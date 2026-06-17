【岡山大学】岡山大学・米国務省 2026年度「重要言語奨学金（CLS）プログラム」開講式を挙行

国立大学法人岡山大学

2026（令和8）年 6月 17日

国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/

◆概 要

国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）は、米国務省により選抜された全米トップクラスの大学生・大学院生が他国の言語と文化を集中的に学ぶ「米国務省重要言語奨学金（Critical Language Scholarship：CLS）プログラム」の日本唯一の受入機関として2019年に採択され、以来継続して同プログラムを実施しています。今年も、アメリカ全土から来日した25人の大学生・大学院生が岡山大学に滞在し、日本語や日本文化について集中的に学びます。



2026年6月11日に本学津島キャンパスの国際交流会館で実施した開講式では、菅誠治理事（教学担当）・上席副学長による開会のあいさつの後、那須保友学長が式辞を述べました。那須学長は、自身の米国での留学経験に触れながら、「海外での経験は、その後の人生やキャリアに大きな影響を与える。岡山大学での学びや交流が、皆さんにとって実りある経験となることを願っている」と参加学生を激励しました。また、日本語学習に加え、本学学生や地域の人々との交流を積極的に楽しみ、岡山での生活を満喫してほしいと期待を寄せました。



その後、本学関係者およびクラス担当教員の紹介に続き、CLS学生25人が一人ひとり自己紹介を行いました。



CLS学生を代表して、カリフォルニア大学バークレー校でコンピュータサイエンスを専攻するMia Escobarさんがあいさつを行いました。Escobarさんは、高校卒業後に日本へ留学した際に出会ったホストファミリーとの交流が日本語学習の原点となったことや、コミュニティカレッジ在学中にさまざまな困難を乗り越えながら学習を続けてきた経験を紹介しました。また、「この夏は語学力の向上だけでなく、文化的な理解を深め、お互いから学び合う機会にしたい」と抱負を述べ、参加学生へ「限界や困難を乗り越えることで新たな可能性が広がる」と呼びかけました。



続いて、2024年度修了生のGabe Baskinさん、2025年度修了生のMichelle Wongさんからビデオメッセージが寄せられ、自身のCLSプログラムでの経験や成長について語るとともに、参加学生へ激励の言葉を送りました。



最後に、CLSエグゼクティブ・ディレクターを務める横井篤文副学長（グローバル・エンゲージメント担当）が閉会のあいさつを行い、開講式を締めくくりました。



CLSプログラムでは、日本語授業に加え、本学学生とのランゲージパートナー活動や日本人学生との交流、地域社会との交流活動など、多様な学習機会が用意されています。参加学生は約8週間にわたり、日本語運用能力の向上と日本社会・文化への理解を深めます。引き続き、開かれた地域中核・特色ある研究大学：岡山大学の取り組みにご期待ください。





〇米国務省重要言語奨学金 （CLS）プログラムとは

国家安全保障や経済発展の観点から重要な役割を果たす言語の人材育成を目的として米国務省が実施しているプログラムです。日本では2010年から受入れが開始されており、国際教育・交流を専門とする米国非営利団体American Councils for International Educationが運営しています。

