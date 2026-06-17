倉敷市に新たなリブマックスブランドホテル「リブマックス瀬戸大橋ビーチリゾート」が2026年7月17日にリニューアル完成！

株式会社リブ・マックス

全国に206店舗のホテルを展開する株式会社リブ・マックス（本社：東京都港区、代表取締役：有山 憲）は、2026年5月1日にREOPENした「リブマックス瀬戸大橋ビーチリゾート」を2026年7月17日にリニューアル完成OPEN致します。

本ホテルでは、地域資源を最大限に活用した“体験価値の高い滞在”をコンセプトに、倉敷エリアならではの食・温泉・観光を融合させた、新しい宿泊体験の提供を目指してまいります。

■ 地産地消にこだわった食体験

2026年7月17日、レストラン会場が新たにリニューアルオープンいたします。 シェフが実演で料理を提供するライブキッチンを新たに導入。

ヒレ・サーロインから選べる『国産牛ステーキ』や『地域海産物』の天ぷらなどが、実演でご提供いたします。

また、『いくら』の食べ放題などの『地域特産海の幸×旬の味覚』をテーマにした、『その土地でしか味わえない特別な食の体験』をお届けいたします。オーシャンビューの開放的なレストランで、五感を満たす至福のディナータイムをお過ごしください。

ビュッフェ※イメージ※ビュッフェ※イメージ※ライブキッチン※イメージ※

■オーシャンビュー大浴場と露天風呂

2026年7月17日、大浴場がリニューアルオープンいたします。

瀬戸内海の穏やかな波音と心地よい潮風を感じながら、心ゆくまでリラックス。

当施設自慢の大浴場からは、昼は陽光にきらめく多島美、夕刻には黄金色に染まる瀬戸大橋のシルエットをお楽しみいただけます。

開放感あふれる混浴露天風呂で、まるで海と一体化したかのようなインフィニティ体験をお届け。

日常の喧騒を離れ、自然の美しさに包まれる究極の癒しをご堪能ください。

（男女別）大浴場（混浴）露天風呂

■ サウナ強化へ ― リブマックスの新たな挑戦

リブマックスは「サウナ」に本気で取り組んでいます。

瀬戸内海を望む絶好のロケーションを活かし、サウナーの皆様が追い求める「ととのう」の先を追求しました。

■ 男女別で楽しむ、こだわりの本格サウナ

2026年7月17日、男女別大浴場に本格サウナが待望のグランドオープン致します。

【男性用】本格ロウリュサウナ

室温・湿度を徹底管理した空間で、3種類のアロマの香りに包まれながら深い発汗を促します。ロウリュによる熱波が、かつてない深い瞑想状態へと誘います。

【女性用】HARVIA「URBAN」サウナ

世界的ブランド「HARVIA」の「URBAN（アーバン）」を採用。黒を基調としたモダンで洗練された空間で、上質な癒しのひとときをお届けします。

男性専用サウナ※改装工事後イメージ※女性専用サウナ

■ 瀬戸内の絶景を共有する「屋外混浴サウナ」

大浴場とは別に、海辺の風をダイレクトに感じる屋外サウナを新設いたしました。

こちらでは湯着or水着を着用していただくことで、カップルやご家族、ご友人と共にサウナ体験を共有することが可能です。穏やかな熱に包まれる設計となっており、開放感あふれる空間の中で、語らいながらゆっくりと汗を流すことができます。

■ 自然と一体化する、究極の外気浴

サウナの後は、瀬戸大橋を眼前に望む「ととのいいす」へ。 穏やかな波音、頬をなでる優しい潮風、そして視界いっぱいに広がる空と海。計算し尽くされた動線と、瀬戸内の自然のバイブレーションが融合するその場所は、まさに五感を研ぎ澄ますための特別な空間です。

ただ「汗を流す」のではなく、大切な人と共に、あるいは自分自身と向き合いながら、日々の喧騒から離れる時間を。 私たちが追求した「新たなサウナ空間」で、究極の解放感に身を委ねてみてください。

混浴サウナ

■ 湯上り処、誕生。―― 静寂と余韻に浸る、極上の休息体験

2026年7月17日より、新たに「湯上り処」をオープンいたします。

本施設は、湯上がり後の火照った身体を優しく整えるための「静寂の空間」です。喧騒から切り離された洗練された設えの中で、ただ深呼吸をし、温泉の余韻に身を委ねる――。そんな何にも代えがたい「自分を取り戻すための時間」を、お客様にご提供いたします。

