【速報】日本キャラクター大賞2026グランプリは「ちいかわ」が受賞！
RX Japan合同会社

「日本キャラクター大賞2026」のグランプリは「ちいかわ」が受賞しました。



日本キャラクター大賞2026表彰式の様子


表彰会場は熱気に包まれました

３年連続グランプリを受賞し殿堂入りした「ちいかわ」

日本キャラクター大賞特設コーナー：第19回 ライセンシング ジャパン ＜キャラクター＆ブランド 活用展＞内


会期：2026年6月17日（水）～19日（金）10:00-17:00 会場：東京ビッグサイト 西ホール



「ちいかわ」が３年連続「日本キャラクター大賞 グランプリ」を受賞し、殿堂入りすることが発表されました。


「日本キャラクター大賞」は、6月19日（金）まで東京ビッグサイトで開催中の「ライセンシングジャパン」会場内に特設コーナーが設けられています。ぜひ来場・ご取材ください。


来場登録はこちら :
https://www.content-tokyo.jp/hub/ja-jp/about/lj.html?utm_campaign=pr_release03&utm_medium=referral&utm_source=prtimes
取材登録はこちら :
https://www.content-tokyo.jp/tokyo/ja-jp/press.html?utm_campaign=pr_release03&utm_medium=referral&utm_source=prtimes

◆日本キャラクター大賞2026 受賞プロパティ

日本キャラクター大賞グランプリ


ちいかわ／株式会社スパイラルキュート


【殿堂入り】



・日本キャラクター大賞 キャラクター・ライセンス賞


ちいかわ／株式会社スパイラルキュート



・日本キャラクター大賞 キャラクター・ライセンス賞


たまごっち／株式会社バンダイ



・日本キャラクター大賞 キャラクター・ライセンス賞


モンチッチ／株式会社セキグチ



・日本キャラクター大賞　ニューフェイス賞


mojojojo／株式会社リトルウインドウ／株式会社学研ステイフル



・プロダクト・ライセンシー賞


ボンボンドロップシール／株式会社クーリア



・プロモーション・ライセンシー賞


ウルトラ怪獣鉄塔へ行く／関西電力送配電株式会社



・リテイル賞


キデイランド 新宿店／株式会社キデイランド



・選定委員特別賞


大阪・関西万博 公式キャラクター 「ミャクミャク」／公益社団法人２０２５年日本国際博覧会協会



・選定委員特別賞


ナルミヤキャラクターズ／株式会社ナルミヤ・インターナショナル


◆日本キャラクター大賞とは

2009年、ライセンスビジネス産業の価値を広く社会に発信するとともに、業界の健全な発展に寄与するために、「日本キャラクター大賞（旧名：キャラクター＆ブランド・オブ・ザ・イヤー）」を創設しました。09年は「ポケットモンスター」、10年は「ONE PIECE」、11年は「こびとづかん」、12年は「ONE PIECE」、13年は「くまモン」、14年は「ふなっしー」、15年は「妖怪ウォッチ」、16年は「おそ松さん」、17年は「ポケットモンスター」、18年は「怪盗グルーシリーズ」、19年は「すみっコぐらし」、20年は「TVアニメ『鬼滅の刃』」、21年は「劇場版『鬼滅の刃』無限列車編」、22年は「ちいかわ」、23年は「ONE PIECE」が、24年と25年は連続で「ちいかわ」がグランプリを受賞しています。


【各賞について】

■ 日本キャラクター大賞


ライセンスビジネスとして最も活躍した（ビジネスとしての成功、社会的な盛り上がり等）キャラクター・プロパティが対象となります。商品化の展開や広告販促など、各種展開を総合したうえで選定されました。



・グランプリ：最も活躍した最優秀キャラクター・プロパティ賞


※キャラクター・ライセンス賞で選出された３プロパティからグランプリを決定



・キャラクター・ライセンス賞：最も活躍した優秀キャラクター・プロパティ（3プロパティ選出）


・ニューフェイス賞：過去2年間の間にライセンス商品が発売されたキャラクター・プロパティ



・ 部門賞


○プロダクト・ライセンシー賞 ： 活躍したライセンシー


○プロモーション・ライセンシー賞 ： 広告・販促で最も効果を上げたと思うプロパティ


○リテイル賞 ： キャラクターを活用した展開で、大きな話題となったリテイル


○選定委員特別賞 ： 選定委員の方々の視点による特別賞



※対象期間：2025年（2025年1月～12月）


主催：一般社団法人キャラクターブランド・ライセンス協会


後援：経済産業省


共催：RX Japan合同会社


特別協力：香港貿易発展局／Asian Licensing Association


協力：株式会社キャラクター・データバンク



日本キャラクター大賞の公式サイトはこちら(http://www.charabiz.com/award/index.html)


