Neakasa、対象製品のメーカー保証期間を2年間へ延長

ジェンハイ株式会社

ジェンハイ株式会社が展開するスマートホームケアブランド「Neakasa（ネアカサ）」は、お客様により安心して製品をご使用いただけるよう、対象製品のメーカー保証期間を2年間へ延長したことをお知らせいたします。

本保証期間延長は、2026年1月1日以降にNeakasa公式サイトおよび正規販売店にてご購入いただいた対象製品に適用されます。

Neakasaは、「長く使うものだから、安心をもっと長く。」という想いのもと、製品をご購入いただいた後も安心してお使いいただけるサポート体制の強化に取り組んでまいります。

メーカー保証期間延長の背景

Neakasaは、全自動猫トイレやペットグルーミングキット、衣類スチーマーなど、ペットとの暮らしや毎日の家事をより快適にする製品を展開してまいりました。

日々使用する家電製品だからこそ、購入後の安心感はお客様にとって重要な要素です。

このたび、より多くのお客様にNeakasa製品を長く安心してご使用いただけるよう、対象製品のメーカー保証期間を2年間へ延長いたしました。

対象製品

今回の2年間保証の対象製品は以下の通りです。

M1 Plus/ Lite全自動猫トイレ

https://www.neakasa.jp/M1

ペットグルーミングキット

・P0 グルーミング掃除機

・P1 グルーミング掃除機

・P2 グルーミング掃除機

https://www.neakasa.jp/P2

衣類スチーマー

・Magic 1 吸着衣類スチーマー

https://www.neakasa.jp/neakasamagic1

適用開始日

2026年1月1日以降に、Neakasa公式サイトおよび正規販売店にてご購入いただいた対象製品が、新しい2年間保証の対象となります。

保証内容について

通常のご使用環境において発生した製品の不具合につきましては、保証規定に基づきサポート対応を行います。

なお、保証サービスの適用には、ご購入履歴や保証対象条件の確認が必要となります。

また、故意・過失による破損、消耗品、その他保証規定対象外の事象につきましては、保証対象外となる場合がございます。詳細は、製品に付属する保証規定をご確認ください。

「Neakasa（ネアカサ）」について

「Neakasa（ネアカサ）」は、2017年にGenhighが旧ブランド「Neabot（ニーボット）」として立ち上げたスマートホームケアブランドです。

最先端のスマートクリーニングソリューションを通じて、日々の掃除やお手入れの負担を軽減し、人々の暮らしをより快適にすることを目指しています。

現在は、ペットケア製品、床掃除製品、家庭用クリーニング製品などを展開。Microsoft、Honeywell、Motorola、Foxconn、Huaweiなど、世界的な企業で製品開発やものづくりに携わってきた経験を持つメンバーが集まり、高品質で洗練されたデザインの製品開発に取り組んでいます。

Neakasaは、テクノロジーと思いやりのあるデザインを融合し、人とペットがともに心地よく暮らせる住まいづくりをサポートしてまいります。

最新情報は、Neakasa日本公式サイトをご覧ください。

https://www.neakasa.jp/official