【宅建2026】自分の苦手分野を本番形式で集中トレーニング!! 3,500問以上を無料で解ける「宅スマ」の新機能!!

株式会社夢来備人

宅建の問題を解いていると、どうしても得意な問題ばかりを解いて、無意識に苦手な問題を遠ざけがち・・・また、宅建は試験は範囲が広い為、「何を勉強していいか分からない」そんな悩める受験生の皆さんのために宅スマでは「個別模擬試験」というシステムを導入しました！

宅スマとは？ :https://takusuma.com/lp/

個別模擬試験では、〇×の一問一答形式で、１.制限時間２.問題数３.難易度４.科目の４つを自由に選択して、自分だけの模擬テストの感覚で問題を解くことができます！

しかも、問題をすべて解き終わるまで解答が見れない仕様となっている為、強制的にすべて問題を解かなければならないのが特徴です。いわば解答をみるために、しっかり問題を解く強制トレーニングです！

個別模擬試験のサンプル画像

個別模擬試験は「宅スマ」の無料会員登録をすることで利用可能です！宅スマは問題を3,500問以上収録(オリジナル問題800問以上)・動画、テキストも100本以上無料でご覧頂けます！ぜひご利用ください！

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会社概要

会社名：株式会社夢来備人（ムラビト）

所在地：東京都千代田区平河町一丁目1番8号

代表者：代表取締役 市原 岳洋

設立：2022年1月11日（アズマ株式会社による100％出資）

事業内容：学習教材事業

URL：https://murabito.jp/

お問い合わせ先

宅スマ事務局（株式会社夢来備人）

MAIL：info@murabito.jp

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