【速報】日本キャラクター大賞2026グランプリは「ちいかわ」が受賞！

「日本キャラクター大賞2026」のグランプリは「ちいかわ」が受賞しました。

RX Japan合同会社日本キャラクター大賞2026表彰式の様子表彰会場は熱気に包まれました３年連続グランプリを受賞し殿堂入りした「ちいかわ」

日本キャラクター大賞特設コーナー：第19回 ライセンシング ジャパン ＜キャラクター＆ブランド 活用展＞内

会期：2026年6月17日（水）～19日（金）10:00-17:00 会場：東京ビッグサイト 西ホール

「ちいかわ」が３年連続「日本キャラクター大賞 グランプリ」を受賞し、殿堂入りすることが発表されました。

「日本キャラクター大賞」は、6月19日（金）まで東京ビッグサイトで開催中の「ライセンシングジャパン」会場内に特設コーナーが設けられています。ぜひ来場・ご取材ください。

◆日本キャラクター大賞2026 受賞プロパティ

来場登録はこちら :https://www.content-tokyo.jp/hub/ja-jp/about/lj.html?utm_campaign=pr_release03&utm_medium=referral&utm_source=prtimes取材登録はこちら :https://www.content-tokyo.jp/tokyo/ja-jp/press.html?utm_campaign=pr_release03&utm_medium=referral&utm_source=prtimes

日本キャラクター大賞グランプリ

ちいかわ／株式会社スパイラルキュート

【殿堂入り】

・日本キャラクター大賞 キャラクター・ライセンス賞

ちいかわ／株式会社スパイラルキュート

・日本キャラクター大賞 キャラクター・ライセンス賞

たまごっち／株式会社バンダイ

・日本キャラクター大賞 キャラクター・ライセンス賞

モンチッチ／株式会社セキグチ

・日本キャラクター大賞 ニューフェイス賞

mojojojo／株式会社リトルウインドウ／株式会社学研ステイフル

・プロダクト・ライセンシー賞

ボンボンドロップシール／株式会社クーリア

・プロモーション・ライセンシー賞

ウルトラ怪獣鉄塔へ行く／関西電力送配電株式会社

・リテイル賞

キデイランド 新宿店／株式会社キデイランド

・選定委員特別賞

大阪・関西万博 公式キャラクター 「ミャクミャク」／公益社団法人２０２５年日本国際博覧会協会

・選定委員特別賞

ナルミヤキャラクターズ／株式会社ナルミヤ・インターナショナル

◆日本キャラクター大賞とは

2009年、ライセンスビジネス産業の価値を広く社会に発信するとともに、業界の健全な発展に寄与するために、「日本キャラクター大賞（旧名：キャラクター＆ブランド・オブ・ザ・イヤー）」を創設しました。09年は「ポケットモンスター」、10年は「ONE PIECE」、11年は「こびとづかん」、12年は「ONE PIECE」、13年は「くまモン」、14年は「ふなっしー」、15年は「妖怪ウォッチ」、16年は「おそ松さん」、17年は「ポケットモンスター」、18年は「怪盗グルーシリーズ」、19年は「すみっコぐらし」、20年は「TVアニメ『鬼滅の刃』」、21年は「劇場版『鬼滅の刃』無限列車編」、22年は「ちいかわ」、23年は「ONE PIECE」が、24年と25年は連続で「ちいかわ」がグランプリを受賞しています。

【各賞について】

■ 日本キャラクター大賞

ライセンスビジネスとして最も活躍した（ビジネスとしての成功、社会的な盛り上がり等）キャラクター・プロパティが対象となります。商品化の展開や広告販促など、各種展開を総合したうえで選定されました。

・グランプリ：最も活躍した最優秀キャラクター・プロパティ賞

※キャラクター・ライセンス賞で選出された３プロパティからグランプリを決定

・キャラクター・ライセンス賞：最も活躍した優秀キャラクター・プロパティ（3プロパティ選出）

・ニューフェイス賞：過去2年間の間にライセンス商品が発売されたキャラクター・プロパティ

・ 部門賞

○プロダクト・ライセンシー賞 ： 活躍したライセンシー

○プロモーション・ライセンシー賞 ： 広告・販促で最も効果を上げたと思うプロパティ

○リテイル賞 ： キャラクターを活用した展開で、大きな話題となったリテイル

○選定委員特別賞 ： 選定委員の方々の視点による特別賞

※対象期間：2025年（2025年1月～12月）

主催：一般社団法人キャラクターブランド・ライセンス協会

後援：経済産業省

共催：RX Japan合同会社

特別協力：香港貿易発展局／Asian Licensing Association

協力：株式会社キャラクター・データバンク

日本キャラクター大賞の公式サイトはこちら(http://www.charabiz.com/award/index.html)

