Webクリエイターにおすすめ！PHPの基本を学んでキャリアアップにつなげよう!! PECのeラーニング「PHP基礎講座 2026年度版」

株式会社クリーク・アンド・リバー社

株式会社クリーク・アンド・リバー社（C&R社）教育部門であるプロフェッショナルエデュケーションセンター（PEC）はこのたび、eラーニング「PHP基礎講座 2026年度版(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/174541/?rls)」の販売をスタートしました。



「PHP」は、動的なWebサイトやWebアプリケーション開発によく使われるサーバサイドのスクリプト言語です。プログラミング初心者でも比較的学習しやすい言語と言われている一方で、クライアントサイド側で開発・制作している方にとっては、WordPressをはじめとしたCMSに携わり初めてPHPに触れるといった方も少なくありません。C&R社では今回、PHPを習得したいWebクリエイターや、これからWebエンジニアをめざす方向けのeラーニングの提供をスタートすることとなりました。



本eラーニングでは、PHPの概要からユーザーデータの利用方法、セッションとデータベースの利用方法、データベースの操作と掲示板の作成方法にいたるまで、PHPの基本を学べます。さらなるスキルアップをめざすデザイナーやコーダーの方、Webエンジニアをめざしてプログラミングを学習中の方などに特におすすめの内容です。



なお、企業からの複数名でのお申し込みや集合研修への使用も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。



＜受講時の注意点＞

・HTMLのある程度の知識があることを前提条件とします。

・PHPはバージョン8を対象とします。

・Visual Studio Code時点最新版/Visual Studio Codの機能拡張/MAMP（PHP、MySQL、Apacheの統合インストール管理ソフト）/Google Chromeを使用します。（お申し込みいただいた方には、インストールマニュアルを配布します）

・PHPはさまざまなフレームワークを利用して作成するのが現在の主流ですが、本講座では基礎としてフレームを使わないものとします。

・2026年１月に実施したウェビナーのアーカイブ動画です。

・各回、完成データおよびスライド資料のダウンロードが可能です。データを見ながら実習、復習が可能です。

eラーニング「PHP基礎講座 2026年度版」

■内容（全4カリキュラム、7:30:00）

＜第1章＞PHPの概要（1:50:50）

PHPとは何か

PHPの動作環境

PHPの記述方法

変数、文字列連結

if文、ループ文

関数の利用

ユーザー定義関数の作成



＜第2章＞ユーザーデータの利用（1:50:25）

POSTとGET

ユーザーから送られてきたデータの受信

データの妥当性チェック

正規表現

セキュリティ対策について

HTTPヘッダの出力

ファイルへの保存、読み出し



＜第3章＞セッションの利用、データベースの利用（1:53:20）

セッションとは何か

フォームでのエラーへの対応

画像のアップロードと表示

メールの送信

データベースの基本

phpmyadminによるデータベースの操作



＜第4章＞データベースの操作と掲示板の作成（1:55:25）

クラスとは何か

PDOを利用したデータベースの操作

データベースへのデータの挿入

SQLインジェクション対策

データベースからのデータ取り出し、表示

条件を付けてデータ取り出し、並び替え



■講師

関口 和真（せきぐち・かずま）

株式会社コムセント取締役 CTO

サイトデザイン、HTMLのコーディング、JavaScript・PHP等を利用したプログラム開発、iOS・Android向けアプリの作成、ウェブサーバーの実装、運用などトータルでウェブサイトの作成を行う。テクノロジーを理解し、デザインやコーディング、サーバー運用やサービス運用のアドバイスをトータルで行える点が強み。株式会社コムセント(Web制作会社)のCTOとしてWebサイト作成、システム開発及びプログラム開発に従事。ECサイトのカスタマイズ、フルスクラッチによるWebシステム開発、映像配信システムや映像配信、配信用スマートフォンアプリ作成を主に手がける。大学・専門学校にて、Web制作の授業を担当（非常勤）。イベントやセミナーの登壇経験も豊富。 Dreamweaver等の著書も。



■価格

33,000円（税込）



■視聴可能期間

購入後90日間



▼詳細・お申し込み

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/174541/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/174541/?rls)



＜関連情報＞

▼PECのクリエイター向け研修サービス詳細

https://www.creativevillage.ne.jp/category/topcreators/web-creator/110965/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/topcreators/web-creator/110965/?rls)





【本セミナーに関するお問い合わせ】

株式会社クリーク・アンド・リバー社

PEC事務局eラーニング「PHP基礎講座」担当

Email：pec_seminar@pr.cri.co.jp

＜そのほかのIT・プログラミング関連セミナーはこちらから＞

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event_category/crv_event_it-programming/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event_category/crv_event_it-programming/?rls)



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＼＼オンライン研修サービス「PECスタ」開始！／／

1990年創業のクリエイター・エージェンシーのパイオニアであるC&R社の教育部門「PEC（Professional Education Center）」が企画・開催したウェビナー550本以上のアーカイブコンテンツを法人向けにパッケージ化したオンライン研修サービスがついに始動。IT・デジタル・クリエイティブ領域に強みを持つほか、デザインやプログラミング、AIなどの最新技術・トレンドをカバーするコンテンツを日々拡充していきます。社員や職員の方々の研修やリスキリング、教育訓練にぜひご活用ください。

▼詳細はこちらから

https://www.cri.co.jp/news/005792.html(https://www.cri.co.jp/news/005792.html?rls)





【クリーク・アンド・リバー社とは】

1990年創業のプロフェッショナル・エージェンシーです。「プロフェッショナルの生涯価値の向上」と「クライアントの価値創造への貢献」をミッションに、映像、ゲーム、Web、広告・出版、作家、建築、AI/DX、ライフサイエンス、舞台芸術、CXO、アスリート、各分野のプロフェッショナルに特化したエージェンシー事業（派遣・紹介）、プロデュース事業（開発・請負）、ライツマネジメント事業（知的財産の企画開発・流通）を展開しています。また、C&Rグループとしては、医療、IT、会計、法曹、ファッション、食、アグリカルチャーの分野でも同事業を展開しており、その分野は合わせて18にまで拡大しています。



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▼ドローンで撮影した会社紹介映像を公開中！

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▼C&R社の原点とは…？ブランドサイト「Go Beyond the Limit」

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