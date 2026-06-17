【東京・清澄白河】「人が集まる場所のつくりかた」を学ぶサマースクールが開講。日本仕事百貨が、場づくり・コミュニティビルディングを紐解く実践型「しごとゼミ」を開催。6/29（月）募集〆切。

株式会社シゴトヒト

求人サイト「日本仕事百貨(https://shigoto100.com/)」を運営する株式会社シゴトヒト（代表取締役：ナカムラケンタ／中村健太）は、2026年7月23日（木）より、「人が集まる場所のつくりかた」をテーマに、場の思想やコミュニティの育て方を体系的に学ぶ連続講座「しごとゼミ 日本仕事百貨サマースクール」を、東京・清澄白河およびオンラインにて開催いたします。

人が集まる場所のつくりかた詳細&お申込 :https://shigoto100.com/shigoto-seminar-communitybuilding03

■ しごとゼミ

「しごとゼミ」は、さまざまな分野のプロフェッショナルが先生となり、知識や経験、実績などを明らかにしながら、実践を通して学ぶゼミナール形式のスクールです。

過去には「文章で生きるゼミ(https://shigoto100.com/event/shigoto-seminar25_09)」「ごきげんな大人がいるまちのつくりかた(https://shigoto100.com/shigoto-seminar-gokigen)」「食べるゼミ-たべるってなんだろう-(https://shigoto100.com/shigoto-seminar-taberu)」など、さまざまなゲストをお呼びしながらゼミの運営を行ってきました。

■ 多様なフィールドで「場」を育むゲスト講師陣

本ゼミでは、独自のコミュニティ形成や場づくりの最前線で活躍する実践者たちをゲスト講師としてお招きします。

地域の拠点づくり、ブランドを介したコミュニティ構築、人と人を有機的につなぐ空間デザインなど、それぞれ異なるアプローチで「人が集まる場所」を育んできた講師陣から、現場の実践に基づいたリアルな知見を学びます。

青野美緒（あおのみお）小薬順法（こぐすりよしのり）株式会社G.U.style

不動産・建築・運営事業をひとつの有機体のようなモノと考えています。

その体現として、東京・大田区池上で「みんなで創るまちのスイーツ屋 “ノミガワスイーツ”(https://n-sweets.com/)」を運営。また、東急株式会社と空地を利用した期間限定の場「みんなで創るまちのダイニング “IKEGAMI ミナミグチ”(https://www.instagram.com/ikegami_minamiguchi/)」を2025年末にOPEN。ひとりひとりの「やりたい・好き・得意」を「みんなで創ること」で成り立たせようと日々模索しています。

青野は、2025年の「人が集まる場所のつくりかた第２期」の受講生でもあります。材を建材に活かす新たなものづくりに挑戦中。

豊嶋秀樹（とよしまひでき）gm projects

1971年、大阪生まれ。 サンフランシスコ・アート・インス ティチュート卒業／チェルシー・カレッジ・ オブ・アート・デザイン修了。1998年より「graf」メンバーとして生活全般に関わるデザイン、ものづくりを行う。2009年より「gm projects」の メンバーとして活動。作品制作から空間構成、キュレーション、ワークショップ、イベ ント企画など、多様で柔軟な表現活動が注目される。現在は、ウルトラライトハイキングのブランド「山と道(https://www.yamatomichi.com/)」のコミュニティ作りのプロジェクト「山と道HLC」のディレクターを担当。九州の仲間との「HAPPY HIKERS」など、コミュニティー形成や場作りを行いながら進めるプロジェクトを多数手掛ける。

北海道と九州の二拠点で妻と二人暮らし。

川渕一清（かわぶちかずきよ）山本尽日（やまもとじんじつ）まちの人事企画室

まちの人事企画室(https://www.machi-jinji.co.jp/)は、地域に必要な「人」と「仕事」と「学び」をつなぐ実践型の企画・伴走チームです。人の暮らしや生活を考えた採用の取り組み、地域の事業者や自治体、教育機関と連携しながら、人が育ち、挑戦し、学びを共有していく仕組みづくりに取り組んでいます。地域の持続可能性を「人事」の視点から捉え、プロジェクトづくり、制度設計や企画伴走、コミュニティ形成を通じて、地域づくりを支援しています。