◆日本キャラクター大賞　展示・表彰式概要

【展示】


日時：2026年6月17日(水)～19日(金) 10:00-17:00


会場：東京ビッグサイト 西展示棟 ライセンシングジャパン内 特設会場



※終了【表彰式】


日時：2026年6月17日（水）13:00～


表彰式内にて、「日本キャラクター大賞 グランプリ」の発表・各賞の表彰を行いました。



※展示は展示会入場手続きのみでご覧いただけます。


展示・表彰式概要はこちら(https://www.content-tokyo.jp/hub/ja-jp/visit/character.html?utm_campaign=pr_release03&utm_medium=referral&utm_source=prtimes)


◆ 本アワードは、下記の展示会内で展示・表彰されました。



コンテンツ東京内


第19回 ライセンシングジャパン
HP：https://www.content-tokyo.jp/hub/ja-jp/visit/lj.html?utm_campaign=pr_release02&utm_medium=referral&utm_source=prtimes(https://www.content-tokyo.jp/hub/ja-jp/visit/lj.html?utm_campaign=pr_release03&utm_medium=referral&utm_source=prtimes)



■会期：2026年6月17日(水)～19日(金)　10:00-17:00


■会場：東京ビッグサイト西ホール


■コンテンツ東京 構成展


・第19回 ライセンシングジャパン


・第18回 クリエイターEXPO


・第17回 映像・CG制作展


・第15回 広告クリエイティブ・マーケティングEXPO


・第15回 コミュニケーションデザインEXPO


・第 2回 イマーシブテクノロジーEXPO


・第 1回 ファンコミュニティマーケティングEXPO【New!】

＜同時開催展＞


第6回 XR・メタバース総合展【夏】


◆ライセンシングジャパンでは、他にもキャラクターイベントを多数開催します

■ キャラクターウェルカムグリーティング


■ キャラクターパレード


■ 【終了】キャラクター大撮影会



詳細はこちら(https://www.content-tokyo.jp/hub/ja-jp/visit/characterparade.html?utm_campaign=pr_release03&utm_medium=referral&utm_source=prtimes)


※実施時間・場所は変更となる場合があります。最新情報は会場内の案内をご確認ください。


◆ RX Japan合同会社について

【会社概要】


社名：RX Japan合同会社


本社所在地：東京都中央区八重洲2-2-1 東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー11階


代表執行役員社長：田中 岳志


事業内容：


●東京/幕張/横浜/名古屋/大阪/神戸/福岡/熊本などで 年間38分野109本の展示会を開催(2026年)


●日本企業の海外展示会への出展サポート(RX ISG)


設立：1986年8月


HP：https://www.rxjapan.jp/ (https://www.rxjapan.jp/)



◆日本キャラクター大賞 展示/ライセンシングジャパンに来場登録するには（無料）


以下のページの「無料来場登録」よりご登録ください。


来場登録はこちら(https://www.content-tokyo.jp/hub/ja-jp/about/lj.html?utm_campaign=pr_release03&utm_medium=referral&utm_source=prtimes)



◆日本キャラクター大賞 展示・表彰式関連情報を取材するには


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ご希望に応じて、事前に取材対象やテーマのご相談も承ります。


取材登録はこちら(https://www.content-tokyo.jp/tokyo/ja-jp/press.html?utm_campaign=pr_release03&utm_medium=referral&utm_source=prtimes)



【本リリースに関するお問い合わせ先】


企画・運営：RX Japan合同会社　ライセンシング ジャパン 事務局 日本キャラクター大賞担当


TEL：03-6739-4107　MAIL：content-tokyo.jp@rxglobal.com


オフィス所在地：東京都中央区八重洲2-2-1　東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー11階