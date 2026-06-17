JOPT公式ポーカーアプリ『JOPT Games』本日6月17日リリース｜WSOP/JOPTへ無料で参加できる。

ジャパンオープンポーカーツアー株式会社

『JOPT Games』は、スマートフォンからポーカーをプレイし、アプリ内で開催される予選を通じて、WSOPやJOPTなど国内外のライブイベントへの挑戦を目指すことができるアプリです。



『JOPT Games』では、6月18日(木)～6月22日(月)の5日間、無料で参加できるWSOP予選を開催します。



本予選では、5日間合計約1,500万円分、各回約300万円分のWSOPまたはJOPTチケットをご用意しています。

入賞者は順位に応じて、150万円分のWSOPメインチケット や JOPTプラチナムのチケットなどを選択することができます。



World Series of Pokerは、アメリカ・ラスベガスで開催される世界最大級のポーカーイベントです。中でもMain Eventは、世界中のポーカープレイヤーが目標とする代表的な大会のひとつとして知られています。

Main Eventの参加費は日本円で約150万円。2025年大会では約1万人が参加し、賞金総額は約136億円、優勝賞金は約15億円となりました。



『JOPT Games』で開催するWSOP予選では、スマートフォンからWSOP対象イベントへの参加権獲得を目指すことができます。



また、入賞者は順位に応じてWSOP参加権またはJOPTチケットを選択できるため、海外イベントへの挑戦だけでなく、国内のJOPTイベントへの挑戦にもつなげることができます。

『JOPT Games』とは

『JOPT Games』は、アジア最大級のポーカーイベントを主催する「JOPT」が手がけるスマートフォン向けポーカーアプリです。

最大の特徴は、オンラインでのプレイがアプリ内だけで完結せず、WSOPやJOPTなどのライブイベントへの挑戦につながっている点です。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=tz_9ZXtK6VI ]

スマホから、すべてのポーカーイベントへ。

『JOPT Games』は、ポーカーを楽しむだけでなく、すべてのポーカーイベントに挑戦するためのアプリです。

サテライト参加までの流れ

『JOPT Games』のサテライトには、アプリ内から参加できます。



まずは、App StoreまたはGoogle Playから『JOPT Games』をダウンロードしてください。

アプリを起動後、案内に沿ってアカウント登録を行うことで、アプリ内の各種イベントに参加できるようになります。



登録後は、アプリ内で開催中のサテライトを確認し、参加したいイベントを選択してエントリーします。

3つのステージを勝ち上がり、ライブイベントへ

『JOPT Games』のサテライトは、3つのステージで構成されています。

最初の入口となるのは、トライアルステージ です。

トライアルステージを通過すると、次の サテライトステージ へ進むためのチケットを獲得できます。



また、トライアルステージでは、無料で参加できる「フリーロール」が開催され、チケットを持っていない初めての方でも参加することができます。



次のサテライトステージを勝ち上がると、ファイナルステージへ進むためのチケットを獲得できます。



ファイナルステージでは、獲得したファイナルチケットを使用して対象イベントにエントリーします。

必要なファイナルチケットの枚数はイベントごとに異なるため、詳細は公式HPやアプリ内でご確認ください。

チケットの入手方法

1. ステージを勝ち抜いて獲得する

各ステージを通過することで、次のステージに進むためのチケットを獲得できます。

定期的に開催されるフリーロールに参加いただくと無料で トライアルチケット を獲得することができます。



トライアルステージを通過すると、サテライトステージで使用できる サテライトチケット を獲得できます。

サテライトステージを勝ち抜くと、ファイナルステージで使用できる ファイナルチケット を獲得できます。



ポーカー初心者の方でも無料で参加できるためご気軽に挑戦いただけます。

2. ECサイトで購入する

チケットは、6月17日以降に販売開始予定のECサイトにて購入できます。



参加したいステージやイベントに応じて必要なチケットを購入し、アプリ内で使用することで、対象ステージへエントリーできます。

3. サブスクに加入する

JOPT Gamesでは、SILVER と GOLD の2つのサブスクプランをご用意しています。



サブスクに加入すると、毎月プランに応じたチケットが付与されます。

継続的にサテライトへ参加したい方や、ライブイベントへの挑戦を目指したい方にとって、お得にご利用いただけるプランです。

6月18日(木)より、WSOP 2026 Main Eventサテライトを5日間開催

『JOPT Games』では、6月18日(木)～6月22日(月)の5日間、毎日21:00よりWSOP予選を開催します。

◆概要[表1: https://prtimes.jp/data/corp/76570/table/92_1_f7f1021400b1fb82012873e7c9c29b4c.jpg?v=202606180951 ]◆入賞特典

5日間合計で、以下の内容をご用意しています。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/76570/table/92_2_36e7d95bde05285af38ff8ff962fcd97.jpg?v=202606180951 ]

入賞者は、WSOP参加権またはJOPTチケットを選択いただくことができます。

予選についての詳細は、HP(https://japanopenpoker.com/games/wsop-jopt2026tokyo02/)をご確認ください。





『JOPT Games』では、今後もJOPTをはじめとした国内外のライブイベントにつながるサテライトやオンラインイベントを順次開催予定です。

最新情報

『JOPT Games』の最新情報やキャンペーン情報は、公式サイト(https://japanopenpoker.com/games/)、公式X(https://x.com/JOPT_Games)、公式LINE(https://jopt-line.gamesjopt.workers.dev/auth/line?ref=jd6ydd)にて順次お知らせします。

◆概要

タイトル：JOPT GAMES

配信日：2026年6月17日（水）

対応OS：iOS/Android ※一部非対応の端末があります。

料金：基本プレイ無料 ※一部アイテム課金あり

提供：ジャパンオープンポーカーツアー株式会社(https://japanopenpoker.com/)

アプリダウンロードはこちら(https://japanopenpoker.com/games/)



JOPT Games 公式サイト(https://japanopenpoker.com/games/)

JOPT Games 公式X(https://x.com/JOPT_Games)

JOPT Games 公式LINE(https://jopt-line.gamesjopt.workers.dev/auth/line?ref=jd6ydd)