白崎雄吾（しらさきゆうご）リコーブラックラムズ東京クラブ・ビジョナリー・オフィサー

リクルートグループ2社を経て、ビジネス・ブレークスルーにて役員、大学事務局長を歴任。

リーダー育成、チームビルディングのコンテンツを企業だけでなく、スポーツチームやアスリート向けに提供。

プロラグビーチーム・リコーブラックラムズ東京(https://blackrams-tokyo.com/)では事業統括を担当し、スポーツの力を活用した社会活動に注力している。

■運営・ナビゲーター

中野悟史（なかのさとし）高橋初香（たかはしはつか）

️日本仕事百貨を運営する株式会社シゴトヒトで、「場」の企画・運営・編集を担当。東京・清澄白河の「リトルトーキョー(https://www.littletyo.com/)」の運営をはじめ、地域や社内の場づくり、イベント企画を行う。（中野）94年神戸市生まれ。献血が好き。マダガスカルに２回いったことがあります。好きな食べ物は鯛飯と機内食。（高橋）俳優業を経て、デザインの専門学校を卒業。シゴトヒトに30歳の新卒として入社。 好きな食べ物はみたらしだんご。

■なぜ、今「人が集まる場所のつくりかた」を考えるのか

SNSの普及やライフスタイルの多様化により、誰もが簡単に人とつながれるようになった現代。だからこそ、顔の見える関係性や、熱量のあるコミュニティの価値があらためて見直されています。

しかし、いざ場を立ち上げようとしても、「人が集まらない」「イベントが単発で終わってしまう」「参加者の熱量が持続しない」といった悩みに直面することは少なくありません。単なる「集客」にとどまらず、人々が自然と巻き込まれ、自走していくような場にはどんな仕組みや思想があるのでしょうか。

今回で3回目を迎える本ゼミでは、「場づくり」「コミュニティビルディング」の本質を、第一線の実践者たちの視点を通してじっくりと紐解いていきます。単に手法を真似るのではなく、「なぜその場が必要なのか」という根本的な問いに向き合うことで、自分自身の活動やプロジェクトにおける場づくりのあり方を見つめ直すきっかけになるはずです。

■講義と実践を往復する学び

全８回のプログラムでは、講義と体験を行き来しながら、「人が集まる場所」の本質を多角的に掘り下げていきます。

講義： 独自のコミュニティを築き上げている実践者をゲストに迎え、場づくりのコンセプト設計や、熱量を育む運営の裏側を学びます。

実践・ワーク： 清澄白河にある「リトルトーキョー」と、東急池上線池上駅にある「IKEGAMIミナミグチ」という2つの実際の場所をケーススタディとして取り上げます。具体的な場所の特性や課題をベースに、そこで「どのような場の企画ができるか」を具体的に思考する実践的なワークを行います。

往復： 学びと実践を行き来し、異なるバックグラウンドを持つ受講生同士で客観的なフィードバックを交わすなかで、自分なりの「場づくり」の視点を学びます。

■ 開催概要

日程： 2026年7月23日（木）～9月10日（木） 全９回

場所：現地参加・リトルトーキョー（東京都江東区三好1-7-14 4F）

オンライン参加・Google Meetsを使用

定員： 現地 30名、オンライン 30名

参加費：

A：現地コース早割 49,500円(税込)→※6/22まで早割価格44,000円(税込)

B：現地コース学割 22,000円(税込)

C：オンラインコース 27,500円(税込)

D：オンラインコース学割 11,000円(税込)

募集締切： 2026年6月29日（月）

詳細 & 募集ページ：https://shigoto100.com/shigoto-seminar-communitybuilding03(https://shigoto100.com/shigoto-seminar-communitybuilding03)

【日本仕事百貨】株式会社シゴトヒトが運営する生きるように働く人の求人メディア。東京・清澄白河の複合施設リトルトーキョーも運営。トークイベント「しごとバー」や、さまざまな生き方・働き方に出会えるソーシャルバー「BARあのひと」などを運営。

https://shigoto100.com/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社シゴトヒト

担当：中野・高橋

お問い合わせ先：littletokyo@shigoto100.com