【フジテレビ】４月期水10ドラマ『LOVED ONE』初のオリジナルエピソード プロポーズ直前に突然死した恋人―― 『LOVED ONE アフターワーク 果たせなかったプロポーズ』

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フジテレビでは、縦型ショートドラマアプリ「FOD SHORT」にて、現在放送中の2026年４月期水10ドラマ『LOVED ONE』初のオリジナルエピソード『LOVED ONE アフターワーク 果たせなかったプロポーズ』の独占配信を開始しました。

『FOD SHORT』は、「短いのに、心に残るドラマ。」をコンセプトに、１話約１分の縦型ショートドラマを配信する新感覚の動画配信サービスです。スマホでの視聴に最適化されており、通勤中や休憩時間など、日常のスキマ時間に、ドラマを手軽に楽しむことができます。毎日５話ずつ無料で視聴可能で、気軽に最後までストーリーを追うことができます。

『LOVED ONE アフターワーク 果たせなかったプロポーズ』 （C）フジテレビ

本作には、本編で死因究明における捜査権を持つ、法医学専門チーム「MEJ」の若き法医学者を演じる八木勇征、綱啓永、安斉星来、川床明日香ら本編キャストが出演。『LOVED ONE』の世界観をそのままに、本編では描かれなかった新たな物語が展開されます。さらに、本作の横型ドラマ版を後日FODプレミアムでも配信予定です。

【ストーリー】

死因究明における捜査権を持つ法医学専門チーム「MEJ」で働く若き法医学者たち。ある日、定時退社を目前にした彼らのもとへ、１人の青年が恋人の遺体を運び込む。「今日、彼女にプロポーズするつもりだったんです」病院が告げた死因は急性心筋梗塞。しかし、恋人の突然の死を受け入れられない青年は、本当の死因を調べてほしいと訴える。解剖も検査もできない状況の中、若き法医学者たちが、遺体に残されたわずかな痕跡と証言を手がかりに、死の真相を追い始める。なぜ彼女は突然命を落としたのか。調査が進むにつれ明らかになるのは、死因だけではなく、夢に向かって懸命に生きた彼女の知られざる人生だった――。

【コメント】

八木勇征

Ｑ１ 若手メンバー中心のスピンオフの台本を読んでみていかがでしたか？

「コメディの要素もありながら『LOVED ONE』としてのヒューマンストーリーも大切にしている脚本だと思います。MEJメンバー４人の奮闘に期待してください」

Ｑ２ 実際に撮影してみていかがでしたか？

「各々が短期間の中、“超集中”で台本と向き合った結果が全て詰まっていると思います。

本当にこの４人じゃなきゃできなかったと思います」

Ｑ３ 最後に視聴者の皆さまへメッセージをお願い致します

「FOD楽しみにしていてください。皆さんのまだ知らないMEJの表情やお芝居が必ず見られると思いますので、ぜひご覧ください」

綱啓永

Ｑ１ 若手メンバー中心のスピンオフの台本を読んでみていかがでしたか？

「１話数分で終わるので、凄く良いテンポ感で展開していて読みやすかったです。

しっかり本編の『LOVED ONE』の核は押さえた内容でありつつ、スピンオフならではの面白さもあり、本編に勝る勢いがありました。

まさに、これこそがドラマのスピンオフ！といえるような台本だったと思います」

Ｑ２ 実際に撮影してみていかがでしたか？

「スピンオフ、というものの撮影をするのが初めてだったのですが、それぞれのキャラクターが本編とはまた違う魅力が引き出されていて、演じていて凄く楽しかったです。みんなのコミカルな芝居で沢山笑わせていただきました。早く完成を観たいです！」

Ｑ３ 最後に視聴者の皆さまへメッセージをお願い致します

「本編を観てくださっている皆様、いつもありがとうございます。そして今回のスピンオフ、一言で言うとめちゃ面白いです。

プロデューサーさん達にも絶賛されるほど、各々のキャラクターが良い味を出しあっていて、感動の物語へと繋がっていきます。みなさま、本編、そしてスピンオフ共にお楽しみください！」

