『クラッシュ・オブ・クラン』、サッカー界のレジェンドであるティエリ・アンリ、カカ、バスティアン・シュヴァインシュタイガーを起用したサッカーテーマのキャンペーンを展開

Supercell Oy- ティエリ・アンリ、カカ、バスティアン・シュヴァインシュタイガーが出演するサッカーテーマのキャンペーンを展開。『クラッシュ・オブ・クラン』で最も復活を望まれていたコミュニティ機能「グローバルチャット」が帰ってきます。進化を遂げて復活した「グローバルチャット」において、3人のレジェンドが戦場へ参戦。勝利をつかむための戦略や戦術を語り、「勝敗がこれまで以上にプレイヤーの手に委ねられている」ことを表現します。- サッカー界最大のイベントに合わせて、『クラッシュ・オブ・クラン』でもサッカーをテーマとするゲーム内イベントを開催。プレイヤーは特別な「クラン対戦リーグ」に参加することができます。

モバイル端末向けゲームの開発・運営を行うSupercell（本社：フィンランド、CEO：Ilkka Paananen）は、人気モバイルゲーム『クラッシュ・オブ・クラン』において、サッカー界のレジェンドであるティエリ・アンリ、カカ、バスティアン・シュヴァインシュタイガーを起用したサッカーテーマのキャンペーンを6月17日より開始します。

本キャンペーンでは、『クラッシュ・オブ・クラン』で最も復活を望まれていたコミュニティ機能「グローバルチャット（Global Chat）」が復活します。

サッカー界最大のイベントへの期待が高まるなか、Supercellは頂上決戦への熱い想いを取り入れるべくティエリ・アンリ、カカ、バスティアン・シュヴァインシュタイガーを起用。世界最大のトーナメントとグローバルチャット機能の復活を華やかに盛り上げます。

新しいグローバルチャット機能は、全世界で6月17日に公開されます。刷新されたゲーム内プラットフォームでは、世界中のプレイヤーが自分に合ったクランを見つけ、勝利のための戦略や戦術を話し合うことができます。

勝利がこれまで以上にプレイヤーの手に委ねられていることを表現するため、3人のレジェンドがシネマティックなローンチ映像に出演します。しかし、3人の様子はファンが見慣れている姿とは少し違っています。格式高いスポーツドキュメンタリーのような映像の中で、3人は競技、統率力、そして頂点をめぐる戦いに勝つための条件について語ります。一見すると見慣れた光景が続きますが、カメラが彼らの手元を映し出した瞬間…。

『クラッシュ・オブ・クラン』のフィールドに適応した選手たちは、足ではなく、指先を使って戦います。試合の舞台が変わっても勝負を続け、状況に合わせて進化するのが、卓越したアスリートなのです。

このキャンペーンの柱となっているのが、サッカーをテーマにしたゲーム内イベントです。このイベントでは、プレイヤーは特別な「クラン対戦リーグ」に参加することができます。ゲーム内でバトルに参加するもよし。画面上で繰り広げられる戦いを全世界から観戦するもよし。プレイヤーは、世界最高峰の競技イベントに没頭することができます。

ティエリ・アンリは、次のようにコメントしています。

「競技とは一種のマインドセットで、フィールドでもスマホの画面でも、勝ちたいという思いは同じです。『クラッシュ・オブ・クラン』の戦いはサッカーとは異なりますが、戦いの激しさは変わりません。フィールドにいても戦場にいても、コミュニケーションは戦略のカギとなります。そして、グローバルチャットのように戦略や戦術をシェアできる場があることは、勝利を大きく左右するはずです」

カカは、次のようにコメントしています。

「『クラッシュ・オブ・クラン』のコミュニティにとって、グローバルチャットの復活は大きなプラスになることでしょう。サッカーと同じように、『クラッシュ・オブ・クラン』の真の魅力は、人と人の繋がり、戦術の共有、チームの団結にあるからです。私はいつもフィールドで戦術を考えてきましたが、今はその戦略をゲームの中で楽しんでおり、次の攻撃に向けて準備は万端です。この伝説的なチームの一員になれたことを、非常に嬉しく思います。よりダイナミックで刺激的になった『クラッシュ・オブ・クラン』を楽しみにしています」

バスティアン・シュヴァインシュタイガーは、次のようにコメントしています。

「優れたサッカーチームは、コミュニケーション、信頼、適切な戦術のうえに成り立ちます。私のキャリアにおいて最も輝かしい瞬間は、チームが一致団結し、誰もが自分の役割を果たしている時に生まれました。それと同じく、チームワークと戦略によって人と人を結びつけられるところが、『クラッシュ・オブ・クラン』の魅力です。今回のコラボに参加できたことをとても光栄に思います」

復活した「グローバルチャット」は、6月から『クラッシュ・オブ・クラン』で体験でき、サッカーをテーマにしたゲーム内イベントにも参加でき、サッカー界のレジェンドたちが織りなす競技の真髄を楽しむことができます。

最新情報は『クラッシュ・オブ・クラン』の公式SNSチャンネル（YouTube (https://www.youtube.com/@ClashofClansJapan)/ X(https://x.com/ClashofClansJP)）よりご確認いただけます。

■Supercellについて

Supercellは、フィンランドのヘルシンキに本社を置くゲーム会社で、サンフランシスコ、ロンドン、ソウル、上海にオフィスを構えています。2010年の設立以来、『ヘイ・デイ』、『クラッシュ・オブ・クラン』、『ブーム・ビーチ』、『クラッシュ・ロワイヤル』、『ブロスタ』、『スクワッド・バスターズ』の6つのタイトルをグローバルリリースしています。Supercellは誰もが末永く楽しめ、永遠に記憶に残るゲームを世に送り出すことを目指しています。