ラインナップ発表！あいぱく限定メニューも登場！全国から厳選したご当地アイスが岡山天満屋に大集結！

株式会社アイスクリーム・ラバー

いよいよ本格的な夏の到来。連日の暑さが続く中、多くの皆さまに“涼”と“癒し”をお届けするため、全国各地から選りすぐりのご当地アイスが岡山に集結します。

2026年7月8日（水）から7月27日（月）までの20日間、岡山県を代表する老舗百貨店・天満屋 岡山本店の7階催場にて、累計来場者450万人超を誇る国内最大級のアイスクリームイベント「アイスクリーム万博「あいぱく(R) OKAYAMA 2026」を開催いたします。

岡山天満屋での開催は今回が初めて。岡山ではなかなか出会えない全国各地のご当地アイスや話題の商品が一堂に会し、この夏だけの特別なアイス体験をお届けします。

31ブランド・100種類以上のご当地アイスが集結

あいぱく(R) OKAYAMA 2026

年間1,000種類以上のアイスを食べるアイス評論家・アイスマン福留をはじめ、アイスマニアによる団体『日本アイスマニア協会』が厳選した、日本全国の個性豊かなご当地アイスや話題の商品が一堂に会します。

北海道の牧場でしか味わえない濃厚なソフトクリームや、地元で長年愛され続けるロングセラーアイス、素材や製法にこだわったご当地アイスなど、岡山ではなかなか出会えない逸品が勢ぞろい。まだ知られていない地域の魅力や生産者の想いが詰まった“ご当地アイスの世界”をお楽しみいただけます。

また、アイスを通じて全国各地を旅するような気分を味わえるのも「あいぱく(R)」ならではの魅力です。暑い夏にぴったりのひんやりスイーツを味わいながら、日本各地の食文化や地域の魅力にも触れていただけます。

この夏は、岡山天満屋で開催される「あいぱく(R) OKAYAMA 2026」で、ここでしか出会えないご当地アイスとの特別な時間をお楽しみください。

商品紹介

チーズケーキソフトクリーム／ソラアオ

※ソラアオ出店期間は、7月15日～27日となります。

京都発、素材にこだわるチーズケーキ専門店『ソラアオ』があいぱく初登場！厳選した素材を使用し、濃厚でありながら上品な味わいのチーズスイーツを展開。チーズの魅力を存分に楽しめる人気ブランドです。京都で人気の夏季限定チーズケーキソフトを、あいぱく限定で特別販売。

チーズケーキソフトクリーム／ソラアオ

あいぱく限定のメニュー『スペシャリティーチーズケーキソフト』も登場！

香ばしいワッフルボールに、ソラアオのチーズケーキソフトをたっぷりと絞り、プレーンチーズケーキを贅沢にトッピング。さらに、京都・宇治産いちご「紅ほっぺ」を使用した自家製コンフィチュールをたっぷりとかけ、華やかな味わいに仕上げています。

スペシャリティーチーズケーキソフト／ソラアオ

なめらかなチーズケーキソフト、濃厚なチーズケーキ、甘酸っぱい苺コンフィチュール、香ばしいワッフルボールが織りなすハーモニーは格別。チーズケーキ専門店ならではのこだわりが詰まった、ここでしか味わえないあいぱく限定のスペシャルメニューです。

幸せメロンパフェ／自然素材の菓子工房 ましゅれ

北海道産の無添加ケーキ＆ソフトクリーム店『ましゅれ』があいぱく岡山初登場！北海道以外でましゅれのソフトクリームを味わえるのはあいぱくだけの特別な機会です。美瑛町放牧酪農場のジャージーミルクと砂糖のみで作られた無添加ソフトは絶品。その場で焼き上げる自社手作りコーンは繊細な味わいが特徴です。

幸せメロンパフェ／自然素材の菓子工房 ましゅれ

今回のあいぱくでは、北海道産青肉メロンを使用した『幸せメロンパフェ』が初登場！素材の魅力を存分に味わえる特別な逸品です。自家製メロンソースがたっぷりかかった特別感あふれるメロンパフェ。夏の時期だからこそ、味わえる季節の限定パフェをお届けします。

SILS生チョコパフェ／シルスマリア

生チョコレート発祥の名店「シルスマリア」があいぱく岡山初登場！深煎りカカオの香ばしさと上質なバニラの香りが調和した大人向けの「シルスビター」を使用したソフトクリームは、店舗でも人気の逸品です。チョコレートソフトクリームや生チョコフレーバーの愛好家には見逃せない一品。

