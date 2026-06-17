「Girls Planet 999」などのサバイバル番組に出演して注目を集めていたYOU DAYEON（ユ・ダヨン）のリードトラック配信スタート。そしてMV公開！

日本コロムビア株式会社

6月24日（水）にアルバム『Dream Rusher』で日本デビューする、韓国出身ソロアーティスト YOU DAYEON（ユ・ダヨン）。

そのアルバムからのリードトラック「Dream Rusher」の配信が本日スタートし、MVが本日21時に公開される。

YOU DAYEON（ユ・ダヨン）は、韓国では、「Girls Planet 999」「SHOW ME THE MONEY」などのサバイバル番組に出演して注目を集め、ボーカル・ラップ・ダンスパフォーマンスの全てをこなすオールラウンダーとしての実力が評価されている。かつてはガールズグループ「LIPBUBBLE（リップバブル）」のメンバーとしても活動し、2023年リリースのシングル「down down down」でソロアーティストとしてデビュー。

そして、6月24日（水）に日本コロムビアより、アルバム『Dream Rusher』にて、日本デビューを飾る。

リード曲である「Dream Rusher」は、本日より配信スタート。韓国でリリースしていた楽曲とは、

一味違った日本オリジナルソングとなっている。

歌詞にもある、誰にも見せない情熱、どんな道でも乗り越えてゆく、まだ名前のない Shooting Starなど、

まさに幾度のチャレンジをして来た彼女の事を表すようなポジティブな歌詞、そしてサウンドは、予想を裏切るような

王道のJ-POPさながらである。

この1曲で彼女は新たな道を進み始めることになるであろう。

【本人コメント】

日本のネコ(※)のみなさん、アンニョンハセヨ！ユ・ダヨンです。

ついに日本デビューをすることになりました。

日本語はまだつたないですが、一生懸命レコーディングして準備しました！

たくさん愛してください！ありがとうございます(ハート)

(※ 네코/NEKKOというDAYEONのファンダム名)

このデビューアルバムの特典会が6月上旬から決定。彼女の魅力を、その目で確かめて欲しい。

ミニライブ＆特典会の詳細、購入特典などはレーベルサイトにて。

【商品情報】

JAPAN DEBUT 1st ALBUM 『Dream Rusher』

2026年6月24日（水）リリース

初回盤 COCP-42719（CD+24Pフォトブックレット+トレカ）\3,300（税込）

通常盤 COCP-42720（CD+トレカ）\2,200（税込）

CD収録曲《全６曲》

M1- Dream Rusher

M2- Harmonic etude

M3- Precious time

M4- Let it shine

M5- Dream Rusher -English ver-

M6- Precious time -English ver-

「Dream Rusher」先行配信

2026年6月17日（水）リリース

https://youdayeon.lnk.to/DreamRusher

「Dream Rusher」MUSIC VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=d9kivKbawxU

【配信キャンペーン情報】

＜LINE MUSIC再生回数キャンペーンの開催が決定！＞

対象期間中にLINE MUSICにて「Dream Rusher」をたくさん聴いてくださった方の中から

抽選で再生回数に応じて各種特典をプレゼント！

・賞品

●A賞＜抽選＞：サイン入りチェキ

●B賞＜全員＞：直筆メッセージ入りデジタルスマホ壁紙

・応募条件

●A賞：「Dream Rusher」を500回以上再生の上、ご応募頂いた方の中から抽選で10名様

●B賞：「Dream Rusher」を50回以上再生の上、ご応募頂いた方全員

※抽選の特典は再生回数が多いほど当選確率UP!

▽詳細はこちら

https://columbia.jp/artist-info/youdayeon/info/93479.html

【購入者特典】

・全国共通特典：フォトカード（全3種ランダム）

・Amazon.co.jp：メガジャケ

▽詳細はこちら

https://columbia.jp/artist-info/youdayeon/info/93349.html

【ミニライブ＆特典会情報】

6/19（金）HMV&BOOKS SHIBUYA 6Fイベントスペース

1部 17:00 2部 19:00

6/20（土）ヴィレッジヴァンガード+PLUS イオンレイクタウンmori 店内イベントスペース

1部 13:00 2部 15:00

6/21（日）タワーレコード横浜ビブレ店 店内イベントスペース

1部 13:00 2部 15:00

6/22（月）タワーレコード池袋店 店内イベントスペース

1部 17:00 2部 19:00

6/23（火） タワーレコード横浜ビブレ店 店内イベントスペース

1部 17:00 2部 19:00

6/24（水） タワーレコード池袋店 店内イベントスペース

1部 17:00 2部 19:00

6/25（木）タワーレコード渋谷店5F 店内イベントスペース

1部 17:00 2部 19:00

6/26（金）タワーレコード池袋店 店内イベントスペース

1部 17:00 2部 19:00

6/27（土）タワーレコード錦糸町パルコ店 店内イベントスペース

1部 13:00 2部15:00

6/28（日） 新宿マルイメン 8Fイベントスペース

1部 13:00 2部15:00

▽詳細はこちら

https://columbia.jp/artist-info/youdayeon/info/93465.html

【関連リンク】

Instagram：https://www.instagram.com/dayeon_you

オフィシャルInstagram：https://www.instagram.com/youdayeon_official/

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日本公式ファンクラブ：https://youdayeon.jp/

レーベルサイト：https://columbia.jp/artist-info/youdayeon/