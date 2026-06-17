【兵庫県宍粟市】学割ガチャ！？花火・アイス・流しそうめんが当たる、温泉併設グランピング施設のハズレなし学生限定プランが登場＜ウッドデザインパーク与位＞

ウッドデザインパーク株式会社

兵庫県宍粟市の温泉併設グランピング施設「ウッドデザインパーク与位」では、夏休みの学生旅行に向けた特別プラン「夏の青春ガチャ付き学割グランピング」を販売開始します。

本プランの目玉は、チェックイン時にチャレンジできるハズレなしの「夏の青春ガチャ」。

景品は、手持ち花火セット、アイス、流しそうめん体験、スイカ割りセット割引券、アクリルキーホルダーなどの制作体験、焚火＆マシュマロ、BBQ追加食材、アルコールバー無料券など。

「何が当たるかわからない」というワクワク感を、学生旅行のはじまりにプラスします。

さらに、宿泊者全員が学生証など学生であることを証明できるものを提示すると、宿泊代金からお1人様あたり2,000円OFF。

お得に泊まりながら、夏休みらしい体験も楽しめる学生限定プランです。

チェックインから盛り上がる。“学割ガチャ”で夏旅にワクワクを

夏休みの学生旅行は、予定を立てる時間からすでに楽しいもの。

どこへ行くか。

何を食べるか。

夜は何をして過ごすか。

どんな写真を残すか。

ウッドデザインパーク与位では、そんな学生旅行の楽しさに、チェックイン時の「ガチャ」というワクワクを加えました。

「花火が当たったら、夜にみんなで楽しもう」

「アイスが当たったら、温泉上がりに食べたい」

「流しそうめんが当たったら、夏っぽすぎる」

「BBQ食材が当たったら、今日の夕食がさらに豪華に」

何が当たるかわからないからこそ、チェックインの瞬間から会話が生まれ、旅のテンションが上がる。

そんな夏休みらしい体験をお届けします。

ガチャはハズレなし。夏の思い出がもうひとつ増える景品を用意

「夏の青春ガチャ」は、宿泊1組につき1回チャレンジできます。

景品は、夏のグランピングをより楽しめる内容を中心にご用意。

友達同士で盛り上がれるもの、写真に残したくなるもの、夜の時間が楽しくなるものなど、学生旅行にぴったりの特典を揃えました。

夏の青春ガチャ 景品例

・手持ち花火セット

・アイス

・流しそうめん体験

・スイカ割りセット割引券

・アクリルキーホルダーなどの制作体験

・焚火＆マシュマロ

・BBQ追加食材

・アルコールバー無料券 など

※景品内容は日によって変更となる場合があります。

※アルコールバー無料券は20歳以上のお客様のみご利用いただけます。

※天候や施設状況により、一部景品は代替内容でのご案内となる場合があります。

学生証提示で、お1人様2,000円OFF

本プランでは、宿泊代金から平日・休日にかかわらず、お1人様あたり2,000円OFF。

対象は、宿泊者全員が学生証など、学生であることを証明できるものを提示できる学生グループです。

学生証の提示でプラン特典として「夏の青春ガチャ」にご参加いただけます。

夏休みの旅行費用を抑えながら、BBQ、焚火、温泉、花火、流しそうめんなど、夏らしいグランピング体験を楽しめる学生限定プランです。

BBQ、焚火、温泉。森の中で過ごす夏休み

ウッドデザインパーク与位は、兵庫県宍粟市の自然に囲まれた温泉併設グランピング施設です。

夜は焚火を囲みながら、友達同士でゆっくり語り合う時間。

夏の夜には手持ち花火を楽しんだり、星空を眺めたりと、普段の学生生活とは少し違う非日常を味わえます。

さらに、併設の「しそう よい温泉」入浴チケット付き。

BBQや外遊びを楽しんだあとは、温泉でさっぱりリフレッシュできます。

ボードゲームや卓球も。暇な時間なく、ずっと楽しい滞在に

ウッドデザインパーク与位では、BBQや焚火、温泉だけでなく、滞在中に楽しめるコンテンツもご用意しています。

施設内ではボードゲームの貸し出しを行っているほか、卓球スペースもあり、チェックイン後の空き時間や夕食後のひとときも、仲間と一緒に楽しく過ごせます。

「少し時間が空いたけど、何をしよう？」という場面でも、自然の中で遊んだり、室内でボードゲームを楽しんだり、卓球で盛り上がったりと、過ごし方はさまざま。

グランピング、BBQ、焚火、温泉、花火、流しそうめん、ボードゲーム、卓球。

学生旅行の“暇な時間なく、ずっと楽しい”を、ウッドデザインパーク与位でお届けします。

客室はエアコン・浴室・トイレ付き。アウトドア初心者にも安心

グランピングテントやコテージには、エアコン・浴室・トイレ・洗面台を完備。

「キャンプはしてみたいけど、テント泊は少し不安」

「暑い夏でも快適に泊まりたい」

「女子旅や友達同士で安心して過ごしたい」

そんな学生グループにも利用しやすい、快適なアウトドアステイを提供しています。

受付棟ではソフトドリンクサーバーを8:00～21:00まで自由に利用可能。

チェキレンタルのオプションもあり、花火や焚火、BBQ、集合写真など、その日だけの思い出を写真に残すこともできます。

プラン概要

プラン名：夏の青春ガチャ付き学割グランピング

対象：学生証をお持ちの学生グループ

特典：宿泊代金からお1人様あたり2,000円OFF

追加特典：宿泊1組につき1回、ハズレなしの「夏の青春ガチャ」付き

条件：宿泊者全員の学生証提示、ウッドデザインパーク与位Instagramのフォロー

チェックイン：15:00

チェックアウト：11:00

所在地：兵庫県宍粟市山崎町与位66-3

公式Instagram：@wood_designpark_yoi

この夏は、学生だけの特別なグランピング体験を

夏休みの旅行、サークル仲間との思い出づくり、友達同士のグランピングデビューに。

森に囲まれた空間でBBQを楽しみ、夜は焚火や花火で盛り上がり、温泉でゆっくり癒される。

そこに、何が当たるかわからない「夏の青春ガチャ」のワクワクを加えた、学生限定の特別プランです。

今年の夏は、ウッドデザインパーク与位で“青春っぽい一日”を過ごしてみませんか。

施設概要

施設名：ウッドデザインパーク与位

所在地：兵庫県宍粟市山崎町与位66-3

施設内容：グランピング、コテージ、日帰りBBQ、温泉併設アウトドア施設

公式サイト：https://wood-designpark.jp/yoi/

公式Instagram：@wood_designpark_yoi