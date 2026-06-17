【岡山大学】超伝導が拓く未来社会：地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）シナジーセッション開催 ～核融合から量子医療、ダークマター観測まで～

国立大学法人岡山大学

2026（令和8）年 6月 17日

国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/

◆概 要

国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）は、2026年6月8日に、文部科学省の「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」の一環として、「超伝導」技術の最新動向を共有する「岡山大学J-PEAKSシナジーセッション 超伝導が拓く新しい量子の世界・グリーンエネルギー・ダークマター観測」を、本学津島キャンパスの創立五十周年記念館で開催しました。

「超伝導」とは、ある物質を非常に低い温度まで冷やしたときに、電気抵抗が完全にゼロになる現象であり、これにより無駄のないエネルギー輸送や、強力な磁場の形成などが可能となります。本シンポジウムは、100年の時を超え科学者を魅了してきた超伝導が未来社会にどのような革新をもたらすかを解説することを目的に開催され、当日は、学内外の研究者や学生、企業関係者など100人を超える参加者が集まりました。



オープニングあいさつは那須保友学長が務め、本シンポジウムがJ-PEAKSの取り組みを通じて基礎科学の知見を社会実装や革新的な研究につなげる重要な機会であることを強調し、参加者へ歓迎の意を表しました。基調講演には九州大学大学院システム情報科学研究院長の木須隆暢主幹教授が登壇し、「フュージョンエネルギーの早期実現に向けた超伝導基盤技術の開発」について講演。プロジェクトマネージャーとしてJSTムーンショット型研究開発事業目標10で実施している、核融合発電の鍵を握る超伝導マグネットの開発と将来展望について専門的な視点から解説を行いました。



さらに、招待講演では九州大学大学院システム情報科学研究院の東川甲平教授が、「超伝導電力技術が拓くカーボンニュートラル社会」と題し講演。超伝導と実社会との結びつきに焦点を当てた具体的な事例を提示しました。



その後、本学の研究者による5つの講演が行われ、植田浩史学術研究院環境生命自然科学学域・准教授、笠原成学術研究院先鋭研究領域（異分野基礎）・教授、安立裕人学術研究院先鋭研究領域（異分野基礎）・准教授、紀和利彦学術研究院ヘルスシステム統合科学学域・教授、安達俊介学術研究院環境生命自然科学学域・准教授が登壇。高温超伝導のエネルギー・医療応用、エキゾチック超伝導、超伝導/磁性ナノ多層膜、超伝導量子干渉素子(SQUID)の基礎と生体応用、ダークマター観測など、多岐にわたる研究テーマについて発表を行いました。各講演では、超伝導という一つの物理現象が異なる分野においてどのように活用され、新たな知の創出につながっているかが示され、質疑応答を通じて参加者の理解を深める機会となりました。



本シンポジウムは、超伝導をテーマに本学内外の研究者間の交流を深め、新たな連携のきっかけを生み出す場となりました。

岡山大学の強みの研究拠点である「植物・光エネルギー開発拠点」においては、光合成や植物の構造解明から人工光合成等によるクリーンエネルギー創出およびそれらの成果を社会実装するための革新材料開発をミッションとしています。「超伝導」は、光合成や植物タンパク質構造解析からエネルギー創製につなげるためのデバイスやエネルギー伝送材料として重要であり、今回得られた知見やネットワークを生かし、超伝導技術を始めとする最先端の研究において、地域と地球の未来を共創する革新的な成果を創出していきます。

引き続き、開かれた地域中核・特色ある研究大学：岡山大学の取り組みにご期待ください。

あいさつする那須学長

講演する木須教授（左）、東川教授（右）

講演する岡山大学の研究者（左上から植田准教授、笠原教授、安立准教授、紀和教授、安達准教授）

会場の様子

・地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）採択時プレスリリース

https://prtimes.jp/a/?f=d72793-2346-37b55a2c99cd63aeb51f4023cb9e2835.pdf

・地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）における岡山大学の取組概要（JSPS公表）

https://prtimes.jp/a/?f=d72793-2192-a81e02b7f193b28a1198d950b22037fd.pdf

◆参 考

・岡山大学ビジョン3.0・岡山大学長期ビジョン2050

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/profile/ou-vision.html

・国立大学法人岡山大学研究大学宣言

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003808.000072793.html

・岡山大学高等先鋭研究院 先鋭研究群「植物・光エネルギー開発拠点」

https://j-peaks.orsd.okayama-u.ac.jp/research-excellence/researchers/

・岡山大学 地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）

https://j-peaks.orsd.okayama-u.ac.jp/

◆参考情報

・【岡山大学】文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に採択～地域と地球の未来を共創し、世界の革新の中核となる研究大学：岡山大学の実現を加速とともに世界に誇れる我が国の研究大学の山脈を築く～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html

