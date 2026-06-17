【7/10札幌】若者流出と人手不足58％に悩む北海道の経営者へ、イマジナが自走型幹部を育てて「選ばれる組織」をつくるインナーブランディングセミナーを無料開催！

株式会社イマジナ

企業のブランディングおよび組織変革コンサルティングを手掛ける株式会社イマジナは、2026年7月10日（金）、札幌市中央区のTKPガーデンシティPREMIUM札幌大通にて、道内企業の深刻な人手不足と「右腕・幹部候補の育成」の課題を解決する経営者向けセミナーを開催いたします。

本セミナーでは、国内移動に伴う若者の流出（転出超過5,162人）や正社員不足58.3％という地域特有の危機的状況に立ち向かうため、社員の共感を集めて可能性を引き出す「インナーブランディング」の手法と、英ケンブリッジ大学提携の科学的特性診断『ICA』を活用した「人への投資」の最新戦略を公開いたします。

■華やかな再開発の裏で進行する、北海道内企業の「人的資本」の危機

7/10（金）札幌セミナー :https://www.imajina.com/seminar/entry/6072

現在、札幌市を中心に大規模な再開発やインフラ整備が活発化し、道内経済への期待が高まっています。しかし、その光り輝く発展の足元では、企業の存続そのものを揺るがす深刻な「人的資本の危機」が進行しています。総務省の最新調査によると、北海道は国内移動において年間5,162人の転出超過となっており、特に優秀な若年層が本州などの都市圏へと流出し続ける構造的な人口流出から抜け出せていません。

この人口動態は労働市場に直撃しています。帝国データバンクの最新調査によると、北海道内企業の58.3％が「正社員不足」を感じており、実に5年連続で過半数を超えるという全国平均を上回る極めて深刻な人手不足が常態化しています。

さらに企業の未来を暗くしているのが、次世代を担う右腕や経営幹部、すなわち「次世代リーダーの圧倒的な不足」です。道内企業の後継者不在率は63.6％に達しており、とりわけ「30代未満」の若手社長が率いる企業においては90.5％、中堅世代である「50代」の企業でも75.5％において、自社を牽引する次の右腕や経営チームが決定していません。

多くの地方企業が「採用費をかけて求人をかけても集まらない」「せっかく採用した若手がすぐに辞めてしまう」という負のスパイラルに陥っている真の要因は、給与や休日などの制度を整えるだけの「形ばかりのホワイト企業化」にあります。

今の若手人材が職場に求めているのは、居心地が良いだけの『ぬるい職場』ではありません。彼らが求めているのは、「自らがこの組織で成長できるという実感」や「この会社で何のために働くのかという本質的な共感」です。企業の想いや経営理念を単なるスローガンで終わらせず、現場の社員一人ひとりの「自分事」へと昇華させ、自ら考え動く「自走型幹部」を仕組みで育てる。これこそが、激化する人材獲得競争を勝ち抜くための唯一無二の生存戦略なのです。

■採用・配置から右腕育成まで。科学とデータで組織を強靭化する『ICA』

本セミナーでは、3,000社以上の増収増益と組織変革を支援してきたイマジナ代表の関野吉記が登壇し、地方企業が「人への投資」の勝率を劇的に引き上げるための最新ソリューションを解説します。その中核となるのが、個人の本質を見極める「人軸（ICA）」と、組織のエンゲージメントを可視化する「組織軸（理念理解度調査）」を高度に融合させたメソッドです。とりわけ、イマジナが国内で本格展開している『ICA（Imajina Cambridge Assessment）』は、英ケンブリッジ大学サイコメトリクスセンターによって開発された、世界最高峰の特性・誠実性診断プラットフォームです。

■セミナーで学べる3つの核心

【セミナー開催概要】

■講師プロフィール

- 「若手が定着し自走する」組織デザイン：制度の甘やかし（ぬるい職場）を排除し、若手に「確かな成長実感」と「働く本質（理念への共感）」を伝える設計図。- 管理職を「憧れのモデルケース」にする方法：企業の理念を体現し、部下を前向きに導き、自身の実務を委任していける強いリーダー陣の育て方。- 主観を排除した「科学的な採用・配置」：ケンブリッジ大提携の『ICA』データを活用し、自社に真にマッチした「勝てる人材」を見抜く実践プロセス。- タイトル：【札幌｜7月開催】経営者のためのインナーブランディングセミナー- 日時：2026年7月10日（金）18:00-19:30（17:45開場）- 会場：TKPガーデンシティPREMIUM札幌大通カンファレンスルーム7A（北海道札幌市中央区南1条西1丁目8－2高桑ビル7階）- 参加費：無料- 講師：関野吉記（株式会社イマジナ代表取締役社長）- 対象：経営者、役員、幹部、人事責任者

関野吉記（せきのよしき）株式会社イマジナ代表取締役社長

15歳で単身渡米し、26歳でニューヨークにイマジナを設立。海外で「世界で活躍している会社は社員を活かす教育が上手い！」と気づき、企業における「社員の共感」と「可能性を引き出すこと」の重要性を痛感。2006年に拠点を日本に移し、これまで3,000社以上の人材育成・理念浸透の支援を行ってきた。現在は特に、企業の文化づくりにおける管理職強化プログラムに注力。累計60万部を突破した著書『共感価値の設計図』などの執筆や、海外ビジネス名著の翻訳監修も手がけている。

【本件に関するお問い合わせ先】

担当：青江 美波

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