研ぎ澄まされた静寂の中で、日常の延長線にはない、極上の寛ぎのひとときをお愉しみください。

湯上り処※改修工事後イメージ※

■ カラオケルーム進化へ ― 圧倒的臨場感で楽しむ極上の音楽体験

ご家族やご友人とのご旅行をさらに楽しく彩るカラオケルームが、この度、装いも新たにリニューアルいたしました。

今回のリニューアルでは、最新機種「LIVE DAM AiR」を導入。迫力あるサウンドと美しい映像が、これまで以上に臨場感あふれるカラオケ体験を演出します。音響・映像・コンテンツのすべてが飛躍的に進化した最新システムにより、まるでライブ会場にいるかのような高揚感をご体感いただけます。

プライベートな空間で、心ゆくまで歌い、笑い、盛り上がる――。

旅の夜を最高に盛り上げる、ワンランク上のエンターテインメント空間をぜひお愉しみください。

カラオケルーム※改装工事後イメージ※

■ 瀬戸内海を一望する特等席 ― 絶景ビーチグランピングの幕開け

当ホテルの新たな魅力として、かねてより準備を進めてまいりました「ビーチグランピング」が、いよいよ2026年7月1日（水）より販売開始となります。

本グランピングエリアは、専用のウッドデッキからそのまま砂浜へ降りられる、当ホテルならではの唯一無二のロケーションを誇ります。刻一刻と表情を変える瀬戸内海の多島美を間近に感じ、夜にはライトアップされた瀬戸大橋の煌めきを独占する――。そんな贅沢なアウトドア体験がいよいよ幕を開けます。

自然との一体感を楽しみながら、ホテルクオリティの快適な滞在が叶う、新しい旅のスタイルをご提案いたします。

この夏、日常を離れ、海風と波の音に包まれる至福のひとときを、ぜひ当ホテルのグランピングでお過ごしください。

■プライベートビーチ

当施設最大の魅力は、ホテルのテラスからそのままアクセスできるプライベートビーチです。

瀬戸内海特有の穏やかな波、そして目前に迫る雄大な瀬戸大橋。宿泊者様だけが立ち入ることのできるこの空間で、時間とともに移ろう多島美を独占いただけます。

■ 多様なニーズに応える客室タイプ

ご利用シーンに応じてお選びいただける、幅広い客室タイプをご用意しております。

（和室 ・洋室 ・和洋室・グランピングルーム）

ご家族旅行からビジネス利用、記念日でのご宿泊まで、あらゆるニーズに対応可能です。

和室

洋室

和洋室

グランピング

■ 地域を楽しむ観光拠点として

本施設は単なる宿泊施設ではなく、「瀬戸内の魅力を体験する拠点」としての役割を担います。

倉敷市児島を中心としたエリアには、世界最大級の橋梁群である瀬戸大橋の雄大な景観や、国産ジーンズ発祥の地として知られる児島ジーンズストリートなど、訪れる人々を魅了する観光資源が点在しています。

さらに、穏やかな瀬戸内海に面した美しいプライベートビーチや、多島美を一望できる鷲羽山など、自然と文化が融合した多彩な体験が可能です。

当ホテルでは、これらの観光地を巡る拠点としての利便性を提供するだけでなく、瀬戸内の自然や風土に触れる“体験そのもの”を重視した滞在価値を創出してまいります。

また、近年増加する訪日外国人旅行者（インバウンド）にも対応し、瀬戸内エリアならではの穏やかな自然景観や日本のアクティビティを気軽に体験できる環境を整備。

言語対応や情報発信の強化を通じて、「リブマック瀬戸大橋ビーチリゾートでしか味わえない日本の魅力」を世界へ発信してまいります。

地域事業者との連携を深めることで、観光・レジャー・体験が一体となった“地域密着型リゾート”として、何度訪れても新たな発見がある滞在を提供します。

■ 今後の展望

リブマックスは今後も、地域資源を活かしたホテル運営を推進し、「宿泊＋体験」という新しい価値の提供を目指してまいります。

倉敷エリアにおいても、地域とともに成長し続けるホテルとして、観光振興に貢献してまいります。

施設概要

・施設名：リブマック瀬戸大橋ビーチリゾート

・所在地：〒711-0924 岡山県倉敷市大畠1666-2

・オープン日：2026年5月1日

・総客室数：82室

株式会社リブマックスについて

リブマックス ホテルズ＆リゾーツは全国206店舗を展開する日本最大級の直営型ホテルブランドです。

「リゾートをもっと身近に」をテーマに、天然温泉や露天風呂付き客室、ビュッフェ形式の食事など、多彩な宿泊体験を提供しています。

公式HP：https://www.hotel-livemax.com/

リブマックスリゾート公式HP：https://www.livemax-resort.com/

公式アプリ：AppStore・GooglePlayにて「ホテルリブマックス」で検索

本件に関するお問い合わせ先

株式会社リブマックス リゾート事業部

〒107-0052 東京都港区赤坂2-5-1 S-GATE赤坂山王 9F

TEL：03-3505-0777 FAX：03-3505-0781

お問い合わせフォーム：https://www.hotel-livemax.com/contact/