・【岡山大学】「岡山大学最重点研究分野」を制定～地域と地球の未来を共創し、世界の革新に寄与する研究大学を実現するために～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001601.000072793.html

・【岡山大学】岡山大学4研究所が「高等先鋭研究院」として始動 ～組織としての「箱」ではなく、卓越、イノベーション創出、流動、育成を兼ね揃えた「システム」として運用を開始～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001835.000072793.html

・【岡山大学】岡山大学高等先鋭研究院に先鋭研究群（研究特区）「植物・光エネルギー開発拠点」を認定～わが国屈指の国際競争力を有する研究拠点が研究の卓越性と地球と生態系の健康（Planetary Health）を実現へ

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002489.000072793.html

・【岡山大学】岡山大学高等先鋭研究院先鋭研究群「植物・光エネルギー開発拠点」キックオフミーティングを開催

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002653.000072793.html

・【岡山大学】岡山大学高等先鋭研究院 先鋭研究群 令和7年度「植物・光エネルギー開発拠点」研究報告会を開催

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003954.000072793.html

・【岡山大学】第1回 岡山大学 地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）シナジーセッションを開催 ～わが国の研究大学の山脈を築くためのシナジーの種をまく～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002335.000072793.html

・【岡山大学】日本学術振興会（JSPS）主催「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）キックオフシンポジウム」に那須保友学長が登壇～わが国の研究大学の山脈（PEAKS）形成のために、「競争」から「共創」への転換で社会変革を！～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002353.000072793.html

・【岡山大学】那須保友学長が文部科学省主催シンポジウムに登壇～地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）での岡山大学の挑戦を紹介～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002850.000072793.html

・【岡山大学】岡山大学J-PEAKSシンポジウム ～地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）による大学改革の最前線を開催～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000004009.000072793.html

・【岡山大学】自由民主党本部で那須保友学長が「研究大学に向けた大学法人経営改革」について講演

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000004047.000072793.html

・【岡山大学】JSPS主催「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）勉強会 我が国における研究基盤の強化推進のための技術職員とその組織の変革～課題と必要性を含めて～」で岡山大学の取り組みについて紹介

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000004039.000072793.html

・【岡山大学】材料科学をテーマにしたJ-PEAKS特別セミナー「New Horizons in Advanced Materials Science」を開催～国内外の第一線研究者が材料開発・応用を語る～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000004014.000072793.html

・【岡山大学】J-PEAKS特別セミナー「New Horizons in Advanced Materials Science」を開催～循環型社会の実現に向けた先進材料研究の最前線～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000004096.000072793.html

◆本件お問い合わせ先

岡山大学研究力・イノベーション創出強化実現会議

（担当窓口：研究・イノベーション共創管理統括部 研究協力課）

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟

TEL：086-251-8442

E-mail：innovation◎adm.okayama-u.ac.jp

※◎を@に置き換えて送信してください

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/news/news_id15434.html

＜岡山大学病院との連携等に関する件（製薬・医療機器企業関係者の方）＞

岡山大学病院 新医療研究開発センター

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

下記URLより該当する案件についてお問い合わせください

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/

＜岡山大学病院との連携等に関する件（医療関係者・研究者の方）＞

岡山大学病院 研究推進課 産学官連携推進担当

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

TEL：086-235-7983

E-mail：ouh-csnw◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/



＜岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8463

E-mail：sangaku◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学の研究機器共用（コアファシリティ）などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究機器の共用の体制・整備等の強化促進に関するタスクフォース（略称：チーム共用）

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8705

FAX：086-251-7114

E-mail：cfp◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://corefacility-potal.fsp.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学のスタートアップ・ベンチャーなどに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

E-mail：start-up1◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://venture.okayama-u.ac.jp/



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岡山大学SDGsホームページ：https://sdgs.okayama-u.ac.jp/

岡山大学SDGs～地域社会の持続可能性を考える（YouTube）：https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik

岡山大学Image Movie (YouTube)：https://youtu.be/pKMHm4XJLtw

岡山大学地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）：https://j-peaks.orsd.okayama-u.ac.jp/

産学共創活動「岡山大学オープンイノベーションチャレンジ」2026年4月期共創活動パートナー募集中：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003912.000072793.html

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国立大学法人岡山大学は、国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」を支援しています。また、政府の第1回「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞しています。地域中核・特色ある研究大学として共育共創を進める岡山大学にご期待ください

- 岡山大学 文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に採択～地域と地球の未来を共創し、世界の革新の中核となる研究大学：岡山大学の実現を加速とともに世界に誇れる我が国の研究大学の山脈を築く～https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html