SILS生チョコパフェ／シルスマリア

今回のあいぱくでは、限定のスペシャルパフェが登場！生チョコソフト、シルスミルク、チョコレートムースを贅沢に組み合わせました。さらに、フランス・ゲランド産の塩を使用したクッキーが味わいのアクセントに。生チョコ発祥の店ならではのこだわりが詰まった、特別なご褒美パフェをぜひお楽しみください。

苺大福、日の丸弁当／アイスビストロヒライ

(注：ボロネーゼも日の丸弁当もアイスです。)

香川県高松市のアイス専門店『アイスビストロヒライ』は、贅沢なハイブリッドソフトクリーム『苺大福ソフト』を販売！過去の開催では、長蛇の列ができるほど人気の店舗です。オーダーを受けてから、その場で焼いて提供するコーンは香ばしくてカリッカリの食感！

苺大福／アイスビストロヒライ

今回のあいぱくでは、遊び心と技術を結集させた渾身の創作メニューをご提供。

また、７月18日からはパスタに見立てたソフトクリームとフルーツで表現した「ボロネーゼ」、ソフトクリームを使って日本の食卓を再現した「日の丸弁当」など、観る楽しさも追求したメニューを販売。

日の丸弁当／アイスビストロヒライ

驚きと笑顔を生む創作アイスを存分にお楽しみください。

焼き芋クリームチーズアイス／神戸芋屋 志のもと

神戸発のさつまいもスイーツ専門店 「神戸芋屋 志のもと」が登場。温かい蜜芋と組み合わせるのは、クリームチーズアイス。濃厚でありながら爽やかなクリームチーズの酸味と、蜜芋のねっとりとした甘さが絶妙に絡み合い、極上のハーモニーを生み出します。

焼き芋クリームチーズアイス／神戸芋屋 志のもと

試作を重ねた結果、ほうじ茶や塩キャラメルといった候補を抑え、最も相性が良く、見た目も美しいクリームチーズアイスを採用。この相性抜群の組み合わせは、本店イートインメニュー化も決定するほどの自信作です。

生黒ごまソフト/ごまソースがけ／K.L.I.M

北海道発の人気店「K.L.I.M」も参戦。“生黒ごま”の魅力を最大限に引き出したソフトクリームが看板商品の専門店。丁寧にすり上げた黒ごまを使用し、香ばしさとコク、そしてなめらかな口どけを実現。一般的なごまスイーツとは一線を画す、素材本来の濃厚な風味が楽しめます。

生黒ごまソフト/ごまソースがけ／K.L.I.M

自社で独自のクラフトソフトクリームに黒ごまを掛け合わせた、ひと口で広がる奥深いコクと、すっきりとした後味が特徴のソフトクリームです。

あいぱく(R)フラワーサンデー 苺のミルフィーユ／あいぱく(R)TOKYO

※あいぱくTOKYO出店期間は、7月8日～14日となります。

あいぱくの店舗「あいぱく(R)TOKYO」が提供するソフトクリームは、アイス評論家・アイスマン福留が全国を巡り出会った、厳選原料のみを使用したクラフトソフトクリームです。

あいぱく(R)フラワソフト／あいぱく(R)TOKYO

原料の選定にとことんこだわり、抽出にはイタリア製の最高級マシン「カルピジャーニ」を使用。極上の原料と技術が融合した、なめらかで濃厚な一杯をぜひ会場でお楽しみください。

あいぱく(R)フラワーサンデー 苺のミルフィーユ／あいぱく(R)TOKYO

さらに、イベント限定メニューも登場！1日150食限定の『あいぱくフラワーサンデー 苺のミルフィーユ』を販売。旬の苺をふんだんに使った贅沢な一品です。店舗でも人気の『あいぱくフラワーサンデー ミルク＆キャラメル』もラインナップ。会場でしか味わえないサンデーをぜひお楽しみください。

※表示価格は税込みとなります。 ※写真はイメージです。

※販売数には限りがございます。

『ICECREAM HOLIC』同時開催！

アイスクリームをテーマにした創作雑貨の祭典『ICECREAM HOLIC（アイスクリーム・ホリック）』を同時開催。アイスクリームに情熱を注ぐクリエイター作品が集結し、甘くて冷たい世界から着想を得た唯一無二の作品の数々をご覧いただけます。情報については改めて公式SNSなどでお知らせ致します。

『ICECREAM HOLIC』同時開催岡山を代表する老舗百貨店で初開催！

会場となる岡山天満屋は、1829年（文政12年）創業の歴史を持つ老舗百貨店です。岡山の中心市街地・表町エリアを代表する商業施設として、長年にわたり地域の人々に親しまれてきました。

