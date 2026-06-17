FlashLabs、FlashRevに新AIエージェント「Hermes Agent」を追加 ― 複雑なマルチステップワークフローを自律実行する第二のエージェントインスタンスが登場

FlashLabs株式会社

FlashLabs株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：細井 洋一）は、AI搭載B2Bセールスプラットフォーム「FlashRev」において、新たなAIエージェントインスタンス「Hermes Agent（ハーメスエージェント）」の提供を2026年6月14日より開始しました。今回のアップデートにより、FlashRevユーザーは既存のFlashClawに加え、より複雑な業務ワークフローに対応するAIエージェント、Hermes Agentを選択できるようになります。

背景・狙い

2026年、企業のAI活用は「単なるチャット応答」から「自律的な業務実行」へと急速にシフトしています。Gartnerの予測によれば、2026年までに40%の企業が何らかの形でAIエージェントを導入するとされています。しかし、すべての業務が同一のAIエージェントでカバーできるわけではありません。

FlashLabsが提供するFlashClawは、24時間365日稼働するプロアクティブなAIエージェントとして、主にスキルベースのコラボレーションや定型的なGTMプレイブックの実行に強みを発揮してきました。一方で、Webリサーチや複数ツールを横断するワークフロー、リモート環境への直接アクセスを要するような、より実行志向の強い業務には別のアプローチが求められていました。

今回追加されたHermes Agentは、こうした「実行・自動化・トレーサビリティ」を重視するユースケースに特化したエージェントインスタンスです。ユーザーはFlashClawとHermes Agentを業務に応じて使い分けることで、営業活動から運用管理まで、より広範なAI活用が可能になります。

Hermes Agentの概要

提供開始日: 2026年6月14日（土）

提供方法: FlashRevのAgent Instanceページから「Hermes Agent」を選択し、インスタンスを作成（1～3分で起動完了）

利用料金: FlashRevの各プラン（Explorer/Operator/Commander/Enterprise）に含まれます。新たな追加料金は発生しません。

企業にもたらす価値

主要機能:- マルチステップタスク実行: 複数の工程からなる複雑な業務を、単一の指示から自律的に遂行- Webリサーチ＆モニタリング: 深層Webリサーチと継続的な情報収集を自動化- クロスツール・ワークフローオーケストレーション: 複数のビジネスツール・APIを横断的に連携させ、一連の業務プロセスとして自動実行- リモートコンピューターアクセス: 専用のリモートデスクトップ環境に直接アクセス可能。システムの検査やトラブルシューティングをAIが自律的に実施- 繰り返し実行可能なプレイブック: 定型的な業務フローをテンプレート化し、再現可能な形で繰り返し実行- タスクトレース＆トラブルシューティング: 実行プロセスの全履歴を追跡し、問題発生時の原因特定と修正をサポート- 明示的な承認プロンプト: ユーザー承認が必要な操作では、会話エリア上部に承認リクエストを表示。機密性の高い操作も安全に自動化1. 営業AIの適用範囲が大幅に拡大

FlashClawはスキルベースのコラボレーションに強みを持ちますが、Hermes Agentの追加により、深いWebリサーチ、複数システムにまたがる業務オーケストレーション、リモート環境での直接作業まで実行可能になりました。これにより、単なる「アシスタント」を超えた「デジタルワーカー」としてのAI活用が実現します。

2. 業務の完全なトレーサビリティを確保

Hermes Agentは実行プロセスのすべてを記録・追跡可能です。何を・いつ・どのように実行したかが明確になることで、監査要件の厳しい業務やコンプライアンスが求められる領域でも安心してAIを活用できます。

3. インスタンス管理の柔軟性

作成・リセット・破棄をユーザー自身がコントロール可能。必要なときに即座にエージェント環境を立ち上げ、不要になれば完全に破棄できるため、プロジェクト単位での機動的なAI活用が可能です。

今後の展開

FlashLabsは、FlashRevのエージェントインスタンスを継続的に拡充していく方針です。Hermes Agentのリリースは、単一エージェントからマルチエージェント・エコシステムへの第一歩となります。

今後は、より専門的な業務領域に特化したエージェントタイプの追加や、エージェント間のワークフロー共有機能などを計画しています。FlashLabsはFlashRevを「営業のすべてのワークフローをAIで完結させる」プラットフォームとして進化させ続けます。

代表コメント

FlashLabs株式会社 代表取締役 細井 洋一

「AIエージェントの活用が進む中で、一つのエージェントタイプですべての業務をカバーすることの限界が明らかになってきました。営業チームが実際に直面する課題は多岐にわたり、スキルベースのコラボレーションが適した場面もあれば、複数ステップの実行と完全なトレーサビリティが求められる場面もあります。

Hermes Agentは、まさに後者のニーズに応えるために設計しました。Webリサーチからシステム操作、トラブルシューティングまで、より複雑で実行志向の強い業務をAIが自律的に遂行します。FlashClawとHermes Agent、二つのエージェントを使い分けることで、営業組織は『AIアシスタント』から『AIデジタルワーカー』へと進化できます。

私たちFlashLabsは『自動化から自律化へ』という一貫したビジョンのもと、お客様が安心して任せられるAIワーカーを提供し続けます。」

FlashRevについて

FlashRevは、FlashLabsが提供するAI搭載B2Bセールス＆GTMプラットフォームです。リスト作成からアウトリーチ、商談分析、自律型AIエージェントによる業務実行まで、営業のすべてのワークフローをAIで完結させます。

主要モジュールとして、24時間365日稼働するAIレベニューワーカー「SuperAgent」、AI名刺リストエンリッチメント、オムニチャネルシーケンス＋ダイヤラー、AI議事録エージェント、プロアクティブAIエージェントプラットフォーム「FlashClaw」、そして今回追加された「Hermes Agent」を提供しています。

SOC2認証取得、G2 Leader評価を獲得し、データセキュリティと信頼性の高さが評価されています。

FlashRev 公式サイト(https://www.flashlabs.ai/)

「Hermes Agent」について

Hermes Agentは、オープンウェイト・オープンソースのAI研究で知られるNous Researchが開発し、MITライセンスで公開している自律型AIエージェントです。Web検索・ブラウザ操作・タスク委譲・永続メモリなどを備え、モデルに依存しない実行環境として設計されています。

FlashLabsは、このHermes Agentを、既存のFlashClaw（OpenClawベース）と同様に、FlashRev上のセキュアなマネージドクラウド環境として実装しました。これにより、FlashRevのユーザーは、複雑な環境構築を行うことなく、ワンクリックでHermes Agentを利用できます。

FlashLabs株式会社について

FlashLabsは、営業とカスタマーエクスペリエンスを自動化、そして最終的には自律化へ導くことを目指すAI応用研究所です。機械の処理速度・精度と人間の戦略的洞察を融合させた"Human-AI Hybrid"で、従来手法を凌駕する成果を企業にもたらします。

主力製品であるFlashRev（AI Sales & GTMプラットフォーム）とFlashAI（Enterprise Voice AIプラットフォーム）を通じて、B2B企業の営業活動からコンタクトセンター運営までを包括的に支援しています。

FlashLabs株式会社 公式サイト(https://www.flashlabs.ai/)

本件に関するお問い合わせ先

FlashLabs株式会社 マーケティング部

メールアドレス: koki.kobayashi@myflashcloud.com

URL: https://www.flashlabs.ai/