【調査レポート】既存クライアントの100％がDXを活用した業務効率化・内製化を希望

株式会社BOTANICO

株式会社BOTANICOは既存クライアントを対象に「DXを活かした内製化に関する調査」を実施しました。

その結果、回答企業の100％が「DXを活用して業務効率化を進め、内製化したい」または「可能なら内製化したい」と回答しました。

本調査では、企業における業務効率化、DX活用、社内運用体制の構築に関する意向を調査しました。

【調査結果サマリー】

DXを活用して業務効率化・内製化したい企業は100％

調査の結果、回答企業の100％が、

・内製化したい

または

・可能なら内製化したい

と回答しました。

企業活動において、業務効率化だけでなく、外部に依存しすぎない運用体制づくりへの関心が高まっていることが分かりました。

【背景：DX活用による業務効率化ニーズの高まり】

近年、企業では、

・レポート作成

・SNS運用

・広告管理

・顧客対応

・採用管理

・問い合わせ対応

など、日々の業務における効率化が課題となっています。

一方で、

・社内にDX人材がいない

・ツールを導入しても使いこなせない

・業務フローが属人化している

・外注先に依存し、ノウハウが社内に残らない

といった課題も見られます。

そのため、単なるツール導入ではなく、DXを活用しながら社内で運用できる体制を構築したいというニーズが高まっています。

【BOTANICOの考察】

今回の調査結果から、企業が求めているのは単なる業務代行やツール導入ではなく、

・業務フローの見直し

・DXツールの活用支援

・社内運用体制の構築

・ノウハウ移管

・担当者の育成

であることが分かりました。

特に中小企業では、限られた人員で集客・採用・顧客対応を行う必要があり、DXを活用した業務効率化と内製化は、今後ますます重要になると考えられます。

BOTANICOでは今後も、マーケティング支援に加え、DXを活用した業務効率化・内製化支援を通じて、企業の持続的な成長を支援してまいります。

【調査概要】

・調査期間：2026年5月1日～2026年5月31日

・調査機関（調査主体）：株式会社BOTANICO

・調査対象：株式会社BOTANICOの既存クライアント

・有効回答数：4件

・調査方法：既存クライアントへのアンケート調査

・集計方法：回答者のうち「内製化したい」「可能なら内製化したい」と回答した割合を利用として算出

・調査項目：DXを活かした内製化に関して