【岡山大学】日本政府および国連大学共催ユネスコ加盟75周年記念フォーラムに本学代表が参加～那須学長・横井副学長がユネスコ事務局長と意見交換～

国立大学法人岡山大学

2026（令和8）年 6月 17日

国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/

◆概 要

国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）は、2026年5月20日に東京の国際連合大学（国連大学・UNU）で開催された、外務省、文部科学省・日本ユネスコ国内委員会および国連大学との共催による日本の「ユネスコ加盟75周年記念フォーラム」において、本学の那須保友学長と横井篤文副学長（グローバル・エンゲージメント担当）・ユネスコチェアホルダーが招待され、参加しました。



那須学長は、4月より、国連大学サステイナビリティ高等研究所（UNU-IAS）が認定する「持続可能な開発のための教育（ESD）に関する地域の拠点（RCE）」を推進する岡山ESD推進協議会の会長を務めており、また横井副学長はアジア初のユネスコESDチェアホルダーとして活動しています。両名は本フォーラムにおいて、ユネスコ事務局長ハリード・エルアナーニー閣下と面会する機会を得て、高等教育の未来およびグローバルな課題への対応について意見交換を行いました。



また、本フォーラムに先立ち、ユネスコと国連大学が新たな覚書（MOU）を締結し、両機関の連携強化が確認される中、那須学長および横井副学長は、国連大学のチリツィ・マルワラ学長、UNU-IASの山口しのぶ所長とも対話を行いました。本学と国連大学は昨年10月に国際交流協定を締結しましたが、今後は、ユネスコ-UNU-岡山大学の三者によるさらなる関係強化への期待が示されます。



岡山大学は今後も、「地域と地球のありたい未来を共創：Co-creating Futures for Humanity and Planetary Well-being」のビジョンのもと、この連携を一層深化させ、共有する理念を「意義ある」インパクトへとつなげることにより持続可能な社会の実現に貢献していきます。引き続き、開かれた地域中核・特色ある研究大学：岡山大学の取り組みにご期待ください。

（写真左から3人目より、山口国連大学IAS所長、エルアナーニー・ユネスコ事務局長、那須学長、横井副学長）



◆参 考

・ユネスコ加盟75周年記念フォーラム

https://unesco-sdgs.mext.go.jp/75thanniv

・国連大学

https://jp.unu.edu/

・岡山大学グローバルエンゲージメントセンター

https://globalengagementoffice.okayama-u.ac.jp/

岡山大学津島キャンパス（岡山市北区）

◆本件お問い合わせ先

岡山大学グローバルエンゲージメントセンター

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中2-1-1 岡山大学津島キャンパス

TEL：086-251-8326（企画部国際企画課）

E-mail：ougeo◎adm.okayama-u.ac.jp

※@を◎に置き換えています

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/news/news_id15443.html

＜岡山大学病院との連携等に関する件（製薬・医療機器企業関係者の方）＞

岡山大学病院 新医療研究開発センター

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

下記URLより該当する案件についてお問い合わせください

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/

＜岡山大学病院との連携等に関する件（医療関係者・研究者の方）＞

岡山大学病院 研究推進課 産学官連携推進担当

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

TEL：086-235-7983

E-mail：ouh-csnw◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/



＜岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8463

E-mail：sangaku◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学の研究機器共用（コアファシリティ）などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究機器の共用の体制・整備等の強化促進に関するタスクフォース（略称：チーム共用）

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8705

FAX：086-251-7114

E-mail：cfp◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://corefacility-potal.fsp.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学のスタートアップ・ベンチャーなどに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

E-mail：start-up1◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://venture.okayama-u.ac.jp/



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岡山大学オリジナルグッズ Online Shop：https://okadaigoods.official.ec/

岡山大学統合報告書2025：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003715.000072793.html

岡山大学SDGsホームページ：https://sdgs.okayama-u.ac.jp/

岡山大学SDGs～地域社会の持続可能性を考える（YouTube）：https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik

岡山大学Image Movie (YouTube)：https://youtu.be/pKMHm4XJLtw

岡山大学地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）：https://j-peaks.orsd.okayama-u.ac.jp/

産学共創活動「岡山大学オープンイノベーションチャレンジ」2026年4月期共創活動パートナー募集中：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003912.000072793.html

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https://sxplatform.jp/

国立大学法人岡山大学は、国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」を支援しています。また、政府の第1回「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞しています。地域中核・特色ある研究大学として共育共創を進める岡山大学にご期待ください

- 岡山大学 文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に採択～地域と地球の未来を共創し、世界の革新の中核となる研究大学：岡山大学の実現を加速とともに世界に誇れる我が国の研究大学の山脈を築く～https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html