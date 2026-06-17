SKY-HI、9年ぶりの日本武道館単独2DAYS公演が開幕。初日公演にて12月豊洲PIT3日間公演開催と翌6月18日(木)公演のYouTube生配信実施を発表

株式会社BMSG撮影：ハタサトシ

ラッパー、プロデューサー、経営者として多方面で活動するSKY-HIが、2026年6月17日(水)に日本武道館2DAYS『SKY-HI TOUR 2026 -Success Is The Best Revenge-』の初日公演を開催した。SKY-HIがソロアーティストとして日本武道館公演を行うのは約9年ぶり。2012年6月17日に東京・新宿BLAZEで開催した初の単独ライブ「WELCOME TO THE "LAB"」から14年となる節目の日に行われた。なお、本公演は全国6都市7公演を巡る『SKY-HI TOUR 2026 -Success is-』のツアーファイナルとして開催された。

撮影：ハタサトシ

公演内では、2026年12月11日(金)、12日(土)、13日(日)に東京・豊洲PITにて3日間公演を行うことを発表。 また、翌6月18日(木)に開催される日本武道館2日目公演の模様を全編生配信することも明らかになった。同公演の模様は、『SKY-HI TOUR 2026 -Success Is The Best Revenge-』SPECIAL LIVE STREAMとしてSKY-HI公式YouTube「SKYHICHANNEL」にて配信される。

撮影：ハタサトシ

プロデューサー、経営者としての顔も持ちながら、9年ぶりの日本武道館公演を開催し、豊洲PIT3日間公演の開催や公演の生配信を発表するなど、SKY-HIのアーティストとしての歩みはさらに加速している。日本武道館公演を皮切りに、年末の豊洲PIT3日間公演へと続く今後の展開にも注目が集まる。

【『SKY-HI TOUR 2026 -Success Is The Best Revenge-』SPECIAL LIVE STREAM 情報】

撮影：ハタサトシ

配信日時：2026年6月18日(木) 18:00開始

配信先：SKYHICHANNEL

http://www.youtube.com/@SKYHICHANNEL

【豊洲PIT公演情報】

会場：東京・豊洲PIT

日程：2026年12月11日(金)、12月12日(土)、12月13日(日)

【SKY-HI プロフィール】

株式会社BMSG代表取締役CEOであると同時に、ラッパー、トラックメイカー、プロデューサーなど自らもアーティストとして幅広く活動をおこなっている。

2005年AAAのメンバーとしてデビューし、同時期からソロ名義「SKY-HI」として都内クラブ等で活動を開始。数々の受賞や大型興行、フェスでのメインアクトやワールドツアーなどの功績を残す。

2020年「才能を殺さないために。」をミッションにマネジメント/レーベルBMSGを設立。

翌年オーディション「THE FIRST」やそこから生まれたBE:FIRST、2023年は2組目のグループMAZZEL、2024年はガールズグループオーディション「No No Girls」からHANAを輩出。

そして、2025年には3組目のボーイズグループ結成へ向けた「3rd BOYS GROUP AUDITION PROJECT 『THE LAST PIECE』を始動、STARGLOWが誕生した。

自身も2026年に武道館公演2DAYSを含む全国ツアーを開催するなど精力的にアーティスト活動を続けている。

BMSG：https://bmsg.tokyo/

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