CLS学生代表Mia Escobarさんのスピーチの様子

集合写真



◆参 考

・岡山大学グローバル人材育成院

https://intl.okayama-u.ac.jp/

◆参考情報1

・岡山大学・米国務省「重要言語奨学金（CLS）プログラム」歓迎式典を挙行（2019年6月20日）

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/topix/topix_id507.html

・米国務省「重要言語奨学金（CLS）プログラム」の留学生らが松琴寺、犬島を訪問（2019年7月11日）

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/news/news_id8627.html

・岡山大学・米国務省「重要言語奨学金（CLS）プログラム」秋期オンラインコース開講式を挙行（2020年10月5日）

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/news/news_id9679.html

・岡山大学・米国務省「重要言語奨学金（CLS）プログラム」秋期オンラインコース閉講式を挙行（2020年11月25日）

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/news/news_id9812.html

・CLS第一期生・フルブライト奨学生のデイビッド・アンダーソンさんが来学

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/topix/topix_id610.html

・【岡山大学】岡山大学・米国務省「重要言語奨学金（CLS）プログラム」 夏期オンラインコース開講式を挙行しました

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000127.000072793.html

・【岡山大学】岡山大学・米国務省「重要言語奨学金（CLS）プログラム」夏期オンラインコース閉講式を挙行しました

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000231.000072793.html

・【岡山大学】岡山大学環境理工学部「水域環境管理学」講義と米国務省「重要言語奨学金（CLS）プログラム」夏期オンラインコースが合同授業を実施しました

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000173.000072793.html

・【岡山大学】岡山大学・米国務省「重要言語奨学金（CLS）プログラム」 夏期オンラインコース開講式を挙行しました

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000725.000072793.html

・【岡山大学】岡山大学・米国務省「重要言語奨学金（CLS）プログラム」 夏期オンラインコース閉講式を挙行しました

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000812.000072793.html

・【岡山大学】岡山大学・米国務省「重要言語奨学金（CLS）プログラム」 開講式を挙行しました（2023年6月16日）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001498.000072793.html

・【岡山大学】岡山大学・米国務省「重要言語奨学金（CLS）プログラム」 閉講式を挙行しました（2023年8月8日）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001589.000072793.html

【岡山大学】岡山大学・アメリカ国務省「重要言語奨学金（CLS）プログラム」 開講式を挙行しました（2024年6月14日）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002285.000072793.html

・【岡山大学】岡山大学・アメリカ国務省「重要言語奨学金（CLS）プログラム」 閉講式を挙行しました（2024年8月8日）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002432.000072793.html

・【岡山大学】岡山大学・アメリカ国務省「重要言語奨学金（CLS）プログラム」 開講式を挙行しました（2025年6月12日）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003180.000072793.html

・【岡山大学】岡山大学・アメリカ国務省 2025年度「重要言語奨学金（CLS）プログラム」閉講式を挙行（2025年8月7日）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003378.000072793.html

◆参考情報2

・【岡山大学】ハーバード大学に留学中の学部生・大学院生への対応について（第1報）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003140.000072793.html

・【岡山大学】アメリカ国務省教育・文化局関係者らが那須保友学長を表敬訪問～日米の教育交流をさらに深化～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003270.000072793.html

岡山大学津島キャンパス（岡山市北区）

◆本件お問い合わせ先

岡山大学 グローバル人材育成院／学務部 国際教育推進課

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中2-1-1 岡山大学津島キャンパス

TEL：086-251-7079

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/news/news_id15439.html



＜岡山大学病院との連携等に関する件（製薬・医療機器企業関係者の方）＞

岡山大学病院 新医療研究開発センター

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

下記URLより該当する案件についてお問い合わせください

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/

＜岡山大学病院との連携等に関する件（医療関係者・研究者の方）＞

岡山大学病院 研究推進課 産学官連携推進担当

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

TEL：086-235-7983

E-mail：ouh-csnw◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/



＜岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8463

E-mail：sangaku◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学の研究機器共用（コアファシリティ）などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究機器の共用の体制・整備等の強化促進に関するタスクフォース（略称：チーム共用）

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8705

FAX：086-251-7114

E-mail：cfp◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://corefacility-potal.fsp.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学のスタートアップ・ベンチャーなどに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

E-mail：start-up1◎adm.okayama-u.ac.jp

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岡山大学SDGs～地域社会の持続可能性を考える（YouTube）：https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik

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岡山大学地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）：https://j-peaks.orsd.okayama-u.ac.jp/

産学共創活動「岡山大学オープンイノベーションチャレンジ」2026年4月期共創活動パートナー募集中：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003912.000072793.html

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国立大学法人岡山大学は、国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」を支援しています。また、政府の第1回「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞しています。地域中核・特色ある研究大学として共育共創を進める岡山大学にご期待ください

- 岡山大学 文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に採択～地域と地球の未来を共創し、世界の革新の中核となる研究大学：岡山大学の実現を加速とともに世界に誇れる我が国の研究大学の山脈を築く～https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html)