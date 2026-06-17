Datasection、主要AIモデルを横断利用できるAIサイドキックデバイス「OHMAI」を世界初公開

データセクション株式会社

データセクション株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長執行役員CEO：石原紀彦、東証グロース：3905、以下「当社」）は、現地時間2026年6月17日、フランス・パリ開催の欧州最大級テクノロジーイベント「Viva Technology（VivaTech）」において、複数の主要AIモデルを1つのシンプルな体験に統合する、手のひらサイズの次世代AIサイドキックデバイス「OHMAI」のグローバルローンチを発表いたしました。

OHMAI

当日は、当社代表取締役社長の石原が同イベントのステージに登壇し、データセクションが目指す「AIと人間が共生する未来」や、本製品が世界のデスク環境をどのように変革していくかについてのビジョンを語る講演を行いました。

ユーザーのコントロール権を最優先にした「日常に寄り添うAIパートナー」として、すべてのデスクへ新しいAI体験をお届けします。

■ 開発の背景：AI環境の断片化という課題

現在、ChatGPT、Claude、Geminiといった高性能なAIモデルが次々と登場し、私たちの生産性を向上させています。

一方で、AIモデル間の競争が激化する中、ユーザーが特定のモデルだけにロックインされる時代は終わりを告げ、タスクに応じて複数のAIを賢く使い分ける時代へとシフトしつつあります。

しかしその一方で、ユーザーはモデルごとにアカウントを作成し、複数の有料サブスクリプションを管理する必要があり、タスクごとに「どのAIツールを使うべきか」という煩雑な意思決定やログインの手間に直面するという、新たな課題も浮き彫りになっています。

当社は、この市場の変化におけるユーザーの煩雑さすべてを裏側に隠し、ユーザーが「ただ話しかけるだけ」で最適なAIが自動でサポートしてくれる、極めてシンプルで上質なユーザー体験を形にするために「OHMAI」を開発いたしました。

■ 「OHMAI」の主な特徴

- 1つのアカウントで複数の主要AIにアクセス（One Simple AI Experience）

Datasectionのアカウントを1つ作成するだけで、世界有数のオープンソースAIモデルにシームレスにアクセスできます。

さらに、今後は最先端モデルも追加される予定です。このプラットフォームは、個別のログイン、断片化されたサブスクリプション、複数のサービスにわたる個別のAPIキーの管理といった煩雑な作業を不要にします。

- 最適なAIを自動選択する「スマートルーティング」

ユーザーからの音声、テキスト、画像によるリクエストに対し、「TAIZA」が、セキュアにそのタスクに最も適したAIモデルを自動的に選択・処理（スマートルーティング）します。

- 画面から飛び出した、温かみのある物理的プレセンス

「OHMAI」は手のひらサイズのコンパクトなAIデバイスです。

画面の中だけに存在するAIとは異なり、デスクの上に置く ambient（環境型）な存在として、いつでも自然に聞き、自然に話しかけることができます。

- 日常のワークフローを前へ進める「AIサイドキック」

文章の作成・推敲、リサーチや要約、スケジューリング、語学学習、日々のちょっとした質問まで、仕事と日常のあらゆるシーンをサポートします。

本製品は「AIがすべてを勝手に完結させる自律型AI」ではなく、常にユーザーが主権を握りながら、作業を快適に前へ進めるための「伴走者」です。

■ 2つのデバイスラインナップとシンプルな料金体系

ユーザーのライフスタイルに合わせて、2つのハードウェアを用意いたしました。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/36921/table/81_1_21afed976fa1e870fe3f752ae1958b7f.jpg?v=202606180951 ]

【サブスクリプションプラン】

月額利用料：＄3.99 / 月

ローンチ特典： グローバルローンチを記念して、「初月無料」にて提供いたします。

■ ウェイティングリストの登録受付開始

本日より、製品の優先購入権や最新のアップデート情報をお届けするウェイティングリストの登録受付を開始いたします。先行登録をご希望の方は、下記の特設サイトよりご登録ください。

「OHMAI」特設サイト：https://ohmai.com(https://ohmai.com)

■ 今後の展望

本日、Viva Technology 2026で世界初公開された「OHMAI」は、米国、欧州、日本を皮切りに、主要な国際市場へと段階的に展開される予定です。

当社は今後、「OHMAI」を従来の対話型AIアシスタントの枠を超えたものへと進化させていくことを目指しています。今後のアップデートでは、ユーザーの明示的な承認を得てタスクやアクションを実行できる、手軽なエージェント型のワークフローを導入する予定です。

また、当社は、より高度なコンテキスト認識、パーソナライゼーションの強化、マルチデバイス対応、そして日常的な生産性ツールやデジタルサービスとの幅広い連携を通じて、プラットフォームの機能とユーザーエクスペリエンスをさらに拡張していく計画です。

中長期的に、当社は「OHMAI」を高度にパーソナライズされた「パーソナルAI OS」の基盤として確立することを目指しています。これは、ユーザーのコントロールと自律性を維持しながら、仕事と日常生活の両方において個人をシームレスにサポートするインテリジェントなコンパニオンレイヤーです。当社は最終的に、「OHMAI」が仕事、コミュニケーション、そして日常生活のあらゆる場面でユーザーをシームレスにサポートする、パーソナライズされたAIオペレーティングレイヤーへと進化していくことを構想しています。

■ 代表取締役社長 石原のコメント

「私たちは今、『どのAIが優れているか』を競うフェーズから、ビジネスや人生にどう知性を溶け込ませるかという、次の10年の転換期に立っています。世界中から最先端のイノベーションが集まる『Viva Technology 2026』は、日本発の新しいAIのあり方を世界へ示す最高の舞台です。画面を超え、人々の日常に伴走する次世代のパートナーとして、この『OHMAI』が世界中の人々の日常を、より豊かでスマートなものに塗り替えていく未来を確信しています。」

■「Viva Technology 2026」開催・出展概要

- 名称： Viva Technology 2026（通称：VivaTech）- 会期： 2026年6月17日（水）～ 6月20日（土）現地時間 9:00-18:00 ※17日のみ8:30開場- 会場： Paris Expo Porte de Versailles, Hall 7 （住所：1 Place de la Porte de Versailles, 75015 Paris, France）- 石原社長登壇ステージ： Stage One／現地時間6月17日（水）11:55-12:20- 主催： Publicis Groupe / Groupe Les Echos- イベント規模： 世界各国からの来場者 約18万人 / 出展スタートアップ 14,000社 / 投資家 3,600名- 公式サイト： https://vivatechnology.com/(https://vivatechnology.com/)

「Viva Technology（通称：VivaTech）」は、全世界から最先端のテクノロジーとイノベーションが集結する、欧州最大級のスタートアップ＆テックイベントです。

データセクション株式会社

- 所在地：東京都品川区西五反田一丁目3番8号 五反田PLACE8階- 代表者：代表取締役社長執行役員CEO 石原 紀彦- 事業内容：AIインフラ、データサイエンス、システムインテグレーション、マーケティングソリューション- 設立年月：2000年7月11日

以 上

※記載されている会社名及び商品・サービス名は、各社の登録商標又は商標です。

※本プレスリリースに掲載されている内容は、発表時点の情報です。

報道関係者様お問合せ先

データセクション株式会社 グループ経営企画部

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