいのジェラートをご用意いたします。

公式サイトはこちら(https://gelateriagelabo.shop/)

【VALXについて】

VALXは「本物」を追求し続け、常に十分な量と高い品質、そして時代の最先端を進む商品やサービスを開発するフィットネスブランドです。 トレーナー界のレジェンド山本義徳氏監修のサプリメント・アパレル・トレーニンググッズやフィットネスジムを展開しています。運営するYouTubeチャンネル「VALX 山本義徳 筋トレ大学」はチャンネル登録者数78万人を超え、SNS総登録者数は155万人を超えています。

公式サイトはこちら(https://shop.valx.jp/)

【STLogue株式会社について】

STLogue株式会社は、元タカラジェンヌが宝塚時代に培ってきた努力と卓越した才能を活かし、彼女たちの新たなステージでの活躍を支援するとともに、プロフェッショナルなコンテンツを通じて社会に貢献しています。

公式サイトはこちら(https://stlogue.com/)

【STLogue株式会社 会社概要】

社名：STLogue株式会社

所在地：東京都港区愛宕2-5-1愛宕グリーンヒルズMORIタワー34F

代表者：代表取締役 坂元 寿耦、田代 逸哉人

資本金：6百万円

事業内容：広告／事業マーケティング、コンテンツマネジメント、キャスティング、マーチャンダイジング等

URL：https://stlogue.com/

セントローグは、元タカラジェンヌの才能を活かし、新たなステージでの活躍を支援すると共に、プロフェッショナルなコンテンツを通じて社会に貢献いたします。