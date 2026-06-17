ディズニー・チャンネル・オリジナル・ムービー、ベスト・アルバム「ディズニー・チャンネル青春ベスト～オリジナル・ムービー編～」　6月17日（水） 発売！

ユニバーサル ミュージック合同会社

ユニバーサル ミュージック合同会社（本社：東京都渋谷区、 社長兼最高経営責任者（CEO）：藤倉尚 / 以下、 ユニバーサル ミュージック）は、ディズニー・チャンネル・オリジナル・ムービーの名曲を厳選収録したベスト・アルバム「ディズニー・チャンネル青春ベスト～オリジナル・ムービー編～」を6月17日（水）に発売します。

(C)Disney



今年20周年を迎えた大ヒットシリーズ『ハイスクール・ミュージカル』をはじめ、『チーター・ガールズ２』、『キャンプ・ロック』、『レモネード・マウス』など、全世界のティーンの青春を彩ったディズニー・チャンネル・オリジナル・ムービー。その名曲を収録したベスト・アルバムをCDリリースします。

今作には、ザック・エフロンやヴァネッサ・ハジェンズら出演、サウンドトラックは全米アルバム・チャート1位も記録し、今年20周年を迎えたことで再び大きな話題を呼んだ大ヒット作「ハイスクール・ミュージカル」シリーズからトロイとガブリエラによる珠玉のデュエット曲「Breaking Free」と「Gotta Go My Own Way」や、最新作『キャンプ・ロック３（原題）』の公開も控え、話題の『キャンプ・ロック』からデミ・ロヴァートとジョー・ジョナスによる「This Is Me」、実写版『アラジン』でジャスミン役を演じたナオミ・スコットも参加する『レモネード・マウス』から「Determinate」、歌手、女優、活動家として多方面で活躍する世界的スーパースター＝セレーナ・ゴメスが歌唱する『ウェイバリー通りのウィザードたち ザ・ムービー』から「Magic」など、いまなお第一線で活躍するアーティストの名曲を収録しています。

加えて、『未来少女ゼノン』や『GO! フィギュア』などディズニー・チャンネル・オリジナル・ムービーのクラシック作品から4曲を日本初CD化。アイコニックなディズニー・チャンネルのロゴがデザインされたアナザージャケットのスリーブケースが付いたコレクタブルな商品となっています。

(C)Disney

購入者先着特典として、ディズニー・ミュージック・エンポーリアムでは『ハイスクール・ミュージカル』や『キャンプ・ロック』などの人気作品の映画ポスターデザインのカード（全５種よりランダム１枚）が、一般店ではクリアファイル、Amazonではメガジャケがついてきます。



Troy, Gabriella - Breaking Free (From "High School Musical")

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=0qj67KE5VXI ]

Demi Lovato, Joe Jonas - This Is Me (From "Camp Rock"/Sing-Along)

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=6HCUoMgviwU ]

ベスト・アルバム「ディズニー・チャンネル青春ベスト～オリジナル・ムービー編～」

2026年6月17日（水）発売

品番：UWCD-1149

仕様：ジュエルケース、スリーブケース付き

CD価格：\3,960（本体 \3,600 税率10%）

収録曲：

1. Breaking Free

From 『ハイスクール・ミュージカル』

Performed by トロイ＆ガブリエラ

2. This Is Me

From 『キャンプ・ロック』

Performed by デミ・ロヴァート＆ジョー・ジョナス

3. Supernova Girl ＊日本初CD化

From 『未来少女ゼノン』

Performed by クリスチャン・レックス

4. Nothing’s Wrong With Me ＊日本初CD化

From 『彼女はホログラム・スター』

Performed by ゼッタ・バイツ

5. Hero

From 『スターにアイ・ラブ・ユー』

Performed by クリストファー・ワイルド

6. Bailando En La Ciudad ＊日本初CD化

From 『チアガールズ』

Performed by マイラ

7. Determinate

From 『レモネード・マウス』

Performed by ブリジット・メンドラー、アダム・ヒックス、ナオミ・スコット、ヘイリー・キヨコ

8. Strut

From 『チーター・ガールズ２』

Performed by チーター・ガールズ

9. Go Figure ＊日本初CD化

From 『GO! フィギュア』

Performed by エヴァーライフ

10. Gotta Go My Own Way

From 『ハイスクール・ミュージカル２』

Performed by トロイ＆ガブリエラ

11. Rush

From 『魔女っこツインズ』

Performed by ALY & AJ

12. Magic

From 『ウェイバリー通りのウィザードたち ザ・ムービー』

Performed by セレーナ・ゴメス

13. Push It to the Limit

From 『ジャンプ・イン！』

Performed by コービン・ブルー