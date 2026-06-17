アプライド マテリアルズ ジャパン株式会社- 共同開発契約により、スマートアイウエアおよび拡張現実（AR）用光学レンズスタック向け次世代インテリジェント光学システムの商用化を加速- 材料工学、レンズ、スマートアイウエアにおける両社の世界最高水準の技術力・知見を融合し、拡張性のあるAR体験に不可欠な軽量・高性能光学システムを開発

【フランス・パリおよび米カリフォルニア州サンタクララ、2026年6月16日】 - エシロールルックスオティカとアプライド マテリアルズ（Applied Materials, Inc., Nasdaq：AMAT、本社：米国カリフォルニア州サンタクララ、社長兼 CEOゲイリー・E・ディッカーソン）は6月16日（現地時間）、拡張現実（AR）およびAI搭載スマートアイウエア向け次世代インテリジェント光学システムの商用化を加速するため、長期的な共同開発契約を締結したことを発表しました。

今回の協業では、レンズ、フレーム、スマートアイウエア分野でグローバルリーダーであるエシロールルックスオティカの強みと、材料工学および導波路技術に関するアプライド マテリアルズの知見を組み合わせることで、次世代コンピューティング時代に向け、軽量かつ高性能な視覚体験を実現できる拡張性の高い光学プラットフォームの進化を目指します。

両社は今後、導波路、適応型レンズシステム、マテリアル イノベーションを含む先進光学技術の研究開発で協業し、将来のインテリジェントレンズおよび拡張現実（AR）体験の実現を支えていきます。導波路はARデバイスの中核技術であり、透明レンズ内に投影画像を取り込み、伝送し、出射させる光学層として機能しながら、現実世界の視認性を維持します。また、調光機能や電気応答性を備えたレンズは、あらゆる照明環境においてレンズ濃度を動的に調整し、視覚面および快適性の向上に寄与します。さらに、高度なレンズ封止技術は、AR表示システムの光学性能維持に貢献します。

両社は、それぞれが持つ補完的な知見と知的財産を融合し、アプライド マテリアルズのシリコンバレーキャンパス内に新設する専用コラボレーションラボで共同研究を進めることで、画期的なイノベーションを量産可能かつスケーラブルな光学ソリューションへとつなげるまでの道のりを加速させる考えです。

エシロールルックスオティカ 会長兼CEOのFrancesco Milleri氏は、次のように述べています。「先進光学、AI、ウエアラブル技術の融合は、消費者に新たな体験の世代をもたらすと私たちは確信しています。エシロールルックスオティカは長年にわたり、レンズと視覚性能における画期的なイノベーションを推進し、人々が世界をどのように体験するかを再定義してきました。アプライド マテリアルズとの協業を通じて、スマートグラスと次世代ビジュアル コンピューティングの未来を形づくる可能性を持つインテリジェント光学技術を探求し、ディスプレイ型ウエアラブル市場の拡大を後押しする新たなグローバルな推進力を創出していけることを期待しています。」

アプライド マテリアルズ 社長兼CEOのゲイリー・ディッカーソンは、次のように述べています。「次世代スマートグラスの設計、製造、量産には、テクノロジーエコシステム全体にわたる綿密な連携が不可欠です。フォトニクスおよび材料工学におけるアプライド マテリアルズのリーダーシップと、レンズおよびスマートアイウエア分野におけるエシロールルックスオティカの知見を結集することで、まったく新しいユーザー体験を創出する先進ディスプレイ技術搭載スマートグラスの開発と商用化を加速していきます。」

アプライド マテリアルズとエシロールルックスオティカはまた、本協業を通じて創出される技術のさらなる開発および商用化に向け、追加の戦略的機会についても共同で検討していく予定です。

将来見通しに関する記述

本プレスリリースには、新技術の開発および商用化に関する記述を含む、過去の事実ではない将来見通しに関する記述が含まれています。これらの記述およびその前提には、リスクおよび不確実性が伴い、将来の業績を保証するものではありません。実際の結果がこれらの記述に明示または黙示された内容と大きく異なる可能性がある要因には、ARおよびスマートアイウエアに対する消費者需要、新製品および新技術の開発・提供・サポート能力、新たに開発された製品の市場受容性、ならびにアプライド マテリアルズが米国証券取引委員会（SEC）に提出した書類（直近のForm 10-K、10-Q、8-Kを含む）に記載されたその他のリスクおよび不確実性が含まれます。すべての将来見通しに関する記述は、経営陣の現時点での見積り、予測および前提に基づくものであり、アプライド マテリアルズはこれらを更新する義務を負いません。

エシロールルックスオティカについて

エシロールルックスオティカは、先進的なビジョンケア製品、アイウエア、メドテックソリューションの設計、製造、販売を手がけるグローバルリーダーです。Varilux、Stellest、Transitionsをはじめとする革新的なレンズ技術、Ray-Ban、Oakley、Supremeなどの象徴的ブランド、Ray-Ban Meta、Oakley Meta Vanguard、Nuance Audioなどのベストセラーのスマートアイウエア製品、さらには高い人気を誇るラグジュアリーライセンスブランドや、Sunglass Hut、LensCrafters、Vision Express、Apolloといった世界有数の小売ネットワークを擁しています。世界150カ国で20万人超の従業員、600の事業拠点、30万人のアイケア専門家へのサービス、18,000店舗を展開し、2025年の連結売上高は285億ユーロでした。エシロールルックスオティカはユーロネクスト・パリ市場に上場しており、Euro Stoxx 50およびCAC 40指数の構成銘柄です。コードおよびシンボル：ISIN: FR0000121667、Reuters: ESLX . PA、Bloomberg: EL:FP。www.essilorluxottica.com(https://www.essilorluxottica.com/jp/)

アプライド マテリアルズについて

アプライド マテリアルズ（Nasdaq: AMAT）は、材料工学のソリューションを提供するリーダーとして、世界中のほぼ全ての半導体チップや先進ディスプレイの製造を支えています。アプライドが生み出すテクノロジーは、AIの進化を促進し、次世代チップの市場展開を加速するために必要不可欠なものです。私たちは材料科学と工学の限界に挑み、マテリアル イノベーションで世界を変えていきます。

詳しい情報はホームページwww.appliedmaterials.com(https://www.appliedmaterials.com/) でもご覧いただけます。