「水を節約しながら生き延びるコムギ」の仕組みを解明〔神戸大学, 山口大学, 東京農工大学, 理化学研究所, 岡山大学, 鳥取大学〕
国立大学法人神戸大学と国立大学法人山口大学、国立大学法人東京農工大学、国立研究開発法人理化学研究所、国立大学法人岡山大学、国立大学法人鳥取大学の共同研究成果プレスリリースです。
2026（令和8）年 6月 17日
国立大学法人岡山大学
https://www.okayama-u.ac.jp/
＜発表のポイント＞
- 水の使用を抑えながら乾燥に強いコムギ変異体WS1を発見した。
- WS1は、気孔を閉じて水の損失を減らす一方で、生き延びる能力が高い。
- 植物ホルモンであるアブシシン酸（ABA）に強く依存せず、代謝やタンパク質をリン酸化させることで、乾燥への耐性を得ていた。
- 成長よりも生存を優先する新しい適応戦略を示し、将来の干ばつに強い作物開発への応用が期待される。
◆概 要
干ばつが深刻化する中、作物がどのように水を使いながら生き延びるのかは、食料生産にとって重要な課題です。神戸大学大学院農学研究科の妻鹿良亮准教授、東京農工大学大学院農学研究院生物システム科学部門の梅澤泰史教授、岡山大学学術研究院先鋭研究領域（資源植物科学研究所）の KIM JUNESIK（キムジュンシク）准教授（特任）、山口大学大学院創成科学研究科の高坂智之教授、鳥取大学乾燥地研究センターの辻本壽教授（現特任教授・学長顧問）らの研究グループは、水の消費を抑えつつ高い生存率を示すコムギ変異体「WS1」を解析し、その裏にある体内の仕組みについて明らかにしました。
WS1は、体内の代謝やタンパク質の働きを組み替え、成長より生存を優先するモードに切り替わることを発見しました。この仕組みは、将来の干ばつに強い作物開発につながる可能性があります。
この研究成果は、2026年4月19日に、『Plant, Cell & Environment』に掲載されました。
(C)妻鹿良亮ら,CC BY
◆論文情報
タイトル：“A water-saving drought survival phenotype in a wheat TILLING mutant involves survival-biased metabolic and phosphorylation reprogramming”
DOI：10.1111/pce.70546
著者：Ryosuke Mega, Shun-ichiro Hirata, Kota Yamashita, Hinano Takase, Taishi Umezawa, Yasuko Watanabe, June-Sik Kim, Tomoyuki Kosaka, Akihiro Nieda, Hisashi Tsujimoto
掲載誌：Plant, Cell & Environment
◆謝 辞
本研究は、内閣府ムーンショット型農林水産研究開発事業 JPJ00923（研究推進法人：生研支援センター）「サイバーフィジカルシステムを利用した作物強靭化による食料リスクゼロの実現」（課題番号: 20350204）、日本学術振興会（JSPS）科研費(KAKENHI)（課題番号: 20K06759）、鳥取大学乾燥地研究センター共同研究（課題番号: 04A2002、03D2003）の助成を受けて行われました。
◆詳しい研究内容について
「水を節約しながら生き延びるコムギ」の仕組みを解明
https://www.okayama-u.ac.jp/up_load_files/press_r8/press20260508-1.pdf
◆本件お問い合わせ先
＜研究について＞
神戸大学大学院農学研究科 生命機能科学専攻 准教授 妻鹿良亮
TEL：078-803-5858
＜報道担当＞
神戸大学 企画部 広報課
TEL：078-803-5106
山口大学 総務部 総務課 広報室
TEL：083-933-5007
東京農工大学 総務課 広報室
TEL：042-367-5930
岡山大学 総務部 広報課
TEL：086-251-7292
鳥取大学 広報・基金室
TEL：0857-31-5550
＜岡山大学病院との連携等に関する件（製薬・医療機器企業関係者の方）＞
岡山大学病院 新医療研究開発センター
〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1
下記URLより該当する案件についてお問い合わせください
http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/
＜岡山大学病院との連携等に関する件（医療関係者・研究者の方）＞
岡山大学病院 研究推進課 産学官連携推進担当
〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1
TEL：086-235-7983
E-mail：ouh-csnw◎adm.okayama-u.ac.jp
※ ◎を@に置き換えて下さい
http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/
＜岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先＞
岡山大学研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部
〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階
TEL：086-251-8463
E-mail：sangaku◎okayama-u.ac.jp
※ ◎を@に置き換えて下さい
https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/
＜岡山大学の研究機器共用（コアファシリティ）などに関するお問い合わせ先＞
岡山大学研究機器の共用の体制・整備等の強化促進に関するタスクフォース（略称：チーム共用）
〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階
TEL：086-251-8705
FAX：086-251-7114
E-mail：cfp◎okayama-u.ac.jp
※ ◎を@に置き換えて下さい
https://corefacility-potal.fsp.okayama-u.ac.jp/
＜岡山大学のスタートアップ・ベンチャーなどに関するお問い合わせ先＞
岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部
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E-mail：start-up1◎adm.okayama-u.ac.jp
※ ◎を@に置き換えて下さい
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