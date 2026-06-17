新番組「渡部の10％UPチャンネル」が本日より配信開始

株式会社HRteam

採用支援を行う株式会社HRteam（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：上原 一輝、以下：HRteam）は、アンジャッシュ 渡部 健さんが司会を務める企業と社長にフォーカスした番組「渡部の10％UPチャンネル」を、First Jobs TV（ https://youtube.com/@firstjobstv?si=EF79SxQ6VryenEqu ）にて配信します。

「渡部の10％UPチャンネル」とは

(C)︎First Jobs TV

今の日本の成長には数々の経営者のドラマが潜んでいますが、それらは決して陽の目を当たることはなく影に潜める世の中です。

本番組は、「失敗・挫折」などの逆境を乗り越え、日本を支える経営者や企業の原点に迫る番組です。

成功や失敗の裏にある数々の「ドラマ」や、経営者や企業の「想い」、実際に職場や社長に密着した「リアル」にフォーカスし、企業の魅力を引き出します。

「渡部の10％UPチャンネル」は、日本を支える中小企業・経営者たちと共に日本を元気にする番組を目指します。

初回配信は2026年6月17日19:30から

(C)︎First Jobs TV(C)︎First Jobs TV(C)︎First Jobs TVチャンネルはこちら :https://youtube.com/@firstjobstv?si=EF79SxQ6VryenEqu

初回配信には、株式会社群馬県水 宮沢社長に出演いただき、事前ロケによる会社の取り組みや社員の働き方をVTRで見ながら、社長の歴史や考え方を深掘りします。

また宮沢社長からの逆質問では「伝える力とは？」についての相談。

渡部さんの著書「超一流の会話力」から、渡部さん秘伝の10％UP術を伝授。ぜひご覧ください。

本編：https://youtu.be/Ft1P7xyGiZw

出演企業 概要

出演企業：群馬建水

HP：https://ken-sui.jp/

First Jobs TVの3つの強み

- 「情報の透明性」によるミスマッチ防止文字だけでは伝わらない「働く人の生の声」や「職場の体温」を可視化。入社後のギャップを減らし、定着率向上に寄与します。- SNS多角展開による認知拡大YouTubeを起点にTikTokやInstagram等、各SNSへ最適化した形で展開。検索時に貴社の魅力溢れる情報が並ぶ状態を作り出します。- 動画で終わらせない「応募獲得」への導線単なるPR動画制作に留まらず、弊社独自のプラットフォームを活用。視聴者をそのまま応募へ導く、直接的な採用支援が可能です。First Jobs TVへ出演！ :https://about.firstjobs.jp/tv/

お問い合わせ・資料請求

「新卒採用の母集団が足りない」「選考辞退や早期離職を減らしたい」という採用ご担当者様、経営者様に向けて、導入事例集や詳細資料を公開しております。

下記URLよりお気軽にお問い合わせください。

法人様向け窓口：

https://hr-team.co.jp/contact/

株式会社HRteamについて

「働くに、挑む。」をミッションに掲げ、新卒紹介サービス『ジョブコミット』や中途紹介サービス『アゲルキャリア』、採用イベント『JOB HUNT』など、多角的なHRソリューションを展開。デジタルメディアとリアルな対面支援を融合させ、日本の雇用問題にイノベーションを起こし続けています。

会社概要

社名：株式会社HRteam

代表取締役：上原 一輝

本社所在地：東京都渋谷区円山町3番6号 E・スペースタワー4階

設立：2013年1月

事業内容：人材紹介事業、採用コンサルティング事業、採用イベント事業、ソーシャルリクルーティング事業

URL：https://hr-team.co.jp