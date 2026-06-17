【岡山大学】研究シーズを社会実装へ 「PSI起業サポートセミナー in 岡山」を開催

国立大学法人岡山大学

2026（令和8）年 6月 17日

国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/

◆概 要

国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）が参画する中国・四国地域のスタートアップ・エコシステムであるPeace & Science Innovation Ecosystem（PSI）は、本学津島キャンパスの共創イノベーションラボ「KIBINOVE（きびのべ）」において、「PSI起業サポートセミナー in 岡山」を開催しました。



本セミナーは、中国・四国地域の大学が有する革新的な技術シーズをもとに、世界で活躍するグローバルスタートアップや、社会・環境課題の解決に挑むスタートアップの創出を目的として実施したものです。



当日は、会場とオンラインを合わせて40人以上が参加。PSI GAPファンド採択者をはじめ、大学教職員、学生、一般の方々など、幅広い参加者が集まり、活発な議論と意見交換が行われました。



第1部では、本学学術研究院環境生命自然科学学域の比江島慎二教授の研究シーズを事業化した大学発ベンチャーである株式会社ハイドロヴィーナスの代表取締役・上田剛慈氏を講師に迎え、起業家講演を行いました。上田氏からは、研究成果を事業へと展開する過程で直面した課題や、その乗り越え方について、実体験に基づく具体的な話が紹介されました。参加者にとって、大学発スタートアップの現実や事業化に向けた視点を深く知る機会となりました。



続くパネルディスカッションでは、大学発スタートアップの支援実績を有するベンチャーキャピタリストらが登壇し、大学発スタートアップの可能性、投資家の視点から見た事業化のポイント、研究者に期待されることなどについて議論しました。その後のネットワーキングでは、登壇者と参加者、また参加者同士が直接意見を交わし、新たなつながりを生み出す貴重な機会となりました。



第2部では、PSI GAPファンド採択者および関係者を対象としたワークショップを実施しました。採択者は、事業化に向けた課題整理に加え、研究成果を事業化するうえで重要となる人材の見つけ方やチームづくり、今後のアクションなどについて議論し、社会実装に向けた実践的な検討を深めました。



本学は今後も、中国・四国地域の大学・関係機関と連携し、大学発スタートアップの創出に向けた起業支援と人材育成を推進していきます。また、PSI GAPファンドは今年度も実施される予定です。研究成果の事業化や大学発スタートアップの創出に関心のある研究者の方は、下記問い合わせ先までご連絡ください。引き続き、開かれた地域中核・特色ある研究大学：岡山大学とPeace & Science Innovation Ecosystem（PSI）の取り組みにご期待ください。

本件は、2026年6月8日に公開されました。

株式会社ハイドロヴィーナス 代表取締役上田氏の講演

パネルディスカッションの様子

第2部GAPファンド採択者向けワークショップの様子

会場となった共創イノベーションラボKIBINOVE（きびのべ）

◆参 考

・大学発スタートアップ創出プラットフォーム「Peace & Science Innovation Ecosystem（PSI）」

https://psi-ecosystem.net/

・PSI GAPファンド

https://psi-ecosystem.net/support1

・株式会社ハイドロヴィーナス

https://hydrovenus.co.jp/

・岡山大学研究・イノベーション共創機構

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/

・岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部

https://venture.okayama-u.ac.jp/

・岡山大学「岡大ベンチャーサポートテラスV-Story」起業相談窓口

https://venture.okayama-u.ac.jp/consultation/

◆参考情報

・【岡山大学】産業界・投資家が注目 岡山大学研究者11人が「PSI DemoDay2026」に登壇

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003971.000072793.html

・【岡山大学】岡山大学教員9人がPSI GAPファンドに採択～研究成果の社会実装とスタートアップ創出を加速～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003956.000072793.html

・【岡山大学】PSIアントレプレナーシップフェスティバル開催 岡山大学も企画運営に協力、本学関係者が登壇

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003909.000072793.html

・【岡山大学】PSI博士人材育成プログラム（NUS GRIP）に岡山大学生が採択、シンガポール現地研修を開始

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003894.000072793.html

・【岡山大学】中四国9大学が集結する「第2回 PSI学生アイデアピッチ in 徳島」で本学大学院生の鎌田郁矢さんが受賞！

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003864.000072793.html

・【岡山大学】未来共創に向けた熱い挑戦！PSI GAPファンド ステップ1「DemoDay2025」に岡山大学研究者が登壇

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003106.000072793.html

・【岡山大学】岡山大学学術研究院医歯薬学域の内山淳平准教授が「PSI GAPファンド・ステップ2」に採択 ～抗菌酵素による新たな動物用医薬の創出へ～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003085.000072793.html

・【岡山大学】中四国6大学が集結するPSI学生アイデアピッチで岡山大学学生が各賞を受賞

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002963.000072793.html

・【岡山大学】創薬分野での起業をテーマとしたセミナー「スタートアップ成功を目指して～スタートアップ事例とGAPファンドの紹介～」を開催

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002177.000072793.html

・【岡山大学】岡山大学が参画する「Peace & Science Innovation Ecosystem」がJST「大学発新産業創出基金事業 スタートアップ・エコシステム共創プログラム」に採択

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001971.000072793.html

岡山大学津島キャンパス（岡山市北区）

◆本件お問い合わせ先

岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

E-mail：start-up1◎adm.okayama-u.ac.jp

※@を◎に置き換えています

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/news/news_id15343.html

＜岡山大学病院との連携等に関する件（製薬・医療機器企業関係者の方）＞

岡山大学病院 新医療研究開発センター

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

下記URLより該当する案件についてお問い合わせください

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/

＜岡山大学病院との連携等に関する件（医療関係者・研究者の方）＞

岡山大学病院 研究推進課 産学官連携推進担当

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

TEL：086-235-7983

E-mail：ouh-csnw◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/



＜岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8463

E-mail：sangaku◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学の研究機器共用（コアファシリティ）などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究機器の共用の体制・整備等の強化促進に関するタスクフォース（略称：チーム共用）

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8705

FAX：086-251-7114

E-mail：cfp◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://corefacility-potal.fsp.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学のスタートアップ・ベンチャーなどに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

E-mail：start-up1◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://venture.okayama-u.ac.jp/



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岡山大学オリジナルグッズ Online Shop：https://okadaigoods.official.ec/

岡山大学統合報告書2025：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003715.000072793.html

岡山大学SDGsホームページ：https://sdgs.okayama-u.ac.jp/

岡山大学SDGs～地域社会の持続可能性を考える（YouTube）：https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik

岡山大学Image Movie (YouTube)：https://youtu.be/pKMHm4XJLtw

岡山大学地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）：https://j-peaks.orsd.okayama-u.ac.jp/

産学共創活動「岡山大学オープンイノベーションチャレンジ」2026年4月期共創活動パートナー募集中：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003912.000072793.html

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国立大学法人岡山大学は、国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」を支援しています。また、政府の第1回「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞しています。地域中核・特色ある研究大学として共育共創を進める岡山大学にご期待ください

- 岡山大学 文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に採択～地域と地球の未来を共創し、世界の革新の中核となる研究大学：岡山大学の実現を加速とともに世界に誇れる我が国の研究大学の山脈を築く～https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html