安斉星来

Ｑ１ 若手メンバー中心のスピンオフの台本を読んでみていかがでしたか？

「スピンオフの台本を本編撮影中に頂き、本編とのギャップの多さに驚きました。

まさか裏設定では、各々こんなことがあったのかと読みながらMEJメンバーと感想を言い合ったことを今でも覚えています」

Ｑ２ 実際に撮影してみていかがでしたか？

「本編を撮影しながら、短い期間での撮影だったのですが

監督が“役とギャップがあっていい”と、スピンオフの撮影が始まる前に声をかけてくださってテスト回しで撮影していた分、我々も大爆笑していました。

その和気あいあいとした現場の雰囲気が映像にも残せているかと思います」



Ｑ３ 最後に視聴者の皆さまへメッセージをお願い致します

「MEJメンバー１人１人にフューチャーされたスピンオフは

本編ならではのご遺体に真っ直ぐ向かう姿勢はもちろん

思わず笑ってしまうようなシーンも絶えずあります。笑

また、最後は心にグッとくるような感動ありの物語です。

是非多くの方に届きますように」

川床明日香

Ｑ１ 若手メンバー中心のスピンオフの台本を読んでみていかがでしたか？

「まず本編では描けなかったMEJメンバーの素顔にクスッと笑ってしまいました。

えぇ、そうだったのぉと個人的に驚いたこともいくつか。

そうかと思えば大切な人の最期の言葉を聞くMEJの存在意義も感じられて、濃密なスピンオフになるなと思いました。

そんな台本をどのように形にしていけるのか。MEJメンバーと薫さん、本編の撮影ですでにチームワークは強固なものになっている自負があったので、撮影は楽しいだろうなぁとワクワクしていました」



Ｑ２ 実際に撮影してみていかがでしたか？

「本編とのキャラクターのギャップにみんなで笑いが止まらなくなることが何度もありました（笑）

ここまでやっちゃっていいんですか！と言いながら私たちもノリノリで撮影しました。

個人的にみんなで笑いを堪えながら怒涛のシーン数を撮影して乗り越えた期間は素敵な思い出です。

そんな現場の雰囲気も含めて皆さまに伝わると嬉しいなと思っています」



Ｑ３ 最後に視聴者の皆さまへメッセージをお願い致します

「私も大好きなMEJメンバー、そして薫さん。

本編ではお見せすることができなかったような、それぞれの意外な一面が見られる作品になっています。

１日の中でクスッと笑ったり、大切な人を愛おしく思える時間を私たちMEJと一緒に過ごしていただきたいなと思います。

真澄先生と麻帆さんがいないMEJをぜひ覗いていってください！！」

◇ ドラマ概要

■タイトル：『LOVED ONE アフターワーク 果たせなかったプロポーズ』（全60話）

■配 信：６月17日（水）22時～FOD SHORT 縦型バージョン 独占配信開始

７月１日（水）22時～FODプレミアム 横型バージョン 配信開始

■出 演：八木勇征／綱 啓永／安斉星来／川床明日香／上川拓郎／佐々木ありさ／小澤雄太

■スタッフ：脚本：石田真裕子

プロデュース：加藤達也／水戸理恵

制作プロデュース：長汐祐人／大古場栄一

演出：西岡健太郎

制作著作：フジテレビ

■U R L：https://short.fod.fujitv.co.jp/sb1ou （FOD SHORT番組ページ）

https://www.fujitv.co.jp/lovedone/ （番組ページ）

◇ アプリ概要

■アプリ名：縦型ショートドラマアプリ『FOD SHORT』

■対応環境：iOS 15.0 以降 / Android 10.0以降

■価 格：無料（アプリ内課金あり）

■U R L：https://apps.apple.com/jp/app/id6737834256 （App Store）

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.fujitv.fodshort （Google Pla

y）

https://short.fod.fujitv.co.jp （オフィシャルページ）

◇ FOD SHORT 概要

「FOD SHORT」とはフジテレビが手がける縦型ショートドラマ専用アプリです。１話約１分の高品質なドラマを、毎日５話ずつ無料で視聴できます。スマホ視聴に最適化され、通勤・通学やスキマ時間にもぴったり。実力派キャストが出演するオリジナル作品も続々配信中です。ここでしか見られない海外発の人気作もラインナップ。短いのに心に残る、新感覚のドラマ体験をお届けします。

■U R L：https://short.fod.fujitv.co.jp