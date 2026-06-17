第1巻発売前から話題沸騰＆投票企画でも上位に選出！　GCN文庫『王者の盤狂わせ』最新3巻8月24日発売決定！　作品公式ＳＮＳでもキャンペーン開催中！

株式会社マイクロマガジン社

マイクロマガジン社（東京都中央区）は、『王者の盤狂わせ ３ ～ネット将棋の帝王、蒼紅の神童と相搏つ～』（小説：依依恋恋 イラスト：ふじ子）を2026年8月24日にGCN文庫より発売いたします。

最新刊情報

第3巻カバーイラスト

あらすじ

“死神”が仕掛けた不正疑惑を晴らし、ついに自身が“自滅帝”だと明かした真才。

県大会初戦を勝利した彼らを待ち受けるのは、更なる強敵たちだった。

かつて真才と葵も所属していた“天王寺道場”の後継者――天王寺魁人とその一番弟子、柚木凪咲。

そして県最強の座を不動のものとする“凱旋道場”の神童――青薔薇赤利。

才能が集結する盤上で、真の盤狂わせが始まる。

＜書籍情報＞

王者の盤狂わせ ３ ～ネット将棋の帝王、蒼紅の神童と相搏つ～

小説：依依恋恋 イラスト：ふじ子

ISBN：9784825000193

価格：924円 （本体840円＋税10%）

発売日：2026年08月24日

作品ページ：https://gcnovels.jp/book/2164

『王者の盤狂わせ』（GCN文庫）

『王者の盤狂わせ』とは

WEB小説投稿サイトにて大好評を博した最強将棋バトル小説『ネット将棋トップランカーのド陰キャ、周りに将棋初心者だと思われながらリアル大会に出場する』がタイトルを一新し、『王者の盤狂わせ』としてGCN文庫にて刊行中です。

発売前から多くの注目を集め、第1巻発売時にはGCN文庫史上初となる発売前重版も決定しました！

発売後も反響続々！

第1巻＆第2巻発売後も反響は止まず、SNS上でも「#王クルが次にくる(https://x.com/search?q=%23%E7%8E%8B%E3%82%AF%E3%83%AB%E3%81%8C%E6%AC%A1%E3%81%AB%E3%81%8F%E3%82%8B&src=typed_query&f=live)」「#王クルがもっとくる(https://x.com/hashtag/%E7%8E%8B%E3%82%AF%E3%83%AB%E3%81%8C%E3%82%82%E3%81%A3%E3%81%A8%E3%81%8F%E3%82%8B?src=hashtag_click&f=live)」で絶賛のレビューが投稿され続けています。

ラノベニュースオンライン様開催の「ラノベニュースオンラインアワード」では、

3月刊の投票(https://ln-news.com/articles/125513)にて【熱かった部門】【総合部門】【新作部門】【新作総合部門】、4月刊の投票(https://ln-news.com/articles/125769)にて【熱かった部門】【格好いいキャラクター部門】【総合部門】【新作総合部門】に選出され、2か月連続の4冠を達成いたしました。

また、アニメ！アニメ！様開催のアンケート「アニメ化してほしいライトノベル・小説は？（2026年上半期）(https://animeanime.jp/article/2026/06/16/100091.html)」でも第6位にランクインするなど、人気急上昇中です！

＜既刊情報＞

【第1巻】

王者の盤狂わせ ～ネット将棋の帝王、黄龍の王者と対峙する～

小説：依依恋恋 イラスト：ふじ子

ISBN：9784867169339

価格：880円 （本体800円＋税10%）

【第2巻】

王者の盤狂わせ ２ ～ネット将棋の帝王、死神の鎌を翻す～

小説：依依恋恋 イラスト：ふじ子

ISBN：9784867169476

価格：880円 （本体800円＋税10%）

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6月は抽選で1名様に2巻サイン本＋非売品しおりセットをプレゼント！

ハッシュタグ「#王クルがもっとくる」をつけて、画像と共に感想をX上で投稿すると応募完了となります。ぜひ本作の感想をお寄せください！

更に『王者の盤狂わせ』の今後のロードマップも公開中です。

様々な特報や企画が進行中ですので、アカウントをフォローしてお待ちください！

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新しい出会いがここに『GCN文庫』 https://gcnovels.jp/gcnb/

重版続きの大人気シリーズ『魔女と傭兵』や、

『モンスターの肉を食っていたら王位に就いた件』など注目のライトノベルを続々刊行中！

新刊は毎月20日頃発売です。

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