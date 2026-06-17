6月25日、【KICK OFF THE WORLD ～スポーツがひらく国際平和の扉～】開催のお知らせ

公益社団法人名古屋青年会議所

公益社団法人名古屋青年会議所は、2026年6月25日（木）に、スポーツを通じた国際交流と多文化共生をテーマとしたフォーラム「KICK OFF THE WORLD ～スポーツがひらく国際平和の扉～」を開催いたします。

名古屋市では外国人住民の増加及び多国籍化が進む一方で、地域や職場における価値観や文化の違いによる摩擦や孤立が課題となっています。言語や文化の壁を越え、人と人との関係性を築く力を持つスポーツを切り口に、多文化共生や国際平和について考える機会を創出します。

本フォーラムでは、インドでスポーツを通じた教育・人財育成活動を行うFC Nono代表 萩原望氏による基調講演を実施します。また、元プロ卓球選手の福原愛氏、多文化共生リポーターとして活動するヴィトル氏、Futsal Unity World Cupを展開する政田盛拓氏を迎え、スポーツが生み出す交流や相互理解についてパネルディスカッションを行います。

さらに、外国人住民と地域住民とのリアルな交流をテーマにしたドキュメンタリー映像を上映し、スポーツを通じて生まれる関係性や変化を体感いただける内容となっております。

開催概要

イベント名： KICK OFF THE WORLD ～スポーツがひらく国際平和の扉～

日時： 2026年6月25日（木） 18:30～20:35（受付開始18:00）

会場： 名古屋市中小企業振興会館 吹上ホール メインホール

愛知県名古屋市千種区吹上二丁目6-3

参加費：無料

参加対象：一般市民、学生、企業関係者、国際交流・スポーツに関心のある方（一般参加枠150名）

事前登録フォーム

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScs6KQoN_fom_-XuKC8zOw1VrUHuhnz8QKFjiIIgh22RqdujA/viewform

当日はYouTubeにてリアルタイム配信予定

https://www.youtube.com/channel/UC4YGrX1ZDOPwe9r-jmC-QLw

開催概要リンク

https://nagoyajc.or.jp/forum2026-06/

後援：公益財団法人 名古屋国際センター

開催の背景

名古屋市では外国人住民数の増加と多国籍化が進み、地域や職場において多文化共生の重要性が高まっています。一方で、文化や習慣の違いによる誤解やコミュニケーション不足から、外国人住民が孤立してしまうケースも少なくありません。

こうした課題に対し、スポーツには言語や文化を越えて人と人とをつなぐ力があります。同じ目標に向かって身体を動かし、喜びや悔しさを共有することで、自然と相互理解や信頼関係が生まれます。

本事業では、スポーツを通じた交流の実例や当事者の声を共有することで、多文化共生や国際平和について自分ごととして考えるきっかけを創出します。また、2026年に開催されるアジア・アジアパラ競技大会のPRも実施し、国際都市NAGOYAとしての機運醸成にもつなげてまいります。

プログラム

【第1部】基調講演（18:34～19:15）

■テーマ

「スポーツが持つ、人と人をつなぐ力」

■講師

萩原望氏

インド・ビハール州において、スポーツを通じた教育・人財育成活動を展開する萩原氏が登壇します。貧困や差別、ジェンダー課題などが存在する地域で、スポーツがどのように人々の意識や行動を変えてきたのか、実体験を交えてお話しいただきます。

【第2部】パネルディスカッション（19:25～20:20）

■テーマ

「スポーツが生み出す交流と相互理解」

■登壇者

福原愛氏

政田盛拓氏

ヴィトル氏

■コーディネーター

公益社団法人名古屋青年会議所 国際スポーツ推進委員会 委員長 中村 太紀

スポーツを通じた国際交流や、多文化共生の現場で感じたリアルな経験を共有しながら、「出会い」「継続」「実感」をキーワードに、スポーツがもたらす可能性について議論します。

【ドキュメンタリー映像上映】

本フォーラムでは、外国人住民と地域住民との交流をテーマにしたドキュメンタリー映像を上映します。外国人住民が感じる地域での孤立や悩み、そしてスポーツ交流を通じて変化していく関係性をリアルに描き、多文化共生について考えるきっかけを提供します。

お問い合わせ先

公益社団法人名古屋青年会議所

国際スポーツ推進委員会

担当：中村 太紀

電話番号：052-221-8593

メールアドレス：taiki.nakamura@nakamirise.jp

▼名古屋青年会議所公式HP

https://www.nagoyajc.or.jp/