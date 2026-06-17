コスギ不動産ホールディングス　「くまもと学生運動会」に協賛　学生340名が参加、企業と学生の交流の場を創出

株式会社 コスギ不動産ホールディングス

株式会社コスギ不動産ホールディングスは、『くまもと学生運動会』（主催：共栄コア）に協賛し、競技運営にも参加いたしました。

■ くまもと学生運動会とは / 開催の背景

「くまもと学生運動会」は、共栄コアが主催するイベントで、大学や専門学校の垣根を越えて学生同士が交流できる場を創出することを目的に、今回初めて開催されました。

コロナ禍以降、学生同士の対面での交流機会が減少していることや、サークル活動における遠征・活動費の制約といった課題を背景に、「学生たちが気軽に集い、つながることができる場をつくりたい」という想いから企画されました。加えて、熊本での学生生活を楽しみ、仲間達との最高の思い出にして欲しい、若い元気なエネルギーを発散する場を作りたいという想いから、運動会というイベント開催につながりました。

本イベントは、熊本県内の大学生・専門学生が対象で、体育系・文化系を問わず様々な部活動・サークル単位で参加者を募りました。競技を通じて親睦を深めるとともに、交流のきっかけを広げる機会となりました。さらに、競技終了後には熊本県産食材を活用したBBQ食事会も行われ、参加者同士の交流をより一層深める場となるような構成でした。

また、今後は学生主体の実行委員会形式での運営や、毎年定期開催される地域イベントとしての発展も目指しています。

■ 開催内容

企業挨拶全体

1チーム5名～10名で構成され、部活動やサークルに限らず、学科・友人グループなど多様な形での参加が可能な形式で実施されました。1団体から複数チームのエントリーも認められており、幅広い学生が参加しました。

競技は、運動会の定番種目である「台風の目」や「四つ巴綱引き」、「玉入れ」、「障害物リレー」、「対抗リレー」に加え、「○×クイズ」など、チームで協力しながら楽しめるプログラムで構成されました。

競技中１.競技中２.

■ イベント当日の様子

イベント当日は、テレビ熊本（TKU）の番組「若っ人ランド」とのタイアップに加え、お笑いコンビ「土佐兄弟」がスペシャルサポーターとして参加し、会場を大いに盛り上げました。

参加した学生は総勢３４０人。協賛企業の社員も加わり大いに盛り上がりました。

なお、本イベントの様子は、2026年7月25日（土）16時30分より放送予定の「若っ人ランド」(https://www.tku.co.jp/wakatto/)（テレビ熊本/TKU）にて特集として紹介される予定です。

集合写真

■ 協賛の背景と当社の想い

コスギ不動産ホールディングスは、学生の思い出づくりの創出や、学生同士および学生と企業との交流活性化という本イベントの趣旨に賛同し、この度の協賛および運動会への参加を決定いたしました。

当日は若手社員を中心に参加し、学生と近い目線での交流を図ることができました。また、本イベントへの参加を通じて、当社の取り組みや存在を学生の皆様に知っていただく良い機会となりました。

今後も当社は、地域社会とのつながりを大切にしながら、次世代を担う若い世代との接点創出を通じて、地域の発展に貢献してまいります。

■ コスギ不動産ホールディングス／採用活動への取り組み

コスギ不動産ホールディングスでは、毎年新卒採用活動を行っています。

採用サイトを自社で制作し、InstagramやTiktokで社内の様子を発信しながら、学生の欲しい情報発信を行っています。

- 以前のPR TIMES：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000006.000085800.html- 採用サイト：https://www.kosugi-recruit.com/- 採用Instagram：https://www.instagram.com/kosugi_recruit/(https://www.instagram.com/kosugi_recruit/reels/)- 採用Tiktok：https://www.tiktok.com/@kosugi_recruit

［過去５年間の新卒採用実績］

2026年 14名：大卒10名・短大専門卒3名・高卒1名

2025年 19名：大学15名・高卒4名

2024年 11名：大卒 8名・高卒3名

2023年 19名：大卒14名・専門卒2名・高卒3名

2022年 09名：大卒 7名・短大卒1名・高卒1名

■ 株式会社コスギ不動産ホールディングス

1982年創業。熊本県内で賃貸不動産の総合管理や不動産の売買・賃貸、仲介業務をワンストップで提案している総合不動産会社。

グループ会社：ジャナス(商業ビル管理・仲介)、阿蘇ハイランド開発（複合リゾート運営）、かいごのみらい（認知症高齢者グループホーム運営）、清正製菓（お菓子の製造・販売・卸）を展開。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/85800/table/11_1_288ca105d1c7acab59635fa34a5a82f8.jpg?v=202606180951 ]