【横浜エクセレンス】西山達哉氏、現役引退及びアシスタントゼネラルマネージャー就任のお知らせ

株式会社横浜エクセレンス

いつも横浜エクセレンスを応援いただきありがとうございます。

この度、西山達哉選手が2025-26シーズン限りでの引退を表明し、2026-27シーズンより横浜エクセレンスのアシスタントゼネラルマネージャー(AGM)へ就任することが決定しましたので、お知らせいたします。

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=Xd3BBsJ4nSc ]西山達哉 Tatsuya Nishiyama西山達哉

【ポジション】PG

【身長・体重】172cm・68kg

【生年月日】1988年7月20日

【出身地】神奈川県横浜市

【経歴】

駒澤大学

2012-13 横浜ギガスピリッツ

2013-17 東京エクセレンス(現・横浜エクセレンス)

2017-19 アースフレンズ東京Z

2019-22 信州ブレイブウォリアーズ

2022-26 横浜エクセレンス

2026- 横浜エクセレンス アシスタントゼネラルマネージャー

コメント

来シーズンからAGMを務めることになりました。

このチームで僕はプロ選手のスタートをきりました。東京EXで4年、横浜EXで4年と計8年間プレーさせてもらいました。プロ生活の半分以上をこのチームで過ごせたことを嬉しく思います。

今までの感謝をこれから少しずつでもチームへ返していけるように精一杯頑張ります。

なので、引き続き横浜EXの応援をよろしくお願いします。

ファンのみなさんにはこれまでたくさんの応援をしていただき、支えていただき本当に感謝しています。こんな僕を推してくれた方達は「一生の宝物」です。ありがとうございました！！

みんなまたねー！！

石田剛規GM コメント

2026-27シーズン、横浜エクセレンスは西山達哉とアシスタントゼネラルマネージャー(AGM)として契約を締結しました。



クラブ創設期にはNBDL3連覇の立役者として、そしてBリーグ開幕後は日本人エースとしてチームを牽引してくれました。



その後、他クラブへ移籍してからも、美しいシュートフォームと独特のリズム、キレのあるドライブや駆け引きで多くのディフェンダーを翻弄し、輝きを放ち続けました。そしてエクセレンスへ復帰してからは、頼れるベテランとして、チームに欠かせない存在感を示してくれました。



これまで横浜エクセレンスには数多くの選手が在籍してきましたが、西山のバスケットボールセンスに魅了された選手は少なくありません。また、その優しい人柄と誠実な人間性に触れ、多くの仲間たちが強い信頼を寄せていました。



ポイントガードとして培った経験を活かし、コート上ではチームを落ち着かせ、オフコートでは常にチーム全体へ目を配りながらクラブのために行動する。その姿にクラブは数え切れないほど助けられてきました。



B2個人通算3Pシュート400本達成の瞬間、チームメイト、ファンの皆様、そして会場全体が一体となって祝福してくれた光景を今でも鮮明に覚えています。あの瞬間こそが、西山が積み重ねてきたキャリアの素晴らしさと、多くの方々から愛されてきた証だったと感じています。



そして私は、これからクラブが歩んでいく成長の過程においても、西山達哉という存在は非常に重要な役割を担うと考えています。



横浜エクセレンスはこれから、ホームタウンである横浜・神奈川とのつながりをさらに深め、地域に根差したクラブとして成長していかなければなりません。また、地域や日本全国に眠る才能を発掘し、その才能が羽ばたくための環境を整えていく必要があります。



西山は選手としてだけでなく、クラブを支える立場においても大きな力を発揮できる人物です。地域との架け橋となり、人と人をつなぎ、クラブの未来を築いていく存在になってくれると信じています。



西山達哉選手を応援してくださったファンの皆様、そしてこれからもプレーする姿を見たいと思ってくださっていた皆様にとっては、突然の引退発表となってしまったことを本当に申し訳なく思っています。



しかし、GMとして様々な角度から検討を重ねた結果、西山には選手としてではなく、アシスタントゼネラルマネージャーとしてクラブの未来を共に創ってほしいという結論に至りました。



これまでコート上でクラブを支えてくれた西山達哉は、これからはフロントの一員として横浜エクセレンスの発展に力を注いでくれます。

引き続き、西山達哉への温かいご声援をよろしくお願いいたします。

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=Xd3BBsJ4nSc ]

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試合は「バスケットLIVE」でご視聴いただけます！！

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※外部リンクとなります。

株式会社横浜エクセレンス

横浜を拠点に活動しているプロバスケットボールクラブ。

かつては「東京エクセレンス」として活動するも2021年、本拠地の横浜移転に伴い、クラブ名称を「横浜エクセレンス / YOKOHAMA EXCELLENCE」へと改称いたしました。



プロバスケットボールクラブとして試合運営などはもちろん、イベントの参加やバスケットボール教室の実施など年間250回を超える地域活動を行うなど、ホームタウン活動にも力を入れています。



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