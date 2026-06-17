大阪市北区のシェア型治療院ツボ×ラボ

株式会社QVファクトリー

開業か勤務か。その間にも、選択肢はある。ツボ×ラボ1周年記念「働き方再設計キャンペーン」を7月限定で開催鍼灸師・あん摩マッサージ指圧師の新しい働き方を応援

株式会社QVファクトリー（本社：大阪市北区、代表取締役：是永裕次郎）が運営するシェア型治療院「ツボ×ラボ はり・きゅう・指圧処」は、2025年7月7日のオープンから1周年を迎えます。

これまで多くの鍼灸師・あん摩マッサージ指圧師の方々との出会いを通じて、

・独立したいが開業資金が不安

・勤務だけでは将来の選択肢が見えない

・訪問施術の拠点が欲しい

・大阪市内に施術スペースを持ちたい

・固定費を見直したい

といった声を数多く耳にしてきました。

そこでツボ×ラボでは、1周年を記念し、施術者が自分らしい働き方を考えるきっかけとなる「働き方再設計キャンペーン」を開催いたします。

■ キャンペーン概要開業か勤務か。その間にも、選択肢はある。

近年、鍼灸マッサージ業界では、開業権を持ちながらも独立への不安から勤務を選択する方や、開業後も固定費や集客に課題を抱える方が少なくありません。

ツボ×ラボでは、「開業か勤務か」という二択ではなく、

・副業として施術を始める

・週末だけ開業する

・訪問施術の拠点として利用する

・将来の独立準備として利用する

といった多様な働き方を応援しています。

■ 1周年記念特典特典１.

見学無料

特典２.

個別相談無料

特典３.

会員限定で実施している「戦略会議」に1回無料参加

※施術者としての活動や集客、将来設計などについて情報交換・学びの機会を提供します。

特典４.

入会キャンペーン

A会員：初月利用料無料

B会員：初月利用料半額

C会員：初月利用料半額

■ 募集枠（先着順）

A会員：3名

B会員：4名

C会員：6名

定員になり次第終了となります。

■ このような方におすすめ

・勤務しながら将来の独立を考えている方

・訪問マッサージ・訪問鍼灸の拠点を探している方

・大阪市北区で施術場所を確保したい方

・開業後の固定費を見直したい方

・一人で悩まず、仲間と学びながら成長したい方

■ ツボ×ラボについて

ツボ×ラボ はり・きゅう・指圧処は、国家資格を持つ施術者が低リスクで活動を始められるシェア型治療院です。

施術スペースだけでなく、施術者同士が学び合い、情報交換し、将来のキャリアを考えるコミュニティとしての機能も備えています。

若手施術者、女性施術者、訪問施術を中心に活動する施術者、独立準備中の施術者など、多様な働き方を支援しています。

■ キャンペーン期間

2026年7月1日～7月31日

■ 施設概要

施設名：ツボ×ラボ はり・きゅう・指圧処

所在地：大阪府大阪市北区東天満2-2-3 ダイアパレス南森町604

運営会社：株式会社QVファクトリー

代表者：是永裕次郎

URL：https://tsubolabo.maqe.site/

■ お問い合わせ

株式会社QVファクトリー

ツボ×ラボ事務局

TEL：090-9562-5470

Email：tsubolabo.2025@gmail.com

「開業か勤務か」

その間にも、選択肢はあります。

ツボ×ラボは、施術者一人ひとりが自分らしい働き方を実現できる環境づくりをこれからも目指してまいります。