今回、その岡山天満屋でアイスクリーム万博「あいぱく(R)」を初開催。全国各地から選りすぐりのご当地アイスが集結し、歴史ある百貨店の催場が期間限定の“アイスの祭典”へと生まれ変わります。岡山ではなかなか出会えない人気アイスや話題の商品を楽しめる貴重な機会として、多くの注目を集めることが期待されています。

あいぱく(R)とは

「あいぱく(R)」は、アイスクリームの素晴らしさと魅力を広めるべく、”アイス好きの楽園空間”をコンセプトに、一般社団法人日本アイスマニア協会が日本全国各地から厳選したアイスクリームを販売するイベントです。2015年に第1回を東京・原宿にて初開催。全国各地で開催を重ね、おかげさまで累計来場者数450万人を動員する国内最大のアイスクリームイベントになりました。その場で食べる実演販売のソフトクリーム、ジェラートはもちろんのこと、お持ち帰り・お土産用のカップアイスも大人気です。

お持ち帰り大歓迎！あいぱく(R)オリジナル保冷バッグ（ドライアイス付）

会場でアイスを楽しむだけでなく、「お土産として持ち帰って家でゆっくり食べたい！」という方のために、「あいぱく(R)オリジナル保冷バッグ（ドライアイス付き）」を600円（税込）で販売します。

● ドライアイスのみの追加購入も可能（180円）

● 保冷機能のないエコバッグでのお持ち帰りはアイス品質の劣化を招くため推奨していません。

● ご自宅でも「あいぱく(R)」気分をお楽しみください！

あいぱく(R)オリジナル保冷バッグ（ドライアイス付）「あいぱく(R)」のご当地アイスをご自宅にお届け！

遠方でイベントにお越しいただくことが難しいお客様向けに、ご自宅でも「あいぱく(R)」の気分を味わえるよう通販も行っておりますので、ぜひこちらもお楽しみください。

●ご当地アイス通販「あいぱく(R)ONLINE」 https://www.i-89.shop/

一般社団法人日本アイスマニア協会について

一般社団法人日本アイスマニア協会は、アイスクリームに関する検定試験「アイスマニア検定」の合格者で構成される団体です。会員数は13,500名を超え（2024年12月時点）、アイスクリーム愛好家の全国ネットワークを形成しています。"Cool Ice Japan"をコンセプトに掲げ、ご当地アイスを通じた地域活性化と日本のアイスクリーム産業の発展に貢献することを使命としています。代表理事を務めるアイスマン福留氏のもと、アイスクリーム万博「あいぱく」の企画・運営、各メーカー協力による新作アイス試食会「アイスマニア☆ミーティング」などを主催しています。

・一般社団法人 日本アイスマニア協会 ： http://www.icemania.jp/

アイスマン福留について

1973年東京都足立区生まれ。年間1,000種類以上のアイスを食するアイス評論家。2011年に「コンビニアイス評論家」として活動を開始し、月間アクセス数100万PVを誇る情報サイト「コンビニアイスマニア」を運営。

アイスクリームの専門家として、バラエティー番組やニュース番組に多数出演。業界専門紙への執筆、商品プロデュース、小学校での「アイスの授業」など、「アイスクリーム」を軸とした多方面での活動を展開。2014年に『一般社団法人 日本アイスマニア協会』を設立し、代表理事に就任。自他共に認める「日本一アイスクリームと向き合う男」。著書：『日本懐かしアイス大全』『日本アイスクロニクル』『日本ご当地アイス大全』（辰巳出版）。

イベント開催概要

・名称：アイスクリーム万博「あいぱく(R) OKAYAMA 2026」in岡山天満屋

・開催日時：2026年7月8日（水）～7月27日（月）

・開催時間：10：00～18：00 ※最終日（27日）は17時閉場

・開催場所：天満屋 岡山本店 7階催場

・住所：岡山市北区表町2丁目1番1号

・入場料：無料

・テイクアウト：アイスのお持ち帰りをご希望の方には、会場にて「保冷バッグ＋ドライアイス」を販売しておりますのでご利用ください。

・主催：天満屋 岡山本店

・企画・運営：一般社団法人 日本アイスマニア協会、株式会社アイスクリーム・ラバー

※状況により営業日や時間、イベント内容などに変更が発生する場合がございます。予めご了承ください。

その他情報

具体的な販売商品や概要については、「あいぱく(R)」オフィシャルサイトをご確認ください。

・「あいぱく(R)」オフィシャルサイト：https://www.i-89.jp

・X ： https://x.com/i89fes （ハッシュタグは #あいぱく ）

・Facebook ： https://www.facebook.com/i89jp

・Instagram ： https://www.instagram.com/i89fes

・通販「あいぱく(R)」ONLINE： https://www.i-89.shop/