◆日本キャラクター大賞 展示・表彰式概要

【展示】

日時：2026年6月17日(水)～19日(金) 10:00-17:00

会場：東京ビッグサイト 西展示棟 ライセンシングジャパン内 特設会場

※終了【表彰式】

日時：2026年6月17日（水）13:00～

表彰式内にて、「日本キャラクター大賞 グランプリ」の発表・各賞の表彰を行いました。

※展示は展示会入場手続きのみでご覧いただけます。

展示・表彰式概要はこちら(https://www.content-tokyo.jp/hub/ja-jp/visit/character.html?utm_campaign=pr_release03&utm_medium=referral&utm_source=prtimes)

◆ 本アワードは、下記の展示会内で展示・表彰されました。

コンテンツ東京内

第19回 ライセンシングジャパン

HP：https://www.content-tokyo.jp/hub/ja-jp/visit/lj.html?utm_campaign=pr_release02&utm_medium=referral&utm_source=prtimes(https://www.content-tokyo.jp/hub/ja-jp/visit/lj.html?utm_campaign=pr_release03&utm_medium=referral&utm_source=prtimes)

■会期：2026年6月17日(水)～19日(金) 10:00-17:00

■会場：東京ビッグサイト西ホール

■コンテンツ東京 構成展

・第19回 ライセンシングジャパン

・第18回 クリエイターEXPO

・第17回 映像・CG制作展

・第15回 広告クリエイティブ・マーケティングEXPO

・第15回 コミュニケーションデザインEXPO

・第 2回 イマーシブテクノロジーEXPO

・第 1回 ファンコミュニティマーケティングEXPO【New!】



＜同時開催展＞

第6回 XR・メタバース総合展【夏】

◆ライセンシングジャパンでは、他にもキャラクターイベントを多数開催します

■ キャラクターウェルカムグリーティング

■ キャラクターパレード

■ 【終了】キャラクター大撮影会

詳細はこちら(https://www.content-tokyo.jp/hub/ja-jp/visit/characterparade.html?utm_campaign=pr_release03&utm_medium=referral&utm_source=prtimes)

※実施時間・場所は変更となる場合があります。最新情報は会場内の案内をご確認ください。

◆ RX Japan合同会社について

【会社概要】

社名：RX Japan合同会社

本社所在地：東京都中央区八重洲2-2-1 東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー11階

代表執行役員社長：田中 岳志

事業内容：

●東京/幕張/横浜/名古屋/大阪/神戸/福岡/熊本などで 年間38分野109本の展示会を開催(2026年)

●日本企業の海外展示会への出展サポート(RX ISG)

設立：1986年8月

HP：https://www.rxjapan.jp/ (https://www.rxjapan.jp/)

◆日本キャラクター大賞 展示/ライセンシングジャパンに来場登録するには（無料）

以下のページの「無料来場登録」よりご登録ください。

来場登録はこちら(https://www.content-tokyo.jp/hub/ja-jp/about/lj.html?utm_campaign=pr_release03&utm_medium=referral&utm_source=prtimes)

◆日本キャラクター大賞 展示・表彰式関連情報を取材するには

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ご希望に応じて、事前に取材対象やテーマのご相談も承ります。

取材登録はこちら(https://www.content-tokyo.jp/tokyo/ja-jp/press.html?utm_campaign=pr_release03&utm_medium=referral&utm_source=prtimes)

【本リリースに関するお問い合わせ先】

企画・運営：RX Japan合同会社 ライセンシング ジャパン 事務局 日本キャラクター大賞担当

TEL：03-6739-4107 MAIL：content-tokyo.jp@rxglobal.com

オフィス所在地：東京都中央区八重洲2-2-1 東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー11階