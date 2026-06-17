和内璃乃主演！BUMPオリジナルドラマ『ギリギリの姉』6月17日19時より独占配信スタート

emole株式会社

ショートドラマアプリ『BUMP』を運営するemole株式会社（本社：東京都目黒区、代表取締役：澤村直道、以下 emole）は、完全オリジナル作品となるBUMPオリジナルショートドラマ『ギリギリの姉』を2024年6月17日（水）19:00より『BUMP』にて独占配信いたします。

本作は、一つ屋根の下で繰り広げられる義理の姉妹との危うい関係を描いたラブストーリーです。1話3分程という極限の凝縮感の中で、日常に潜む「毒」と「誘惑」、そして「純愛」の境界線を、ショートドラマならではの圧倒的なテンポと刺激的な映像表現で描き出します。視聴者は主人公・ユウジの視点を通じ、理性を揺さぶられる究極の選択を、毎話スリリングに体験することになります。

■期待の若手実力派・和内璃乃と犬塚心が共演！理性を狂わせる「禁断の三角形」

本作の物語を彩るのは、瑞々しい感性と確かな演技力を兼ね備えた注目のキャスト陣です。

[和内璃乃] ／ 宮崎アイカ 役

映画『惡の華』での瑞々しい演技や数々のドラマ・CMで注目を集め、グラビアでも活躍する透明感溢れる佇まいが魅力の和内璃乃が、本作では「大人の色気」と「無防備さ」を併せ持つ義理の姉・アイカ役に挑戦。観る者を惑わす危ういヒロインを全身全霊で体現します。

[犬塚心] ／ 宮崎ユウジ 役

EBiDAN（恵比寿学園男子部）のメンバーとして、また俳優としても着実にキャリアを積み、瑞々しい存在感を放つ犬塚心が演じるのは、大学生のユウジ。二人の義理の姉妹に翻弄され、「欲情」と「愛情」の狭間で苦悩する等身大の青年を、繊細かつ熱量のある演技で魅せます。

[大熊杏優] ／ 進藤ミサキ 役

モデル・女優として活躍し、SNSでも支持を集める大熊杏優が演じるのは、アイカの実妹であり、ユウジの同級生でもあるミサキ。姉とは異なる「小悪魔的な魅力」でユウジに揺さぶりをかける重要な役どころを、持ち前の華やかさと表現力で演じきります。

実力と華を兼ね備えた三人が織りなす、息をのむような心理戦と、予測不能な人間関係の行方にご期待ください。

■あらすじ

ひょんなことから義理の姉・アイカの家で同居することになった大学生のユウジ。無防備な彼女に戸惑いながらも、大人の色気に魅了されていく。そんな中、アイカの実の妹であり、ユウジの同級生でもあるミサキまでもが、急遽同居することに。義理姉と義理妹、それぞれの魅惑に翻弄され、超えてはならない「欲情」と「愛情」の狭間で葛藤するユウジの恋のゆくえは...。

■作品概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/39336/table/158_1_4c17257bd72836a356c9ffb720f0bad9.jpg?v=202606180951 ]

■ショートドラマアプリ「BUMP」について

「BUMP」はemoleが運営する総ダウンロード数300万回※を超える1話1分～3分の新しいショートドラマアプリです。ユーザーは、マンガアプリのように『待つと無料』で楽しむことができ、1話97円（税込）の課金や広告視聴、また全話見放題のサブスクリプションでもドラマを楽しむことができます。ラブコメディから復讐系、ミステリーや青春純愛、アクションまでさまざまなジャンルの作品を配信しています。BUMP公式アカウントから発信するプロモーション告知用の切り抜き動画の再生回数は50億回※を超え、Z世代の女性を中心に幅広いユーザーに刺激的なショートドラマコンテンツをお届けしています。

※2026年1月末現在



BUMP公式ページ：https://www.bump.studio/

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■emoleについて

社名：emole株式会社

所在地：東京都目黒区下目黒２丁目２３－１８ 目黒山手通ビル 3階

設立：2018年11月15日

代表者：代表取締役社長 澤村 直道

会社HP：https://emole.co.jp/home